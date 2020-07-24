Для кого закон не писан

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 24 Июля 2020 в 10:38:32
Для регистрации кондоминиума в отдельно взятом многоквартирном доме по новому закону о ЖКХ, как известно, достаточно только заявления от двух собственников жилья данной высотки. Однако в центрах обслуживания населения Алматы об этом ни сном ни духом и отказывают жильцам, требуя документы по устаревшему перечню.
В октябре прошлого года член комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию, руководитель рабочей группы по проекту поправок в закон о жилищных отношениях Сапар АХМЕТОВ в интервью нашей газете (см. “Вся власть - владельцам”, “Время” от 22.10.2019 г.) обещал: “Не нужны кворум, решения собрания, достаточно заявки как минимум от двух собственников. Причем первичная регистрация кондоминиума будет за счет средств местных исполнительных госорганов, они будут обязаны ее оформить в существующих жилых домах бесплатно для жильцов. Сейчас же собственники платят 150-200 тысяч тенге за регистрацию кондоминиума в пятиэтажном доме”.
C момента превращения этого законопроекта в документ прошло уже больше полугода. Более того, в марте-апреле были приняты и основные нормативно-правовые акты к нему. Однако в регистрирующих органах до сих пор работают по старым нормативам, хотя они на порядок сложнее.
- У госорганов было достаточно времени, для того чтобы проделать работу по реализации нового закона. Однако к нам все чаще обращаются жильцы, которые решили зарегистрировать объединение собственников имущества (ОСИ) или кондоминиум и не смогли: в ЦОНах нет установленной формы заявлений. Работник одного из таких центров при мне искал в своей базе форму регистрации ОСИ, но так и не нашел. Вместо госпошлины в размере 1 МРП требовали 6,5 МРП, хотя это совершенно другая услуга! - сокрушается председатель алматинского городского филиала республиканского ОО “Союз защиты потребителей и предпринимателей “Общественный защитник” Талгат МУХАМЕДГАЛИЕВ. - Кроме того, требуют документы из уже устаревшего перечня: акт на землю, технический паспорт, протокол общего собрания и так далее. Но ведь по новому закону достаточно присутствие двух собственников помещений многоэтажного дома, которые тут же, на месте, пишут совместное заявление. Это и есть основание для регистрации кондоминиума, правда, без прилегающей территории. А вот для регистрации кондоминиума с дворовым участком требуется протокол общего собрания. И это логично, ведь два человека не могут решить за всех жителей дома, что им всем теперь нужен участок земли, за который придется платить налоги. И такая ситуация по всей республике.
- То есть мы наблюдаем огромный разрыв между тем, что записано в новом законе, и тем, как его исполняют на местах, - печально констатировал эксперт и предложил убедиться в этом лично.
На днях мы и отправились в ЦОН Бостандыкского района Алматы. Вернее, мы были сопровождающими, инициаторами похода в регистрирующий орган стали два собственника жилья 64-квартирной новостройки под названием “На Дунаевского”.
Жильцам этого дома в свое время пришлось повоевать с управляющей компанией (УК), доставшейся им в наследство от застройщика. Кстати, в новом законе застройщикам запрещено навязывать собственникам квартир свои дочерние управкомпании, выбор и решение только за владельцами квартир. В общем, жители дома “На Дунаевского” были недовольны качеством обслуживания своей УК и еще в прошлом году провели общее собрание, запротоколировали его, выбрали совет дома, а уже в этом году - новую форму управления и управляющего МЖД. Однако УК никак не хотела уходить, и потому всю документацию, печати и счета держала у себя, игнорируя решение собрания жильцов. Тогда собственники квартир обратились в суд, после чего УК отступила.
- Теперь вся власть в наших руках! Сегодня мы попытаемся зарегистрировать кондоминиум, - бодрился по дороге в ЦОН член совета дома “На Дунаевского” Адиль АЖИБАЕВ.
В ЦОНе, дождавшись своей очереди, подходим к нужному столику, чтобы подать заявление на регистрацию кондоминиума.
- Так, где документы на недвижимость, госакт-мосакт полностью по перечню? - требует работник ЦОНа.
- Раз - собственник, два - собственник. Этого достаточно, - подсказывает Талгат Мухамедгалиев и показывает сотруднику центра статью 31 обновленного закона о ЖКХ, текст которого он предусмотрительно взял с собой. - Где вы здесь видите требование госакта и других документов?
Но работник ЦОНа стоит на своем:
- Все претензии отправляйте на Толе би - Байзакова (на пересечении этих улиц в Алматы расположен центральный городской офис НАО “Правительство для граждан”. - Е. Т.). Мы принимаем документы только по перечню. Неужели я просто тупо должен сейчас взять ваше заявление от двух собственников и зарегистрировать?! Без всяких подтверждающих документов?
- Именно так! - настаивает Талгат.
Наш визави устает спорить и предлагает пройти в кабинет руководства. Талгат объясняет ситуацию, цитирует закон о жилищных отношениях уже там. Руководитель отдела Жанна ИБРАГИМОВА терпеливо выслушала и попросила своего помощника разобраться. Приходится проводить еще один сеанс ликбеза, и здесь не обходится без спора. В итоге помощник руководителя дает по телефону указание все-таки принять заявление ходоков в произвольной форме.
Снова идем в операционный зал. На этот раз за столик под номером 16.
- Такой путь мы уже проходили, но в ЦОНе Алмалинского района, - вспоминает Мухамедгалиев. - Точно так же объясняли работникам, получали отказ, шли в кабинет руководства, разъясняли там закон и добивались принятия заявления. Но я-то юрист и могу объяснить людям статьи закона. А представьте людей без юридического образования, которые на голом энтузиазме идут в ЦОН регистрировать кондоминиум, а их там даже слушать не хотят!.. Население у нас и без того безынициативное, лишь единицы готовы взять все в свои руки. И с чем они сталкиваются? С барьерами даже при регистрации. Так мы никогда никакой реформы и не осуществим...
В итоге за столиком под номером 16 совместное заявление в произвольной форме от двух собственников все-таки принимают. Разговаривают с нами уже чуть по-другому: с пониманием. Не мы спрашиваем, что делать, а нас, причем сотрудник ЦОНа! Никогда не думала, что увижу такую ситуацию, в которой все наоборот.
При регистрации выяснились удивительные факты: дом “На Дунаевского” сдан в эксплуатацию в 2015 году. А это значит, что кондоминиум в нем должен был автоматически регистрировать застройщик Globus Invest Group. Даже в старой редакции закона о жилищных отношениях все сделки по недвижимости до регистрации кондоминиума были запрещены. То есть застройщик не имел права продавать квартиры без этой самой регистрации. Но, как выяснили собственники, почему-то в их новостройке кондоминиума не было.
- В базе ваш жилой дом до сих пор числится за правообладателем - застройщиком Globus Invest Group, - говорит работник ЦОНа.
- Так ведь пять лет там уже люди живут! - удивляется Адиль Ажибаев. - Уже дети родились в этом доме и в садик пошли.
Оставим пока в стороне эти технические моменты. С ними, надеюсь, разберутся позднее.
- Я уже знаю, каким будет путь этого заявления, - между тем делится опытом Мухамедгалиев. - Оно попадет в центральный офис НАО “Правительство для граждан”. Туда нас вызовут, и придется разъяснять закон уже им. Потом это заявление отправят в жилищную инспекцию. Там оно, наверное, и застрянет, потому что жилинспекция еще в прошлый раз отправила служебную записку в акимат: на регистрацию кондоминиума нужны деньги из бюджета, а их еще не выделяли. Ведь по новому законодательству регистрировать кондоминиум должны местные исполнительные органы за свой счет!
И тут я снова вспоминаю слова мажилисмена Сапара Ахметова: “После принятия заявления от собственников дом придут обследовать из управления жилищной инспекции и архитектуры и градостроительства города”. Вот для этого обследования и нужны средства…
Напоследок сотрудники ЦОНа просят извинить их и говорят: к сожалению, им не разъясняют новшества законодательства, не проводят обучающие тренинги…
Екатерина ТИХОНОВА, фото автора и Владимира ТРЕТЬЯКОВА, Алматы
https://time.kz/articles/reporter/2020/07/22/dlya-kogo-zakon-ne-pisan
Комментарии, по рейтингу, по дате