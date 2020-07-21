Алексей Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

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Hairless 21 Июля 2020 в 16:00:03
ФБК в начале прошлого года выпустил расследование, где обвинил комбинат питания «Конкорд», принадлежавший бизнесмену Евгению Пригожину во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018-го.
https://echo.msk.ru/news/2679433-echo.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Степа 21.07.2020 в 20:39:18 # 757627
В своем блоге политик пояснил, что сумма огромная, и он даже не видит смысла ее собирать. «До конца путинской власти придется жить с заблокированными счетами»,Жаль мужика.