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Закона.Нет
Братьям Рыскалиевым вернули имущество
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danilov 19 Июня 2020 в 11:41:31
Верховный суд РК 16 июня, рассмотрев кассационный протест генерального прокурора страны Гизата Нурдаулетова, принял решение о возвращении конфискованного имущества бывшему акиму Атырауской области Бергею Рыскалиеву.



Обжалование коснулось и других участников дела. Имущество было возвращено также его брату – экс-мажилисмену Аманжану Рыскалиеву (включая то, что оформлено на его супругу), зятю - Рустему Альбакасову и пособнику – Ерболату Избасару (включая то, что оформлено на его супругу).

Помимо этого судом был отменен арест банковских счетов брата Бергея – Сергея Рыскалиева на общую сумму в $14 млн....

Подробнее: https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-06/pochemu-bratyam-ryskalievym-vernuli-imuschestvo

Подробнее: https://ratel.kz/raw/generalnyj_prokuror_kazahstana_prosit_vernut_konfiskovannoe_u_ryskalievyh_i_drugih_chlenov_opg
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 19.06.2020 в 12:08:51   # 753326
не понял
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  bolatbol 19.06.2020 в 12:14:53   # 753329
Лоханулись, какой толк отправить в доход бюджета миллионы долларов и остаться с носом? Умнее вернуть и ожидать щедрой благодарности.
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  старик 19.06.2020 в 12:44:28   # 753333
Ну так теперь наверное и денежная компенсация за моральный ущерб?
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  кинат 19.06.2020 в 13:40:49   # 753335
Скорее всего у Рыскалиевых есть железобетонный компромат на власть! И держит их за одно место.
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  GoodZone 19.06.2020 в 14:29:54   # 753339
Ну да, "Рафик ни в чем не виноват"...
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