Никто не понимает, что происходит: взломаны аккаунты Маска, Гейтса, Байдена, Apple

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Июля 2020 в 13:52:53
И всё бы ничего, но такой спам идёт с аккаунтов Илона Маска, Apple, Билла Гейтса, Джо Байдена, официального профиля Биткоина.
Пока никто не понимает, что происходит, а Twitter уже назвал атаку крупнейшей в истории.
За несколько часов по указанному адресу пользователи успели перевести $112 тыс. Сейчас расследованием взлома и мошенничества занимается ФБР США, а социальная сеть работает с ограничениями.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пока никто не понимает, что происходит, а Twitter уже назвал атаку крупнейшей в истории.Хайли лайкли русские!