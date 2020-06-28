Штраф до 20 миллионов тенге ( $50 тысяч долларов США) ввели в Казахстане за разжигание социальной розни

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философ 28 Июня 2020 в 17:06:33
Это важнейший закон, который был разработан в рамках президентского пакета политических реформ. В частности, данным законом статья 130 «О клевете» Уголовного кодекса РК переводится в Административный кодекс. Поручение по декриминилизации данной статьи было дано Президентом на втором заседании Национального совета в декабре прошлого года. Этим же законом внесены изменения и дополнения в статью 174 Уголовного кодекса. Напомню, в декабре прошлого года Президентом также было предложено гуманизировать данную статью.
При этом, изменения в данной статье не ограничиваются только редакционными изменениями, например заменой понятия «возбуждение» на «разжигание». Согласно новому закону, по данной статье еще также вводится штраф в размере от 2000 до 7000 МРП (ранее только ограничение свободы от 2 до 7 лет). Таким образом, президентский пакет политических реформ выдвинутый Главой государства на втором заседании Нацсовета реализован в полном объеме. Кроме политического блока инициатив, имеется ввиду принятые недавно новые изменения в законы о выборах (введение 30% квоты для женщин и молодежи в партийных избирательных списках), партиях (сокращение в два раза регистрационного барьера для политических партий), введение института парламентской оппозиции, принятие нового закона о митингах), реализованы предложения и наших правозащитников, журналистов.
Чем "разжигание" будет отличаться от "возбуждения"
Этим же законом внесены изменения и дополнения в статью 174 Уголовного кодекса (в старой редакции 174-я статья Уголовного кодекса - Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).
"Изменения в данной статье не ограничиваются только редакционными изменениями. Заменой понятия "возбуждение" на "разжигание". Согласно новому закону, по данной статье еще также вводится штраф в размере от 2 000 до 7 000 МРП (5 миллионов 556 тысяч и 19 миллионов 446 тысяч тенге). Ранее по этой статье было только ограничение свободы от двух до семи лет", - написал Ерлан Карина в своем Telegram-канале.
Советник президент также выразил мнение, что таким образом президентский пакет политических реформ, выдвинутый главой государства на втором заседании Нацсовета, реализован в полном объеме.
https://t.me/s/erlankarin/487
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 28.06.2020 в 18:18:17 # 754294
Клевета перестала быть уголовным преступлением https://baigenews.kz/news/kleveta_perestala_byt_ugolovnym_prestupleniem/
Теперь за клевету грозит административное наказание.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В частности, документом предусматривается декриминализация клеветы. Нарушения, связанные с клеветой, перешли в Кодекс об aдминистративных правонарушeниях. Эта поправка направлена на исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева о дeкриминализации клеветы, данного на заседании Нaционального совета общeственного доверия.
Кроме того, в закон внесены изменения, регулирующие сферу исполнительного производства и развитие деятельности частных судебных исполнителей. Они направлены на оптимизацию процессуальных действий судоисполнителей, дальнейшее внедрение цифровых технологий в систему исполнительного производства.
Будут регламентированы и улучшены отдельные процедуры исполнительного производства, предусмотрено совершенствование контроля над деятельностью частных судоисполнителей и меры по усилению их ответственности.
вчера, 13:11
Теперь за клевету грозит административное наказание.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В частности, документом предусматривается декриминализация клеветы. Нарушения, связанные с клеветой, перешли в Кодекс об aдминистративных правонарушeниях. Эта поправка направлена на исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева о дeкриминализации клеветы, данного на заседании Нaционального совета общeственного доверия.
Кроме того, в закон внесены изменения, регулирующие сферу исполнительного производства и развитие деятельности частных судебных исполнителей. Они направлены на оптимизацию процессуальных действий судоисполнителей, дальнейшее внедрение цифровых технологий в систему исполнительного производства.
Будут регламентированы и улучшены отдельные процедуры исполнительного производства, предусмотрено совершенствование контроля над деятельностью частных судоисполнителей и меры по усилению их ответственности.
вчера, 13:11
едридмадрид 28.06.2020 в 18:32:22 # 754300
теперь всякую пропогодновую шваль в виде пророссийских( российскиХ)пригожинских( лахтинский) троллей а вернее те кто на территори Казахстана можно ебаш..ть ТЕНГОЙ
нехир их за то что они являються гнойниками на казахстанской земле - делать мученниками в виде уголовного заключение
хорошие штрафы это самое то , для тех кто разжигает на нашей казахстанской земле огонь ненависти и сепаратизма
Не привлечь ли местную Моську по статьям за клевету с публичными оскорблениями?
Вошинг тонк 28.06.2020 в 18:35:24 # 754304
едридмадрид 28.06.2020 в 18:47:24 # 754310
Цитата: Вошинг тонк от 28.06.2020 12:35:24
Уважаемый Едрит! Вам не кажется, что социальная рознь - это больше из сословного и классового общества?
Уважаемый Едрит! Вам не кажется, что социальная рознь - это больше из сословного и классового общества?
отвечу тебе провокатору
прежде чем фуйню спрашивать ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕКСТ
Этим же законом внесены изменения и дополнения в статью 174 Уголовного кодекса (в старой редакции 174-я статья Уголовного кодекса - Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).
так вот те кто немного понимает и главное соображает, а не те кто тут пропогандоновые пророссийские шафки на помойки ( по портфилу)
короче поймут сТАТЬЯ ОСТАЛАСЬ только изменяется мера наказания от уголовке - более мягкая трактовка сводится к админ кодексу
Вошинг тонк 28.06.2020 в 18:55:52 # 754313
едридмадрид 28.06.2020 в 18:58:46 # 754315
так вот к примеру года 4-5 назад к Портфилу обращались несколько челов которые " общались" тут на сайте типа дискусию вели с всякими подставными и прочими троллими на предмет грамотного ( юридически ) и не только привелечние этой титусной помойки( вернее редактора или кто там рулит) к статье по УК Казахстана
но спецы сказали что слишкам маленькая рыбешка ( мелочь) не эффективно по уголовному кодексу проводить
а вот изменение НАКАЗАНИЯ - это уже интересно , ибо можно РЕАЛЬНО на бабло наказать эту помойку ( по портфилу) тем более родня ну и друзья редактора сайта спсобствует этому
к примеру недавний случай когда типчик ( по портфилу) под кликухой СТАРИК - допизд..ся до того что у нас в городе Шымкенте процветает ( по мнению Старика) фашизм
хорошо что у редактора вовремя очко всыграла что что то противозаконное написал ( его родственник) ну и он редактор вытер всё что касаемо этой мысли
хотя к примеру тут уже столько материала набралось чтоб на бабло натянуть редактора сайта, благодаря его окружению
Шелудивый песик, самое смешное, что тебя гораздо проще чем оппонентов и хозяина сайта под статьи публичных оскорблений, отягощенных клеветой подвести...