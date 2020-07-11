Казахстан: в 3 раза увеличилось число коррупционных преступлений

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danilov 11 Июля 2020 в 20:29:09
Как сообщили в ведомстве, по результатам 6 месяцев 2020 года количество зарегистрированных особо тяжких коррупционных преступлений возросло в три раза относительно аналогичного периода 2019 года. При этом по тяжким коррупционным преступлениям рост составил 10%.
«На 22% увеличилось пресечение фактов системной коррупции. За шесть месяцев текущего года по коррупционным преступлениям в госказну возмещено $82,3 млн, что более чем в два раза выше аналогичного показателя прошлого года ($37,7 млн). В целом за последние 2,5 года возмещено государству $185,1 млн или 91% от установленного ущерба. Вместе с этим, за 2018-2019 годы и 6 месяцев текущего судом к выплате штрафов приговорены 1 тыс. 96 взяточников, сумма штрафов составила $21,3 млн», — говорится в сообщении ведомства.
По информации антикоррупционщиков, средний размер штрафа составлял $19,8 тысяч, а максимальный штраф за этот период составил $1,6 млн, к которому приговорили граждан Бауржана Есмуханова и Каната Смагулова по фактам дачи взяток по делу экс-министра национальной экономики.
«В 2020 году самый крупный штраф в $1 млн наложен судом на бывшего ответственного секретаря министерства культуры и спорта Куатжана Уалиева. С 2018 года по настоящее время Антикоррупционной службой предотвращено хищение и нерациональное использование $260 млн», — резюмируется в сообщении.
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