Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев вышел на свободу по УДО

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danilov 19 Июня 2020 в 11:36:42
Судья пояснил, что в соответствии с вступившими в силу с 11 января 2020 года поправками в УК РК лицо, осуждённое к отбыванию наказания в учреждении средней безопасности, имеет право на пересчёт срока. Согласно поправкам, один день, проведённый в СИЗО засчитывается как полтора дня, проведённых в местах лишения свободы.
"Суд обязан произвести перерасчёт. Что и было сделано 30 апреля постановлением суда, которое вступило в силу. В последующем уже с учётом этого обстоятельства (отбыл более половины срока) и возраста осуждённого (64 года), у суда не было оснований для отказа в условно-досрочном освобождении", – сказал Елдос Жумаксанов.
Он отметил, что постановление об условно-досрочном освобождении Нартая Дутбаева вступило в силу 18 июня. Судебный акт не был ни обжалован, ни опротестован. Сегодня утром экс-глава КНБ вышел на свободу.
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Нартай Дутбаев был задержан в декабре 2016 года. В сентябре 2017 года военный суд Акмолинского гарнизона признал Нартая Дутбаева виновным в разглашении государственных секретов и превышении служебных полномочий. Ему назначили наказание 7,5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишили воинского звания "генерал-лейтенант" и государственной награды.
В феврале 2018 года прошёл новый суд, после которого Дутбаеву увеличили срок наказания до 12 лет лишения свободы. Его признали виновным в злоупотреблении властью, растрате чужого имущества, легализации денег или имущества, полученных преступным путём.
Через год экс-главе КНБ РК Нартаю Дутбаеву на заседании кассационной инстанции Верховного суда РК уменьшили срок наказания на один год, с 12 до 11 лет лишения свободы.
Он занимал пост председателя Комитета национальной безопасности РК с 2001 по 2006 годы.
https://informburo.kz/novosti/eks-glava-knb-nartaya-dutbaeva-vyshel-na-svobodu-po-udo-.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Что-то здесь не сходится. итого должен отсидеть 11 лет, сел в декабре 2016, в сентябре 2017 признан виновным... предположим в сизо он провел 10 месяцев * 1,5 = 15 месяцев. реально отсидел с учетом сизо и 1,5 кратного увеличения 3 года 10 месяцев из 11 лет? треть срока? И в чем подвох, что послужило причиной такой мягкости? не понимаю...Они учились у министра образования, у которого 6 +11= 18.