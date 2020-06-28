Сотрудники КНБ пресекли вывоз 7 млн. защитных масок из Казахстана

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философ 28 Июня 2020 в 15:08:11
Также, по словам спикера, несмотря на значительное снижение пассажирского потока, выявляются факты попытки пересечения госграницы по поддельным и чужим документам.
«Путем укрытия в автотранспорте, а также попытки сокрытия от контроля товароматериальных ценностей, провоз отдельной запрещенной и ограниченной к перемещению продукции», - уточнил Олег Фисенко.
Представитель КНБ отметил, что пограничники Казахстана весь период пандемии находились и находятся на передовой, выполняют свои задачи по охране и защите государственной границы, как в пунктах пропуска, так и на ее сухопутных и морских участках.
https://ortcom.kz/ru/novosti/k-yzmetkerleri-azastannan-7-mln-oranysh-maskasyn-shyarandardy-trkiledi
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