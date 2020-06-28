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Закона.Нет
Сотрудники КНБ пресекли вывоз 7 млн. защитных масок из Казахстана
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философ 28 Июня 2020 в 15:08:11
За время работы по обеспечению режима ЧП пограничной службой Комитета национальной безопасности РК пресечены факты вывоза из страны 7 млн. защитных масок, более 20 340 респираторов, 3 тыс. защитных костюмов, около 4 млн. пар защитных перчаток медицинского назначения. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель начальника Департамента пограничного контроля Комитета национальной безопасности Олег Фисенко.

Также, по словам спикера, несмотря на значительное снижение пассажирского потока, выявляются факты попытки пересечения госграницы по поддельным и чужим документам.

«Путем укрытия в автотранспорте, а также попытки сокрытия от контроля товароматериальных ценностей, провоз отдельной запрещенной и ограниченной к перемещению продукции», - уточнил Олег Фисенко.

Представитель КНБ отметил, что пограничники Казахстана весь период пандемии находились и находятся на передовой, выполняют свои задачи по охране и защите государственной границы, как в пунктах пропуска, так и на ее сухопутных и морских участках.

https://ortcom.kz/ru/novosti/k-yzmetkerleri-azastannan-7-mln-oranysh-maskasyn-shyarandardy-trkiledi
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