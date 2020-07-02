Можно ли украсть у госкомпании больше 2 миллионов долларов, вернуть эти деньги во время следствия, а потом забрать назад?

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GoodZone 02 Июля 2020 в 11:40:08
Предыстория этого захватывающего детектива своими корнями уходит в 1974 год. Именно тогда в результате прорыва нефтепровода неподалеку от города Жанаозеня образовался так называемый технологический амбар - по сути, огромная лужа нефти площадью в десятки гектаров. И только спустя 35 лет был разработан план по откачке углеводородов. Поскольку затопленная территория оказалась во владении АО “Разведка Добыча “КазМунайгаз”, этой нацкомпании поручили разобраться с проблемой. Ну и оплатить необходимые расходы.
Среди тех, кто участвовал в ликвидации аварии, оказалось и ТОО “Компания “Мунай-Экология”, одним из учредителей которого ранее являлся Серик Баймуханбетов. Правда, затем нефтяник перешел на должность управляющего директора АО “РД КМГ”, а свою долю в предприятии подарил племяннику.
Разумеется, абсолютным совпадением стал тот факт, что старая компания Баймуханбетова заключила весьма выгодный контракт с его новым работодателем. Согласно этому договору, ТОО “Компания “Мунай-Экология” брало на себя расходы по выкачиванию нефтяных отходов амбара, взамен забирая все добытое сырье. Таким образом подрядчик получил свыше 14 тысяч тонн сырой нефти, которую удалось реализовать за 616 миллионов тенге с копейками (по курсу того времени свыше 4 миллионов долларов).
Дальше - больше: снова объявляется тендер на рекультивацию земельных участков того самого технологического амбара, а заместителем председателя тендерной комиссии оказался… тот самый Серик Баймуханбетов.
Правда, конкурс был признан несостоявшимся, поскольку участие в нем решило принять лишь ТОО “Компания “Мунай-Экология”. В результате именно с этой организацией заключили контракт способом из одного источника. И после этого сотрудники фирмы вроде бы выполнили все взятые на себя обязательства, то есть очистили территорию от нефтяных отходов, за что получили свыше 780 миллионов тенге.
Вот только при более тщательном изучении работ и документов выяснилось, что компания “Мунай-Экология” работала на одном участке по двум договорам. По первому контракту она очистила территорию от нефти, забрав ее себе, а по второму соглашению получила деньги за уже очищенный ранее участок.
Этот факт привлек внимание тогда еще существовавшей финансовой полиции. Расследование установило, что имело место преступление, предусмотренное статей 176 Уголовного кодекса (“растрата или хищение вверенного чужого имущества”). Одним из подозреваемых стал наш старый знакомый Серик Баймуханбетов, а вместе с ним на скамье подсудимых оказались генеральный директор ТОО “Компания “Мунай-Экология” Думан АРИПБАЕВ и руководитель филиала той же фирмы Унербек АЛШИМБАЕВ.
В ходе следствия был подсчитан ущерб, нанесенный заказчику, - чуть более 335 миллионов тенге, и ровно такую же сумму компания “Мунай-Экология” перечислила на счета АО “Разведка Добыча “КазМунайгаз”. Соответственно, в суде не рассматривался вопрос возмещения украденных денег, а сам процесс превратился в один затяжной спор вокруг двух договоров. В итоге суд признал, что контракты дублируют друг друга, а это значит, что хищение имело место быть. Баймуханбетов получил восемь лет лишения свободы, а два его подельника - на год меньше. Правда, в Верховном суде приговор изменили, а преступления Арипбаева и Алшимбаева переквалифицировали на пособничество присвоению или растрате чужого вверенного имущества. Унербек Алшимбаев был осужден на пять лет условно, а Думан Арипбаев получил те же пять лет, но реального срока. Аналогичный срок Верховный суд отмерил и Баймуханбетову, при этом в постановлении надзорной коллегии по уголовным делам от 3 сентября 2013 года было подчеркнуто: в своем ходатайстве защита настаивает, что ущерб полностью возмещен и 335 миллионов 735 тысяч 400 тенге уже лежат на счетах потерпевшей стороны. Это и стало одним из главных аргументов для сокращения срока.
Добившись нужного результата в Верховном суде, в ТОО “Компания “Мунай-Экология” придумали новый ход. В 2014 году фирма подала иск в специализированный межрайонный экономический суд Астаны, требуя от АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз” вернуть… 335 миллионов 735 тысяч 400 тенге! Если в судебных документах по уголовному делу эту сумму называли погашенным ущербом, то в экономическом споре 335 миллионов с хвостиком превратились в задолженность. Якобы фирма выполнила взятые на себя обязательства по рекультивации земельных участков того самого технологического амбара, где с 1974 года булькала разлитая нефть. Как указано в решении суда, исполнитель не успел вовремя закончить работу, поскольку в Жанаозене произошли беспорядки. При этом перечисление 335 миллионов на счета РД КМГ представитель истца назвал ошибочным. Ну у всех бывает - случайно закинули другой компании два миллиона с лишним долларов. Пока в течение двух лет шел суд по уголовному делу, об этих деньгах забыли. А потом вдруг вспомнили и решили забрать назад.
Судья Адэль ДЖАКУПОВ удовлетворил иск частично, признав акт выполненных работ действительным и взыскав с АО “Разведка Добыча “Казмунайгаз” аж 520 миллионов тенге, в том числе те же 335 миллионов. И никто даже не заикнулся, что раньше эти миллионы в Верховном суде назвали возмещенным ущербом.
Ну а что же Серик Баймуханбетов? Как нетрудно догадаться, он сумел освободиться досрочно, хотя для этого пришлось попотеть. Алматинские суды отказывали в удовлетворении его ходатайства, а вот в Жамбылской области к просьбе прислушались.
Сейчас Серик Габитович - уважаемый бизнесмен, заместитель директора по развитию бизнеса ТОО BSG Technology. Компания по случайному совпадению занимается очисткой нефтесодержащих отходов. В декабре об этой фирме писал портал Tengrinews, а Баймуханбетов с гордостью рассказывал, как его стенд пользовался большим успехом на выставке ADITEC-2019 в Абу-Даби - и министр энергетики подошел, и посол Казахстана в ОАЭ, а сколько потенциальных заказчиков появилось!
Можно только порадоваться за отечественного предпринимателя. Человек был признан виновным в растрате 2 миллионов долларов, сумел освободиться досрочно, а потом стал сам активно судиться со своими партнерами через алматинские суды, где ему явно сопутствует удача. Впрочем, это уже другая история, которую мы расскажем позже.
https://time.kz/articles/strana/2020/07/01/odni-sidyat-na-trubah-a-drugim-nuzhny-dengi
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 02.07.2020 в 15:25:43 # 754890
Вошинг тонк 02.07.2020 в 15:31:19 # 754891