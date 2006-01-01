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Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошеннической рекламе с его именем
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danilov 18 Июня 2020 в 09:02:37
Со слов Павла Дурова, компании Facebook и Instagram уже больше года зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от его имени.

«Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей. Среди потерявших деньги в результате этих схем – пожилые люди и пенсионеры», – написал бизнесмен в своем Telegram. .

Дуров прикрепил подборку рекламных объявлений, в которых так или иначе говорится о нем. Большинство таких постов направлены на социально-политическую тематику, а также обещают людям трудоустройство в разных проектах.

«Несмотря на многочисленные жалобы и возмущение пользователей, Facebook и Instagram продолжили продвигать подобные объявления осенью прошлого и весной этого года. Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем», – заявил он.

Facebook более года игнорирует жалобы, чтобы заработать на финансовой неопытности пользователей, считает Дуров. Он выразил надежду, что компания начнет ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели, а также компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями модераторов.

В противном случае, Дуров пригрозил судебными процессами.

Подробности https://t.me/durov_russia/23
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