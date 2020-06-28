Казахстанские полицейские оформили кредит на заключенного

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Rebel 28 Июня 2020 в 15:41:32
О кредите женщина узнала после звонка из банка — ей сказали, что нужно погасить задолженность.
«11 июня позвонили из микрокредитной организации и сообщили, что мой муж 13 августа 2019 года получил в кредит 50 тысяч тенге. Я сразу возмутилась, мол, как он мог взять заем, когда с 3 января 2015 года находился под стражей», — рассказала Нургалиева.
С претензиями супруга заключенного обратилась в полицию и в Антикоррупционную службу.
«50 тысяч — сумма небольшая. Но дело в другом. Правоохранительные органы берут кредит. Мы хотим, чтобы во всем разобрались. Мошенники, которые пользовались своими должностными полномочиями, должны понести наказание», — заявила она.
Во время оформления онлайн-кредита телефон и удостоверение личности осужденного находились в камере хранения СИЗО. Кроме его сотрудников, доступа к ним ни у кого не было.
«С удостоверением личности пошли и сняли деньги в кассе. Мы очень возмущены, как могут органы так пользоваться своим положением», — сказала сестра осужденного Мадина Садыкова.
В полиции с обвинениями не согласны. По словам полицейских, кредит оформлен через номер телефона, которого нет в вещественных доказательствах.
«Возникает резонный вопрос: кто еще мог поменять номер телефона, если он находился под замком? Удивительно и то, что насчет удостоверения в полиции умолчали», — отмечает телеканал.
«По факту заявления о мошеннических действиях возбуждено досудебное расследование по статье 190 «Мошенничество», — прокомментировала руководитель пресс-службы департамента полиции Акмолинской области Гульнар Пинчук.
https://news.mail.ru/society/42358495/?frommail=1
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