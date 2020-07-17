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Никто не понимает, что происходит: взломаны аккаунты Маска, Гейтса, Байдена, Apple
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danilov 17 Июля 2020 в 13:52:53
В Twitter взломаны десятки топовых аккаунтов, с них рассылают фишинговый спам — просьбу выслать некую сумму в биткоинах, которая якобы вернётся в двойном размере.
И всё бы ничего, но такой спам идёт с аккаунтов Илона Маска, Apple, Билла Гейтса, Джо Байдена, официального профиля Биткоина.
Пока никто не понимает, что происходит, а Twitter уже назвал атаку крупнейшей в истории.
За несколько часов по указанному адресу пользователи успели перевести $112 тыс. Сейчас расследованием взлома и мошенничества занимается ФБР США, а социальная сеть работает с ограничениями.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 17.07.2020 в 14:06:59   # 757087
как тебе такое илон маск???!!!
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  Софруджу 17.07.2020 в 14:57:18   # 757098
С моих стариковских позиций - чёрт-те что
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  Васяй 17.07.2020 в 15:06:29   # 757101
Опять эти русские!
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  старик 17.07.2020 в 21:18:19   # 757162
Quote:
Пока никто не понимает, что происходит, а Twitter уже назвал атаку крупнейшей в истории.
Хайли лайкли русские!
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