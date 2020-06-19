Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев вышел на свободу по УДО

Что-то здесь не сходится. итого должен отсидеть 11 лет, сел в декабре 2016, в сентябре 2017 признан виновным... предположим в сизо он провел 10 месяцев * 1,5 = 15 месяцев. реально отсидел с учетом сизо и 1,5 кратного увеличения 3 года 10 месяцев из 11 лет? треть срока? И в чем подвох, что послужило причиной такой мягкости? не понимаю...