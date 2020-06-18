Полиция Франции назвала опасной деятельность чеченской общины в стране

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danilov 18 Июня 2020 в 11:48:39
По информации французских спецслужб, как правило, бандитизмом занимаются те выходцы из Чечни, которые «известны своей принадлежностью либо к кругам сторонников независимости» региона, «либо религиозных фундаменталистов». Из них около 300 внесены в базу склонных к религиозной радикализации и террористической деятельности.
Заявление было опубликовано после длившихся три дня столкновений между проживающими в Дижоне выходцами из Северной Африки и группой выходцев из Чечни.
До этого сообщалось, что в Дижон были направлены дополнительные силы французской полиции. Городской полиции Дижона будут помогать два отряда специального назначения.
https://www.leparisien.fr/faits-divers/violences-a-dijon-une-note-confidentielle-revele-l-emergence-d-une-mafia-tchetchene-16-06-2020-8336880.php
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