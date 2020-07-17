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Бывшее руководство Фонда социального медстрахования подозревают в хищении средств
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danilov 17 Июля 2020 в 16:24:40
По версии следствия средства фонда похищали путём завышения стоимости закупаемых услуг.
Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего руководства НАО "Фонд социального медицинского страхования"

"Досудебное расследование ведётся по факту хищения средств фонда путём завышения стоимости закупаемых услуг. Иная информация в интересах следствияразглашению не подлежит", – сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

До 10 июля руководителем Фонда соцмедстрахования был Айбатыр Жумагулов. Его освободили от должности после критики президента.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 17.07.2020 в 16:34:20   # 757110
Ну наконец-то, а то уже все знают и только надзорные органы не в курсе...
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  Алматынец 17.07.2020 в 16:52:55   # 757113
Длинный язык жены...
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  Zoggyla 17.07.2020 в 17:30:37   # 757116
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  Денис222 17.07.2020 в 17:35:53   # 757119
Им бы тише воды, ниже травы...ой, тупые
Все его родственники знали же, что он крысит...конфисковать все у них...а крысе 20 лет строгоча
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  ЛиКа 17.07.2020 в 18:12:06   # 757129
Цитата: Денис222 от 17.07.2020 11:35:53
Им бы тише воды, ниже травы...ой, тупые
Все его родственники знали же, что он крысит...конфисковать все у них...а крысе 20 лет строгоча
)) по-тихому не могут, для того и воруют, чтобы перед такими же как они выпячиваться, богатством хвастать, а то другие воры решат, что они бедные, засмеют, в кабинку больше не пригласят. Безнаказанность рождает вседозволенность и потерю реальности.
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  Skype 17.07.2020 в 18:25:08   # 757136
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  старик 17.07.2020 в 21:04:07   # 757158
Получается что если бы не язык жены он бы продолжал крысить?
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  Rebel 17.07.2020 в 21:33:29   # 757165
пришел на его место следующий и будет тоже самое.
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