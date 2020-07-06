В Казахстане наказывают лекарственных спекулянтов

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философ 06 Июля 2020 в 20:40:04
Шымкент. 6 июля. КазТАГ – Предполагаемая перекупщица лекарств в Шымкенте подозревается в двойном завышении цен, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Казахстана.
«5 июля 2020 года в условиях нехватки медикаментов в период борьбы с пандемией COVID-19 сотрудники департамента экономических расследований по городу Шымкент КФМ на основании оперативной информации выявили факт незаконной продажи дефицитных лекарственных препаратов. По итогам оперативно-разыскных мероприятий установлено, чтожительница Шымкента занималась незаконной реализацией лекарственного препарата «Ингавирин» без разрешительных документов на общую сумму Т200 тыс. Таким образом, она продавала одну упаковку за Т10 тыс., что в несколько раз дороже стоимости в аптеках», - говорится в распространенном в понедельник сообщении.
Как уточнили в КФМ, в аптеках цена на указанный препарат варьируется от Т3 тыс. до Т5 тыс.
«В соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 15 июля 2019 года предельная цена на препарат «Ингавирин» составляет Т5640 за одну упаковку. В настоящее время по данному факту начато расследование», - сказано в сообщении.
Напомним, 5 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил заняться проблемой необоснованного завышения цен на лекарства. Он заверил, что виновные будут привлекаться к ответственности.
В тот же день вице-премьер Ералы Тугжанов сообщил, что факт перекупки и последующей перепродажи лекарств выявили в Шымкенте.
https://kaztag.kz/ru/news/predpolagaemaya-perekupshchitsa-lekarstv-v-shymkente-podozrevaetsya-v-dvoynom-zavyshenii-tsen
Жительницу Балхаша привлекут к ответственности за незаконную продажу лекарств в интернете
Оперативники выявили факт незаконной продажи лекарственных препаратов в интернете:
5 июля т.г. сотрудники отделения по противодействию наркопреступности отдела полиции г. Балхаш в ходе мониторинга социальных и локальных сетей обнаружили лицо, занимавшееся реализацией лекарственного средства «Антарис» без лицензии и без заключения врача. Данный препарат предназначен для лечения лиц, страдающих сахарным диабетом, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области
Продавцом оказалась 49-летняя жительница города Балхаш. Полицейские установили, что она успела продать через одну из локальных сетей интернета 6 упаковок (180 таблеток) «Антариса».
По данному факту составлен административный протокол. Материал направлен на рассмотрение в административный суд по ст.424 КоАП РК «Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность», — добавили в полиции.
https://newtimes.kz/proishestviya/113143-zhitelnitsu-balkhasha-privlekut-k-otvetstvennosti-za-nezakonnuiu-prodazhu-lekarstv-v-internete
Житель г.Кокшетау незаконно продавал противовирусные препараты из дома
Незаконную продажу противовирусных лекарственных препаратов пресекли акмолинские полицейские. Об этом сообщает пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области.⠀ По поручению Главы государства о выявлении фактов продажи лекарств по завышенным ценам и привлечению виновных лиц к ответственности, акмолинские полицейские проводят оперативно – розыскные мероприятия по установлению лиц, занимающихся незаконной продажей медикаментов.⠀
6 июля т.г. сотрудниками полиции было установлено, что 42-летний житель Кокшетау занимается реализацией лекарственных препаратов по завышенной цене. Незаконную «аптеку» мужчина открыл прямо у себя на дому, а медикаменты продавал предпочтительно в ночное время суток.⠀
В тот же день в результате успешной спецоперации, предприниматель был задержан, а его противозаконная деятельность зафиксирована.⠀
При осмотре места жительства подозреваемого, полицейскими обнаружены и изъяты деньги, а также лекарственные препараты: таблетки «Ибуфен» в количестве 30 пачек, таблетки «ацетилсалициловая кислота» - 10 пачек и 10 пачек «парацетамола».⠀
По данному факту возбуждено досудебное расследование по ст. 214 ч.1 УК РК ("Незаконная предпринимательская деятельность"). Ведется следствие.
Источник: https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/56917-zhitel-g-kokshetau-nezakonno-prodaval-protivovirusnye-preparaty-iz-doma-video
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https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/56917-zhitel-g-kokshetau-nezakonno-prodaval-protivovirusnye-preparaty-iz-doma-video
Житель Туркестанской области продавал "аскорбинку" по 5 тысяч тенге
МВД проводит во всех регионах рейды, направленные на пресечение продажи лекарств по завышенным ценам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
5 июля МВД провело рейды для установления недобросовестных аптек и граждан, которые в условиях нехватки необходимых медикаментов воспользовались повышенным спросом на лекарства, предназначенные для лечения больных от острых респираторных вирусных заболеваний.
Были установлены лица, организовавшие скупку медикаментов в больших объемах. Тем самым они создали искусственный дефицит этих средств, а затем перепродавали их по ценам, в разы превышающим реальную стоимость.
"Многочисленные факты перепродажи лекарств выявлены по всей стране. Предприимчивые граждане сбывали медикаменты буквально "из-под прилавка", не выбивая фискальные чеки. Покупателям ничего не оставалось, как покупать лекарства по неоправданно высокой цене", - отметили в МВД.
Так, в Нур-Султане полицейскими пресечена незаконная продажа защитных средств. У местного жителя изъята крупная партия медицинских масок, комбинезонов, а также термометры, медицинские очки и антисептические средства.
В другом случае женщина незаконно продавала наиболее востребованные лекарства, как "Парацетамол", "Ингавирин", "Цефтриаксон", "Азитромицин", через объявления на интернет-ресурсах. Во время задержания на стоянке одного из ТРЦ Нур-Султана в ее автомобиле обнаружены две коробки с указанными лекарствами.
В Шымкенте в полицию доставлена местная жительница, которая реализовывала медицинский препарат "Левомак" за 12 тысяч тенге, что дороже официальной розничной цены в 6 раз.
Еще одна жительница Шымкента, работающая провизором в аптеке, продавала ампулы препарата "Дексаметазон-Аджио" по 5 тысяч тенге, розничная стоимость - 600 тенге.
В Туркестанской области мужчина продавал "Аскорбиновую кислоту" по 5 тысяч тенге, розничная стоимость - 250 тенге.
Аналогичные факты выявлены в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточной-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях.
Всего за первый день рейдовых мероприятий в полицию был доставлен 21 человек, у которых изъято более 3500 упаковок лекарственных средств, в том числе "Ацетилсалициловая кислота" - 2100 упаковок, "Парацетамол" - 589 упаковок, "Цефтриаксон" - 230 ампул
и другие препараты, а также 17 800 защитных медицинских масок, 60 упаковок одноразовых перчаток, 105 защитных халатов (комбинезонов), 80 штук защитных очков, 79 единиц термометров и более 100 емкостей (300 литров) антисептических средств.
По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.
"Министерство внутренних дел призывает граждан, столкнувшихся с незаконной продажей лекарственных средств, а также в случае выявления таких фактов, сообщать в ближайшие территориальные подразделения полиции либо по телефонам 102 и 112", - обратились в полиции к казахстанцам.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jitel-turkestanskoy-oblasti-prodaval-askorbinku-5-tyisyach-407379/
Продажа лекарств по завышенным ценам: МВД проводит во всех регионах полицейские рейды (ВИДЕО)
Министерство внутренних дел проводит во всех регионах полицейские рейды с целью выявления фактов продажи лекарств по завышенным ценам, передает корреспондент Polisia.kz.
5 июля по поручению Президента РК К.К. Токаева Министерством внутренних дел проведены локальные рейдовые мероприятия.
Целью проверок является установление недобросовестных работников аптек и граждан, которые в условиях нехватки необходимых медикаментов в период карантина воспользовались повышенным спросом на лекарственные средства, предназначенные для лечения больных от острых респираторных вирусных заболеваний с целью получения прибыли.
В ходе рейдов были установлены лица, организовавшие скупку медикаментов в больших объемах. Тем самым они создали искусственный дефицит этих средств, а затем перепродавали их по ценам, в разы превышающим реальную стоимость.
Многочисленные факты перепродажи лекарств выявлены по всей стране. Предприимчивые граждане сбывали медикаменты буквально “из-под прилавка”, не выбивая фискальные чеки. Покупателям ничего не оставалось, как покупать лекарства по неоправданно высокой цене.
Так, в городе Нур-Султан полицейскими пресечена незаконная продажа защитных средств. У местного жителя изъята крупная партия медицинских масок, комбинезонов, а также термометры, медицинские очки и антисептические средства.
В другом случае, женщина незаконно продавала такие наиболее востребованные лекарства, как “Парацетамол”, “Ингавирин”, “Цефтриаксон”, “Азитромицин” через объявления в интернет-ресурсах. Во время задержания на стоянке одного из ТРЦ столицы в ее автомобиле обнаружены две коробки с указанными лекарственными препаратами.
В Шымкенте в полицию доставлена местная жительница, которая реализовывала медицинский препарат “Левомак” за 12 000 тенге, что дороже официальной розничной цены в 6 раз.
Еще одна жительница города Шымкент, работающая провизором в аптеке продавала ампулы препарата “Дексаметазон-Аджио” по 5 000 тенге, розничная стоимость – 600 тенге.
В Туркестанской области мужчина продавал “Аскорбиновую кислоту” по 5 000 тенге, розничная стоимость – 250 тенге.
Аналогичные факты выявлены в городе Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточной-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях.
Всего за первый день рейдовых мероприятий в полицию был доставлен 21 человек, у которых изъято более 3500 упаковок лекарственных средств, в том числе “Ацетилсалициловая кислота” – 2100 упаковок, “Парацетамол” – 589 упаковок, “Цефтриаксон” – 230 ампул и другие препараты, а также 17 800 защитных медицинских масок, 60 упаковок одноразовых перчаток, 105 защитных халатов (комбинезонов), 80 штук защитных очков, 79 единиц термометров и более 100 емкостей (300 литров) антисептических средств.
По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.
Министерство внутренних дел призывает граждан, столкнувшихся с незаконной продажей лекарственных средств, а также в случае выявления таких фактов, сообщать в ближайшие территориальные подразделения полиции либо по телефонам 102 и 112.
Рейдовые мероприятия продолжаются.
В Шымкенте аптекарь продавала дефицитный препарат в 9 раз дороже розничной цены
В 10 тысяч тенге оценила одну упаковку дефицитного ингавирина жительница Шымкента, передает «Хабар 24». При этом в аптеках цена на препарат варьируется от трёх до пяти тысяч.
Всего «нелегальный фармацевт» успела заработать на перепродаже востребованного лекарства 200 тысяч тенге.
Незаконный бизнес удалось остановить сотрудникам департамента экономических расследований. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы. А если выяснится, что лекарства были выделены для бесплатной медицинской помощи, срок наказания может увеличиться до 12-и лет.
Полиция начала рейды в городах Казахстана по аптекам и спекулянтам лекарств.
Проверки начались с 5 июля, по поручению Главы государства, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. Полицейские установили граждан, организовавших оптовую реализацию лекарств по завышенным ценам.
В МВД подчеркнули, что многочисленные факты перепродажи лекарств выявлены по всей стране.
«Предприимчивые граждане сбывали медикаменты буквально «из-под прилавка», не выбивая фискальные чеки. Покупателям ничего не оставалось, как покупать лекарства по неоправданно высокой цене», - констатировали в МВД.
У жителя города Нур-Султана изъяли крупную партию медицинских масок, комбинезонов, а также термометры, медицинские очки и антисептические средства.
Еще одна жительница столицы сбывала «парацетамол», «ингавирин», «цефтриаксон», «азитромицин» через объявления в Сети. Во время задержания на стоянке одного из столичных ТРЦ в ее автомобиле были обнаружены две коробки с дефицитными лекарствами.
В Шымкенте в полицию доставили женщину, которая продавала медицинский препарат "Левомак" по 12 000 тенге, что дороже официальной розничной цены в 6 раз.
Еще одна жительница Шымкента, работающая провизором в аптеке, продавала ампулы препарата «Дексаметазон-Аджио» по 5 000 тенге, при розничной стоимости 600 тенге.
В Туркестанской области мужчина продавал «акскорбиновую кислоту» по 5 000 тенге, розничная стоимость - 250 тенге.
Аналогичные факты выявлены в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточной-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях.
В первый день рейдов в полицейские участки был доставлен 21 гражданин, у которых изъято более 3500 упаковок лекарственных средств. По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.
В полиции призвали казахстанцев сообщать по телефонам 102 и 112 о незаконной продаже лекарственных средств.
https://24.kz/ru/news/incidents/item/407303-ingavirin-nezakonno-prodavala-zhitelnitsa-shymkenta
https://bestnews.kz/kazakhstan/3750-v-shymkente-aptekar-prodavala-defitsitnyj-preparat-v-9-raz-dorozhe-roznichnoj-tseny
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alpha_portal 06.07.2020 в 21:02:27 # 755344
«Одумайтесь все»: клиницист призывает казахстанцев перестать бездумно принимать лекарства https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/11623-odumaites-vse-klinitsist-prizyvaet-kazakhstantsev-perestat-bezdumno-prinimat-lekarstva
05.07.2020
Пневмонию нужно лечить лишь в том случае, если развивается учащение дыхания, появляются одышка и другие клинические признаки заболевания
В социальной сети врач, клиницист, преподаватель-консультант Ассоциации семейных врачей Елена Хегай призвала казахстанцев перестать рассылать в мессенджерах протоколы лечения коронавируса, передает Azattyq Rýhy.
«Перестаньте, прошу вас, все! Лечиться рассылками из вотсапа! Перестаньте пересылать «протоколы лечения», которые вам кто-то прислал.
Коллеги, а вы перестаньте, пожалуйста, назначать дексаметазон и преднизолон в домашних условиях! Перестаньте назначать по 8-15 препаратов для домашнего применения!!! На амбулаторном этапе основное внимание должно уделяться динамическому наблюдению за симптомами и признаками и симптоматическому лечению (обильное теплое питье, полноценный отдых и сбалансированное питание). Из лекарств – ибупрофен или парацетамол. Даже антибиотики (!!!) Не должны назначаться в первые 7-10 дней болезни большинству заболевших!!! И если уж назначаете, то только в таблетках и только 1 препарат!!!» – написала Елена Хегай в Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам врача, никаких противовирусных препаратов с доказанной эффективностью против COVID-19 на сегодня нет.
«Ацикловир эффективен только (!!!) в отношении вирусов из семейства герпес-вирусов!!! Осельтамивир – только (!!!) против вируса гриппа!!! Какой грипп в июле в нашем полушарии???» – вопрошает врач.
Клиницист напоминает, что, пациенту, оказавшемуся в стационаре, назначат большое количество препаратов. Это – огромная нагрузка на печень и почки, и глупо начинать их травить без видимых на то причин.
«Сохраните почки и печень тем, кому может понадобиться госпитализация в стационар при нарастании признаков дыхательной недостаточности или других симптомов. Ведь в стационаре им будут вводить еще огромное количество препаратов. Какие печень и почки это выдержат??? Люди могут умирать не только от самого заболевания COVID-19, но и в результате такого беспощадного лечения на всех этапах оказания медицинской помощи.
Одумайтесь, пожалуйста, все!» – пишет Елена Хегай.
Как отмечает врач, назначение любого препарата должно производиться только в том случае, если ожидаемая польза превышает риск побочных эффектов лечения.
«Поймите, невозможно предотвратить развитие пневмонии при COVID-19, это зависит только от индивидуальных особенностей организма!!! В 80% случаев он справится сам, без лишнего лечения! Пневмонию нужно лечить лишь в том случае, если развивается учащение дыхания, появляется одышка и падение сатурации кислородом!!! Это и есть клинические признаки пневмонии!!! В этом случае в первую очередь нужна кислородная поддержка, даже не антибиотики. И назначение антибиотика хоть сколько-нибудь оправдано. Только в том случае, если есть клинические признаки. Пневмонии хотя польза от их применения при COVID-19 весьма и весьма сомнительна (в сомнительных случаях показан прокальцитониновый тест)», – пишет врач.
Она также настоятельно рекомендует задуматься о том, чем зимой казахстанцы будут лечиться от бактериальных пневмоний.
«А еще задумайтесь, чем грядущей зимой мы будем лечить бактериальные пневмонии, вызванные устойчивыми ко всем антибиотикам возбудителями??? А бактериальные пневмонии в разы опаснее вирусных. Там ведь если сепсис, то «давай, до свидания!» – заключила врач.
05.07.2020
Пневмонию нужно лечить лишь в том случае, если развивается учащение дыхания, появляются одышка и другие клинические признаки заболевания
В социальной сети врач, клиницист, преподаватель-консультант Ассоциации семейных врачей Елена Хегай призвала казахстанцев перестать рассылать в мессенджерах протоколы лечения коронавируса, передает Azattyq Rýhy.
«Перестаньте, прошу вас, все! Лечиться рассылками из вотсапа! Перестаньте пересылать «протоколы лечения», которые вам кто-то прислал.
Коллеги, а вы перестаньте, пожалуйста, назначать дексаметазон и преднизолон в домашних условиях! Перестаньте назначать по 8-15 препаратов для домашнего применения!!! На амбулаторном этапе основное внимание должно уделяться динамическому наблюдению за симптомами и признаками и симптоматическому лечению (обильное теплое питье, полноценный отдых и сбалансированное питание). Из лекарств – ибупрофен или парацетамол. Даже антибиотики (!!!) Не должны назначаться в первые 7-10 дней болезни большинству заболевших!!! И если уж назначаете, то только в таблетках и только 1 препарат!!!» – написала Елена Хегай в Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам врача, никаких противовирусных препаратов с доказанной эффективностью против COVID-19 на сегодня нет.
«Ацикловир эффективен только (!!!) в отношении вирусов из семейства герпес-вирусов!!! Осельтамивир – только (!!!) против вируса гриппа!!! Какой грипп в июле в нашем полушарии???» – вопрошает врач.
Клиницист напоминает, что, пациенту, оказавшемуся в стационаре, назначат большое количество препаратов. Это – огромная нагрузка на печень и почки, и глупо начинать их травить без видимых на то причин.
«Сохраните почки и печень тем, кому может понадобиться госпитализация в стационар при нарастании признаков дыхательной недостаточности или других симптомов. Ведь в стационаре им будут вводить еще огромное количество препаратов. Какие печень и почки это выдержат??? Люди могут умирать не только от самого заболевания COVID-19, но и в результате такого беспощадного лечения на всех этапах оказания медицинской помощи.
Одумайтесь, пожалуйста, все!» – пишет Елена Хегай.
Как отмечает врач, назначение любого препарата должно производиться только в том случае, если ожидаемая польза превышает риск побочных эффектов лечения.
«Поймите, невозможно предотвратить развитие пневмонии при COVID-19, это зависит только от индивидуальных особенностей организма!!! В 80% случаев он справится сам, без лишнего лечения! Пневмонию нужно лечить лишь в том случае, если развивается учащение дыхания, появляется одышка и падение сатурации кислородом!!! Это и есть клинические признаки пневмонии!!! В этом случае в первую очередь нужна кислородная поддержка, даже не антибиотики. И назначение антибиотика хоть сколько-нибудь оправдано. Только в том случае, если есть клинические признаки. Пневмонии хотя польза от их применения при COVID-19 весьма и весьма сомнительна (в сомнительных случаях показан прокальцитониновый тест)», – пишет врач.
Она также настоятельно рекомендует задуматься о том, чем зимой казахстанцы будут лечиться от бактериальных пневмоний.
«А еще задумайтесь, чем грядущей зимой мы будем лечить бактериальные пневмонии, вызванные устойчивыми ко всем антибиотикам возбудителями??? А бактериальные пневмонии в разы опаснее вирусных. Там ведь если сепсис, то «давай, до свидания!» – заключила врач.
Менталитет у нашего люда такой... упадешь, единицы руку протянут...
наживаться в такой момент это даже не преступление...уверен, они этого даже не понимают...у них по венам течет говно...бумеранг найди их срочно.
Можете карать, мне не жалко
Цитата: Рамзес от 06.07.2020 16:00:09В карантин большинство по домам сидит, тем более в эти выходные...
Тему создавать не буду,напишу здесь.Сегодня выходной а живу я в частном секторе так вот слышу цобакен в огороде лает ну думаю выйду посмотрю на кого.Вышел слышу жужжание и пес в небо смотрит - квадрокоптер по району над участками пролетает ,зависает смотрит.Природы особлевой нет ,а вот дома и кто дома вызывает у кого то интерес.Новый метод пробива...Что то мне это не совсем нравитсо.
Тему создавать не буду,напишу здесь.Сегодня выходной а живу я в частном секторе так вот слышу цобакен в огороде лает ну думаю выйду посмотрю на кого.Вышел слышу жужжание и пес в небо смотрит - квадрокоптер по району над участками пролетает ,зависает смотрит.Природы особлевой нет ,а вот дома и кто дома вызывает у кого то интерес.Новый метод пробива...Что то мне это не совсем нравитсо.
Номер этого котакбаса 7076000867
alpha_portal 06.07.2020 в 22:37:41 # 755372
Цитата: M54 от 06.07.2020 16:30:16
на днях стоял в очереди в аптеку искал дексаметазон, стоящий рядом человек дал номер человека который продает это лекарство, в общем позвонил, а тот гнида озвучил цену 4000 тг. за ампулу, за ампулу бля.
Номер этого котакбаса 7076000867
на днях стоял в очереди в аптеку искал дексаметазон, стоящий рядом человек дал номер человека который продает это лекарство, в общем позвонил, а тот гнида озвучил цену 4000 тг. за ампулу, за ампулу бля.
Номер этого котакбаса 7076000867
Карать!
Цитата: M54 от 06.07.2020 16:30:16
на днях стоял в очереди в аптеку искал дексаметазон, стоящий рядом человек дал номер человека который продает это лекарство, в общем позвонил, а тот гнида озвучил цену 4000 тг. за ампулу, за ампулу бля.
Номер этого котакбаса 7076000867
на днях стоял в очереди в аптеку искал дексаметазон, стоящий рядом человек дал номер человека который продает это лекарство, в общем позвонил, а тот гнида озвучил цену 4000 тг. за ампулу, за ампулу бля.
Номер этого котакбаса 7076000867
охренеть, вот же мразь...я за 1500 брал..за 5 ампул...
Номер его сохранить...и если есть жила заебать нах
Вошинг тонк 06.07.2020 в 23:36:25 # 755392
Правильно говорит Вошинг тонк: давайте трахнем и спекулянтов на продовольственном рынке. Дважды в неделю мы слышим категоричное "премьер поручил акимам не допустить роста цен", "аким лично проконтролировал цены на рынках", "удорожания продтоваров не допустим" и т.д.
А Васька слушает, да ест...
Торговать медицинскими препаратами без государственной лицензии незаконно.
Для
К тому же закуп с рук не гарантирует правильного хранения препаратов у продавца с соответствующими последствиями...
Цитата: строитель от 06.07.2020 18:20:23Quote:
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе https://news.mail.ru/society/42459643/
...
...
Сегодня среди других об этом немного другую статью отправлял (в этой больше видеоподборок), но админ ни одну не выложил...