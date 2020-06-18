 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Конфликт в Уйгурском районе: дело расследуют по статье "хулиганство"
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Июня 2020 в 15:19:24
Вчера стало известно, что 16 июня произошел конфликт между казахской и уйгурской молодежью в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области. Дело расследуют по статье "хулиганство", передает КазТаг.

"16 июня произошел инцидент этот между молодежью 1990 и 2000 годов рождения. После инцидента аким области (Амандык Баталов) выехал сюда. Мы уже второй день здесь находимся. Вчера провели расширенное заседание с активом района. Обсуждался ряд вопросов, среди них данный инцидент. Аксакалы просили не рассматривать его как межэтнический конфликт, а как бытовой конфликт среди молодежи. (…) Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Уйгурского ОП по пункту 2 части 3 статьи 293 (хулиганство) УК РК", - сообщил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел в четверг.

Он подтвердил, что конфликт произошел между казахской и уйгурской молодежью. По его данным в конфликте участвовали 10 человек, из которых пятеро пострадали.

"Они просто не поделили дорогу, то есть на нерегулируемом участке дороги две машины чуть не столкнулись, из-за чего произошел конфликт. Наши коллеги с департамента полиции уже начали досудебное расследование", - уточнил Жукел.

Вчера стало известно, что 16 июня произошел конфликт между казахской и уйгурской молодежью в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области. Дело расследуют по z

https://kaztag.kz/ru/news/konflikt-mezhdu-molodezhyu-v-almatinskoy-oblasti-rassleduyut-po-state-khuliganstvo
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 18.06.2020 в 20:46:29   # 753290
даже и не знаешь как каментить .. шоп под статью розжиг межнац конфликта не попасть .. теперь главное нашим оперативно отреагировать .. ну и решить проблему .. тупо не игноря ее и не заталкивая ее подальше ..
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь