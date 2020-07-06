В Казахстане наказывают лекарственных спекулянтов

Тему создавать не буду,напишу здесь.Сегодня выходной а живу я в частном секторе так вот слышу цобакен в огороде лает ну думаю выйду посмотрю на кого.Вышел слышу жужжание и пес в небо смотрит - квадрокоптер по району над участками пролетает ,зависает смотрит.Природы особлевой нет ,а вот дома и кто дома вызывает у кого то интерес.Новый метод пробива...Что то мне это не совсем нравитсо.