Игра в подкидного

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GoodZone 23 Июня 2020 в 12:58:55
В редакцию газеты “Время” обратился адвокат Сержан ПРАЛИЕВ. Он рассказал, что представляет интересы алматинца Нурлана ДЖАМЕНКЕЕВА, приговоренного к 10 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. По словам юриста, его подзащитный уже отбывает наказание, а Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу осужденного.
Надежды выйти на свободу практически не оставалось, как вдруг на прошлой неделе с родственниками Джаменкеева связался экс-оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности Мейрамбек КУЗЕМБАЕВ. Бывший полицейский согласился рассказать на камеру, что наркотики Джаменкееву подбросили специально!
- Я, если честно, крайне редко занимаюсь такой категорией дел, - начинает разговор Сержан Пралиев. - Но в этот раз мне позвонила моя однокурсница: братишку задержали, помоги! Я поехал в департамент полиции, выяснил все обстоятельства. Получается, 12 апреля 2019 года Нурлан Джаменкеев, на тот момент зарабатывавший частным извозом, решил закончить смену, помыл машину на автомойке и поехал в одно сомнительное место, чтобы расслабиться. Он употребил марихуану, после чего был задержан. Позже в его автомобиле обнаружили пакет с гашишем весом более 200 граммов. Джаменкеев факт употребления анаши подтвердил, но отрицал, что пакет принадлежит ему. Я сразу же написал ходатайство следователю с просьбой взять с пакета отпечатки пальцев, потожировые следы и направить их на ДНК-тест. Полицейские это требование проигнорировали…
Не услышал аргументы защиты и суд.
- У нас было множество претензий после просмотра видеозаписи задержания, - продолжает адвокат Пралиев. - Например, у Джаменкеева отобрали ключи от автомобиля и положили их в прозрачный файл, но он слышал, как машину открывают с помощью брелока, о чем спрашивал оперативников. В разговоре у полицейских перед осмотром автомобиля звучит фраза: “Всё на месте?” Да и в целом видно, что запись перемонтирована, ее останавливали, возобновляли... Одним словом, есть нарушения. Уже тогда появились мысли, что Нурлана могли подставить. Такие дела, к сожалению, идут по накатанной: судья выяснил, чья машина, и сделал вывод, кому принадлежат наркотики. Дали моему подзащитному 10 лет, в апелляции приговор оставили без изменений, а Верховный суд отказал Джаменкееву в рассмотрении кассационной жалобы. Разумеется, мы не сдавались, готовы были бороться и дальше, но тут случился совершенно неожиданный поворот.
Сержан Пралиев уточняет: такого в его практике еще не случалось.
- 12 июня сестре Джаменкеева позвонил незнакомый мужчина, - поясняет адвокат. - Он заявил, что обладает ценной информацией по поводу брата и готов встретиться за городом. Сестра тут же позвонила мне, я объяснил, что никуда ездить не надо: если человек хочет что-то рассказать, пусть встречается со мной. Причем официально, в офисе. Звонивший согласился и тут же приехал. Представился Мейрамбеком Турлановичем Кузембаевым, показал документы. Сказал, что он бывший полицейский, участвовавший в задержании Джаменкеева. Я вспомнил, что действительно видел его на кадрах оперативной съемки. И тут он сообщил, что решил признаться: пакет с наркотиками Джаменкееву подкинули! Я ему объяснил, что просто заявить об этом мало - необходимо провести допрос, зафиксировать его на видео. Кузембаев согласился и на это, пояснив, что понял, сколько горя он принес людям, и теперь хочет искупить свою вину. А понимание к нему пришло, когда заболел его ребенок…
Видеозапись допроса адвокат предоставил редакции. Действительно, мужчина, представившийся экс-сотрудником полиции, заявил о том, что он и его коллеги во время задержания открывали автомобиль Джаменкеева, чтобы знакомый одного из оперов мог подкинуть туда наркотики. И на оперативной видеозаписи этот человек тоже появляется в кадре!
- Более того, Кузембаев заявил, что был еще один эпизод, когда полицейские провоцировали человека на продажу наркотиков, - объясняет Сержан Пралиев. - По его словам, он даже пошел в суд и дал показания, после чего подсудимого оправдали. Я в базе посмотрел это дело - эти слова соответствуют действительности!
- Кроме того, Кузембаев подтвердил, что никто из родственников Джаменкеева не предлагал ему деньги в обмен на эти показания, - продолжает адвокат. - Он готов повторить свои слова в суде, правда, теперь опасается за свою жизнь. Именно поэтому я вместе с общественным защитником направил в Верховный суд ходатайство с просьбой о возбуждении производства по уголовному делу в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Очень надеюсь, что в последней инстанции нас услышат. Я не припомню, чтобы сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в операции по задержанию подозреваемого, впоследствии публично заявил о том, что человека подставили. Да, Джаменкеев виновен в том, что употреблял наркотики, но не сажать ведь на 10 лет за марихуану! Гашиш он не возил и им не торговал.
Михаил КОЗАЧКОВ, стоп-кадры видеодопроса и оперативной съемки, Алматы
https://time.kz/articles/risk/2020/06/19/igra-v-podkidnogo
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