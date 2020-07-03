Война за 17 “квадратов”

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Гость 03 Июля 2020 в 12:15:50
Дильбар Кадыровна не хотела обращаться к нам за помощью. Она привыкла решать свои проблемы сама, молча. О тяжелой судьбе заслуженного врача нам рассказали волонтеры, которые привозили ей продуктовые корзины в период карантина. Решили навестить пенсионерку и мы - поддержать ее в день суда, который должен был состояться онлайн по мессенджеру.
Звоню в домофон. Дильбар Кадыровна долго идет к двери. Открываю дверь квартиры - пенсионерка сидит на стуле в коридоре, ждет, опираясь на две деревянные палки.
- После смерти сыновей ноги не ходят, - объясняет она, потом вздыхает и тихо продолжает: - Мне все всегда желали долгих лет жизни. А зачем мне такая старость? Нет для матери большего горя, чем хоронить своих детей. Теперь выкидывают на улицу... Неужели я не заслужила такого счастья - спокойно дожить в своих 17 квадратных метрах?
Именно 17,4 кв. м составляет жилая площадь этой однокомнатной квартиры по документам. Бедная обстановка. Ремонта здесь не было лет 20. Обшарпанные кресла, выцветшие ковры, стулья - все из советского времени. Из самого нового - разве что дешевенький вентилятор и настольная лампа. На стенах - портреты сыновей.
- Шесть лет назад умер средний сын Ильдар РАХИМБАЕВ, ветеран войны в Афганистане. Съездил в командировку, лег спать и не проснулся, - вздыхает Дильбар Кадыровна. - Только после его смерти я узнала, что он взял кредит в АО “Банк ВТБ” на 182 миллиона тенге. Долги пытался оплатить как мог старший сын Далиль РАХИМБАЕВ. Но и он покинул этот мир год назад после неудачной операции. После смерти Далиля открылась новая тайна: оказалось, и он брал кредит в размере девяти миллионов тенге, уже в Евразийском банке, а в залоге числилась моя квартира. Я даже не догадывалась об этих долгах - сыновья не посвящали меня в свои дела. Всегда говорили, что у них нет проблем, а если и возникнут - решат сами, по-мужски. Так я стала правопреемницей долгов Далиля и Ильдара.
Откуда взялись долги? У сыновей ведь уже не спросишь…
Подробности рассказывает друг cемьи Баласан МИРЗОЕВ, который работал вместе с Далилем и Ильдаром. Он тоже сегодня здесь - пришел поддержать Дильбар Кадыровну. Их теперь связывают еще и судебные дела: единственная квартира Баласана тоже в залоге АО “ВТБ Банк” за долги братьев Рахимбаевых.
- Далиль и Ильдар пошли по стопам Дильбар Кадыровны в медицину. Поставляли в клиники и больницы медицинские материалы, утилизировали отходы. Закупили из-за рубежа дорогое оборудование, планировали запустить в Атырауской области медицинский центр. Но однажды ночью он полностью сгорел. Мы подозреваем, что медцентр специально подожгли. Однако виновных в том пожаре не нашли. Первые три года погасили 70 процентов основного долга и проценты. Потом умер Ильдар. Мы с Далилем оповестили банк о трагическом событии - предоставили свидетельство о смерти. Однако начисления продолжались. Остаток суммы задолженности по займу увеличился за счет пени и процентов почти в 2,5 раза, - рассказывает Баласан. - После смерти Далиля банки продали все, что можно: их квартиры, офис, машины, загородный дом. Но этого оказалось мало: квартиру Дильбар Кадыровны тоже решили продать за долги. Оказывается, еще 25 декабря 2018 года Алмалинский районный суд №2 вынес заочное решение о реализации квартиры в счет погашения задолженности, а владелицу даже не известили об этом. Я просил правление Евразийского банка пойти навстречу, ведь это единственное жилье пенсионерки! Кредитный комитет попросил подготовить документы. Пока мы этим занимались, квартиру Дильбар Кадыровны тайно продали с электронных торгов по заниженной стоимости. Причем во время карантина, когда президент страны призывал банки давать отсрочки тем, кто попал в трудную ситуацию!
- В конце мая этого года судисполнители пришли меня выселять, - вспоминает Дильбар Кадыровна. - Я сказала: не открою, лучше руки на себя наложу, а в руках нож держала; я войну пережила, неужели вас испугаюсь? Приходили и покупатели. Но я никого не пустила. Мне идти некуда, только уже в загробный мир. Есть у меня еще один сын, младший, но я не могу его обременять - у него больная жена, которая готовится к операции.
Только в июне этого года пенсионерка наконец получила решение Алмалинского районного суда №2. Внук помог составить пенсионерке заявление об отмене этого судебного решения и отправить его в апелляционный суд.
- В материалах дела отсутствовала расписка о получении судебного извещения ответчиком, то есть мной. А ведь согласно статье 130 Гражданско-процессуального кодекса, судебная повестка, адресованная гражданину, вручается ему лично под расписку! - читает нам заявление пенсионерка. - Кроме того, мы изучили аудиовидеозапись судебного заседания. Там представитель АО “Евразийский банк” сообщил суду о том, что ответчик по данному адресу не проживает с 2011 года. Но это недостоверная информация, ведь я тут живу уже 22 года. Это могут подтвердить и мои соседи, - поясняет Дильбар Кадыровна. - Кроме этого представитель банка в качестве доказательства приложил отчет об оценке недвижимости, где были фотографии квартиры. Однако в 2018 году съемка моей квартиры не производилась.
Вся нынешняя жизнь пенсионерки сосредоточилась на столе у кровати - там и лекарства, и книги, и документы. Я рассматриваю их: несколько почетных грамот за долголетний добросовестный труд, за безупречную работу Асрамкулова Дильбар Кадыровна получила в должности главного врача детского туберкулезного санатория в Карагандинской области. Бывший министр здравоохранения Торегельды ШАРМАНОВ, возглавляющий сегодня Казахскую академию питания, поздравлял ее с высокой правительственной наградой - медалью “За трудовую доблесть”.
- 1600 детей от одного года до 15 лет с активной формой туберкулеза выздоровели в санатории, которым я руководила. За это и правительственная награда, - вспоминает Дильбар Кадыровна. - Сейчас моим пациентам по 50-60 лет. Всего отработала 45 лет в медицине, была педиатром, фтизиатром, фтизиопульмонологом, рентгенологом в разных городах Казахстана…
Со своим призванием - стать врачом - Дильбар Кадыровна определилась еще в детстве. Во время Великой Отечественной войны, с 1943 по 1945 год, школьницей пошла помогать в военный госпиталь санитаркой: носила ведра с водой, убирала утки из-под солдат, кормила кого-то с ложки. А потом, отучившись в медучилище на фельдшера, отправилась по комсомольской путевке в совхоз, расположенный у подножия Тянь-Шаня.
- Я бы так и работала там фельдшером, если бы не смертельный случай. Привезли с гор женщину, я поставила предварительный диагноз внематочная беременность. Хирург сказал, что немного отдохнет, пока кипятятся инструменты, а сам пришел только через два часа. Вскрыли живот, а он уже полный крови. Маточная артерия бьет фонтаном. Женщина вдохнула один раз и больше не выдохнула. Умерла от потери крови. Я, рыдая, привезла ее в поселок. И сказала себе: если бы я была врачом, эта женщина не умерла бы. Описала этот и другие случаи в письме, отправила его в Министерство здравоохранения СССР и добавила: хочу быть врачом. Через месяц пришел ответ от тогдашнего министра Марии КОВРЫГИНОЙ: направить Дильбар Асрамкулову на учебу. Так я получила высшее медицинское образование.
Воспоминания Дильбар Кадыровны прервал звонок секретаря суда. Началось заседание. На старом стуле младший сын заранее установил смартфон на треножнике и показал матери, как пользоваться. Пенсионерка уперлась руками в стул и затаила дыхание.
- Все действия были проведены согласно нормам законодательства, то есть уведомление о суде, о выставлении квартиры на торги. Заявитель знала о принятых мерах, о возбуждении исполнительного производства: ее уведомляли по почте, была и личная встреча. Доводы о том, что она ничего не знала, считаю неверными, - настаивал представитель Евразийского банка Бауыржан ФАЙЗУЛЛИН. - Недвижимость приобрели, фамилию покупателя не вспомню.
Судья Алматинского городского суда Жомарт АСКАРОВ, рассмотрев доводы сторон, определил: отменить заочное решение Алмалинского районного суда №2 от 25 декабря 2018 года. Дело будет заново рассматриваться в районной инстанции уже с участием Дильбар Кадыровны.
В суде ей посоветовали нанять хорошего адвоката. Однако денег на него у заслуженного врача нет.
Комментарий в тему
Мы обратились в пресс-службу Евразийского банка с вопросом, можно ли найти какое-то решение данной проблемы, чтобы не лишать пожилую женщину единственного жилья. И вот что нам ответили.
Банк в курсе сложившейся ситуации и обсуждал возможные варианты решения жилищной проблемы ветерана с акиматом Алмалинского района.
Кредит, по которому банк обратил взыскание на квартиру, является проблемным с 2009 года. К сожалению, в 2014-м заемщик скоропостижно скончался. Согласно законодательству человек, принимающий наследство, становится правообладателем не только имущества, но и всех обязательств умершего. Мать заемщика по собственной воле приняла наследство и, таким образом, все обязательства по погашению кредита. Внук и бывшая супруга заемщика от наследства отказались.
В настоящее время проходит судебное разбирательство по взысканию залогового имущества с наследницы. Хотим отметить, что до вынесения решения суда по взысканию стороны вправе прийти к мировому соглашению. Банк готов рассмотреть любые предложения по погашению долга со стороны представителей ответчика.
Екатерина ТИХОНОВА, фото Владимира ЗАИКИНА, Алматы
https://time.kz/articles/territory/2020/07/01/vojna-za-17-kvadratov
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 03.07.2020 в 16:07:44 # 755051
Мать заемщика по собственной воле приняла наследство и, таким образом, все обязательства по погашению кредита. Внук и бывшая супруга заемщика от наследства отказались.
Тут или невестка кинула свекровь, или свекровь пожадничала с наследством сына и получила возмездие...