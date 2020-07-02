Жительница Туркестанской области задержана за распространение фейка о распылении лекарств с вертолёта

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философ 02 Июля 2020 в 11:34:10
Как выяснили полицейские, женщина распространяла в группах мессенджера WhatsApp информацию о том, что в Сарыагашском районе будут с воздуха распылять сильнодействующее и опасное для здоровья детей вещество.
Сообщение не соответствует действительности.
В настоящее время установлена жительница Отырарского района, 1973 года рождения, которая распространяла эту информацию. Она привлечена к административной ответственности", - сообщили в РСК области.
Полиция просит доверять только официальным источникам информации и напоминает, что за распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность.
Напомним, ранее Минздрав опроверг информацию о распылении лекарств с вертолетов.
https://www.kt.kz/rus/society/zhitelnitsa_turkestanskoy_oblasti_zaderzhana_za_1377900821.html
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