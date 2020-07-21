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Закона.Нет
Алексей Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
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Hairless 21 Июля 2020 в 16:00:03
Такое решение принято из-за проигранного иска на 88 миллионов рублей от компании «Московский школьник». В своем блоге политик пояснил, что сумма огромная, и он даже не видит смысла ее собирать. «До конца путинской власти придется жить с заблокированными счетами», — написал Навальный. Он отметил, что « ФБК – это не офис и не бумажка из Минюста, это – люди». Они собираются перейти на другое юрлицо.
ФБК в начале прошлого года выпустил расследование, где обвинил комбинат питания «Конкорд», принадлежавший бизнесмену Евгению Пригожину во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018-го.

https://echo.msk.ru/news/2679433-echo.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 21.07.2020 в 18:19:39   # 757619
Да и пёс с ним!
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  bolatbol 21.07.2020 в 18:34:32   # 757621
Добрый Путин. Этот пес наехал на честных людей, нанес им моральный ущерб, репутационный, финансовый, проиграл суд и закрыл лавочку. Надо конфисковать имущество, Навального и членов его кружка, и привлечь к заготовке дров в Сибири, с перечислением заработанных средств обиженным детям.
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  Дядя Степа 21.07.2020 в 20:39:18   # 757627
Откроет другой фонд, с другим названием, будет представлять себя как мученика, будет просить ещё больше помощи и донатов от своих хомячков. Бедный Подвальный!
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  Zoggyla 21.07.2020 в 21:33:32   # 757637
В прощенное воскресенье И.Охлобыстин оказался неким образом в одном месте с А.Навальным, там , как принято, просили друг у друга прощения и Ваня попросил у Лехи прощения за то что если бы он был президентом, его бы расстрелял, и попросил прощения, Леша ответил, что бог простит.
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  старик 21.07.2020 в 22:47:23   # 757642
Quote:
В своем блоге политик пояснил, что сумма огромная, и он даже не видит смысла ее собирать. «До конца путинской власти придется жить с заблокированными счетами»,
Жаль мужика.
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