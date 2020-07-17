Бывшее руководство Фонда социального медстрахования подозревают в хищении средств

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danilov 17 Июля 2020 в 16:24:40
Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего руководства НАО "Фонд социального медицинского страхования"
"Досудебное расследование ведётся по факту хищения средств фонда путём завышения стоимости закупаемых услуг. Иная информация в интересах следствияразглашению не подлежит", – сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
До 10 июля руководителем Фонда соцмедстрахования был Айбатыр Жумагулов. Его освободили от должности после критики президента.
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Цитата: Алматынец от 17.07.2020 10:52:55Узкое место семьи.
Длинный язык жены...
Длинный язык жены...
Все его родственники знали же, что он крысит...конфисковать все у них...а крысе 20 лет строгоча
Цитата: Денис222 от 17.07.2020 11:35:53)) по-тихому не могут, для того и воруют, чтобы перед такими же как они выпячиваться, богатством хвастать, а то другие воры решат, что они бедные, засмеют, в кабинку больше не пригласят. Безнаказанность рождает вседозволенность и потерю реальности.
Им бы тише воды, ниже травы...ой, тупые
Все его родственники знали же, что он крысит...конфисковать все у них...а крысе 20 лет строгоча
Им бы тише воды, ниже травы...ой, тупые
Все его родственники знали же, что он крысит...конфисковать все у них...а крысе 20 лет строгоча
Цитата: Алматынец от 17.07.2020 10:52:55
Длинный язык жены...
Длинный язык жены...
Тупая дура ))))) Реально тупая и мужик такой же дятел