“Куратор” суицидальных групп для подростков задержан в Арыси

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 17 Июня 2020 в 19:06:15
Для установления и задержания лиц, причастных к пропаганде суицида, была создана специальная следственно-оперативная группа из сотрудников Центра по противодействию киберпреступности МВД РК и Департамента полиции Туркестанской области.
В ходе дальнейшей работы полицейские отследили организатора в сети интернет, выяснили его данные, место нахождения и задержали подозреваемого, жителя города Арысь.
При обыске у него были изъяты ноутбук, сотовые телефоны, три коробки с сим-картами и другие вещественные доказательства. В телефоне задержанного обнаружены созданные им Telegram-каналы суицидальной направленности.
В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по покушению на убийство.
С санкции суда подозреваемый арестован.
– Полицейскими выясняются все обстоятельства дела, устанавливаются возможные причастные к вовлечению подростков в подобные игры со смертью и сами участники канала, – отметил начальник Департамента криминальной полиции МВД Думан Таев.
МВД призывают родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей. И просит сообщать в полицию обо всех подобных фактах, по которым незамедлительно будут приняты необходимые меры.
https://polisia.kz/ru/kurator-suitsidal-nyh-grupp-dlya-podrostkov-zaderzhan-v-arysi/
Комментарии, по рейтингу, по дате