Дело Стати: Казахстан выиграл разбирательство против молдавских бизнесменов в суде Швеции

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danilov 18 Июня 2020 в 11:03:24
Разбирательства между казахстанской стороной и Стати в шведских судах продолжаются с 2018 года.
Апелляционному суду Свеаланды (регион Швеции - прим.ред.) были представлены весомые доводы и доказательства, в том числе свидетельские показания заместителя председателя Нацбанка Алии Молдабековой, а также заключения экспертов по английскому, шведскому и казахстанскому праву.
«В ходе процесса Нацбанк РК доказал безосновательность доводов Стати и подтвердил, что его активы защищены абсолютным иммунитетом согласно принципам международного права, закрепленным в Конвенции ООН от 2 декабря 2004 года», - говорится в сообщении Нацбанка.
Суд вынес решение в пользу Нацбанка РК и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции. Кроме того, шведский суд обязал Стати возместить понесенные казахстанской стороной судебные издержки в полном объеме.
«Подобные решения считаются крайне редкими в судебной практике скандинавского государства. Решение шведского суда позволит снять арест с активов Национального фонда на сумму около 83 млн долларов и является важным звеном в цепи продолжительных судебных разбирательств, связанных с попытками Стати привести в исполнение арбитражное решение против Казахстана», - заключили в банке.
Напомним, что 22 апреля 2020 года Высокий суд Англии также вынес решение в пользу казахстанской стороны.
Нацбанк намерен отстаивать свои права и интересы в зарубежных юрисдикциях, чтобы добиться взыскания причиненного ущерба со Стати.
https://newtimes.kz/ekonomika/112191-delo-stati-kazakhstan-vyigral-razbiratelstvo-protiv-moldavskikh-biznesmenov-v-sude-shvetsii