Братьям Рыскалиевым вернули имущество

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danilov 19 Июня 2020 в 11:41:31
Обжалование коснулось и других участников дела. Имущество было возвращено также его брату – экс-мажилисмену Аманжану Рыскалиеву (включая то, что оформлено на его супругу), зятю - Рустему Альбакасову и пособнику – Ерболату Избасару (включая то, что оформлено на его супругу).
Помимо этого судом был отменен арест банковских счетов брата Бергея – Сергея Рыскалиева на общую сумму в $14 млн....
Подробнее: https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-06/pochemu-bratyam-ryskalievym-vernuli-imuschestvo
Подробнее: https://ratel.kz/raw/generalnyj_prokuror_kazahstana_prosit_vernut_konfiskovannoe_u_ryskalievyh_i_drugih_chlenov_opg
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