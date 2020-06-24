Застрявший в “Сети”

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GoodZone 24 Июня 2020 в 11:01:59
Это уголовное дело, ставшее одним из самых громких в России за последние годы, было возбуждено осенью 2017 года управлением Федеральной службы безопасности по Пензенской области. По версии следствия, группа активистов движения антифашистов создала террористическую организацию “Сеть” с ячейками в крупных городах РФ и Белоруссии. Члены группы планировали серию взрывов во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в России в 2018 году с последующим захватом власти и свержением конституционного строя.
В рамках этого дела в январе 2018 года в Санкт-Петербурге был задержан гражданин Казахстана Виктор Филинков 1994 года рождения, который к тому времени уже несколько лет жил в России и был женат на местной жительнице Александре АКСЕНОВОЙ. Поначалу он признался в террористической деятельности, однако позже заявил, что на самом деле он и его товарищи всего лишь тренировались на открытом воздухе и играли в страйкбол.
По его словам, ФСБ-шники выбили у него признание под пытками - они в течение суток избивали его и пытали электрошокером (см. “Отпетые дознаватели”, “Время” от 6.3.2018 г.). Следы пыток - ссадины, гематомы и ожоги от ударов током - зафиксировали адвокат Филинкова Виталий ЧЕРКАСОВ и члены общественной наблюдательной палаты Санкт-Петербурга, которым удалось попасть к нему в следственный изолятор. Правда, позже следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела о пытках, заявив, что парень получил телесные повреждения при попытке к бегству.
Расследование уголовного дела “Сети” длилось почти полтора года, а судебные разбирательства - еще столько же. Отметим, что жена Филинкова, которую следствие считало ни много ни мало главным идеологом “Сети”, так и не была задержана - она скрывалась на Украине, а затем попросила политического убежища в Финляндии.
За судьбой Виктора все это время следили Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура Казахстана, а также правозащитники Казахстанского международного бюро по правам человека. При этом были зафиксированы нарушения. Например, сотрудники ФСБ известили казахстанских дипломатов о задержании нашего гражданина лишь на девятые сутки, хотя законы РФ обязывают их сделать это в трехдневный срок.
В январе 2019 года дело одного из членов “Сети” Игоря ШИШКИНА, признавшего вину, было рассмотрено в особом порядке Московским окружным военным судом. В итоге он получил 3,5 года лишения свободы. Месяц спустя в Санкт-Петербурге началось рассмотрение дела в отношении Виктора Филинкова и Юлия БОЯРШИНОВА, которое было прервано летом 2019 года - до вынесения приговора членам пензенской ячейки “Сети”.
10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд вынес приговор в отношении Ильи ШАКУРСКОГО, Василия КУКСОВА, Дмитрия ПЧЕЛИНЦЕВА, Максима ИВАНКИНА, Михаила КУЛЬКОВА, Андрея ЧЕРНОВА и Армана САГЫНБАЕВА (поначалу предполагалось, что он тоже казахстанец, но оказалось, что это не так), которые получили от 6 до 18 лет лишения свободы.
А 26 февраля в Питере возобновился судебный процесс по делу Филинкова и Бояршинова, который завершился в понедельник, 22 июня. Как сообщила Генпрокуратура РФ, 2-й Западный окружной военный суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе) и частью 1 статьи 222.1 (незаконное хранение и ношение взрывчатого вещества) УК РФ, и приговорил Виктора Филинкова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, Юлия Бояршинова - к 5,5 годам лишения свободы.
Во время оглашения приговора у здания суда прошла акция протеста сторонников подсудимых, по итогам которой были задержаны около 30 человек. Это, кстати, далеко не первая подобная акция - ранее митинги проходили в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России. Кроме того, в защиту фигурантов выступали известные российские правозащитники и журналисты, а петицию с требованием прекратить уголовное дело подписали музыкант Андрей МАКАРЕВИЧ, актриса Лия АХЕДЖАКОВА, писательница Людмила УЛИЦКАЯ и другие известные личности.
Как заявил адвокат Филинкова Виталий Черкасов, он намерен обжаловать приговор, а затем обратиться в Европейский суд по правам человека.
Мадина АИМБЕТОВА, фото из социальных сетей, Алматы
https://time.kz/articles/risk/2020/06/23/zastryavshij-v-seti
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