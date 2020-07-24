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Закона.Нет
Для кого закон не писан
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GoodZone 24 Июля 2020 в 10:38:32
Как ЦОНы отбивают у жильцов многоэтажек всякую охоту взять власть в свои руки

Для регистрации кондоминиума в отдельно взятом многоквартирном доме по новому закону о ЖКХ, как известно, достаточно только заявления от двух собственников жилья данной высотки. Однако в центрах обслуживания населения Алматы об этом ни сном ни духом и отказывают жильцам, требуя документы по устаревшему перечню.

В октябре прошлого года член комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию, руководитель рабочей группы по проекту поправок в закон о жилищных отношениях Сапар АХМЕТОВ в интервью нашей газете (см. “Вся власть - владельцам”, “Время” от 22.10.2019 г.) обещал: “Не нужны кворум, решения собрания, достаточно заявки как минимум от двух собственников. Причем первичная регистрация кондоминиума будет за счет средств местных исполнительных госорганов, они будут обязаны ее оформить в существующих жилых домах бесплатно для жильцов. Сейчас же собственники платят 150-200 тысяч тенге за регистрацию кондоминиума в пятиэтажном доме”.

C момента превращения этого законопроекта в документ прошло уже больше полугода. Более того, в марте-апреле были приняты и основные нормативно-правовые акты к нему. Однако в регистрирующих органах до сих пор работают по старым нормативам, хотя они на порядок сложнее.

- У госорганов было достаточно времени, для того чтобы проделать работу по реализации нового закона. Однако к нам все чаще обращаются жильцы, которые решили зарегистрировать объединение собственников имущества (ОСИ) или кондоминиум и не смогли: в ЦОНах нет установленной формы заявлений. Работник одного из таких центров при мне искал в своей базе форму регистрации ОСИ, но так и не нашел. Вместо госпошлины в размере 1 МРП требовали 6,5 МРП, хотя это совершенно другая услуга! - сокрушается председатель алматинского городского филиала рес­публиканского ОО “Союз защиты потребителей и предпринимателей “Общественный защитник” Талгат МУХАМЕДГАЛИЕВ. - Кроме того, требуют документы из уже устаревшего перечня: акт на землю, технический паспорт, протокол общего собрания и так далее. Но ведь по новому закону достаточно присутствие двух собственников помещений многоэтажного дома, которые тут же, на месте, пишут совместное заявление. Это и есть основание для регистрации кондоминиума, правда, без прилегающей территории. А вот для регистрации кондоминиума с дворовым участком требуется протокол общего собрания. И это логично, ведь два человека не могут решить за всех жителей дома, что им всем теперь нужен участок земли, за который придется платить налоги. И такая ситуация по всей республике.

- То есть мы наблюдаем огромный разрыв между тем, что записано в новом законе, и тем, как его исполняют на местах, - печально констатировал эксперт и предложил убедиться в этом лично.

На днях мы и отправились в ЦОН Бостандыкского района Алматы. Вернее, мы были сопровождающими, инициаторами похода в регистрирующий орган стали два собственника жилья 64-квартирной новостройки под названием “На Дунаевского”.

Жильцам этого дома в свое время пришлось повоевать с управляющей компанией (УК), доставшейся им в наследство от застройщика. Кстати, в новом законе застройщикам запрещено навязывать собственникам квартир свои дочерние управкомпании, выбор и решение только за владельцами квартир. В общем, жители дома “На Дунаевского” были недовольны качеством обслуживания своей УК и еще в прошлом году провели общее собрание, запротоколировали его, выбрали совет дома, а уже в этом году - новую форму управления и управляющего МЖД. Однако УК никак не хотела уходить, и потому всю документацию, печати и счета держала у себя, игнорируя решение собрания жильцов. Тогда собственники квартир обратились в суд, после чего УК отступила.

- Теперь вся власть в наших руках! Сегодня мы попытаемся зарегистрировать кондоминиум, - бодрился по дороге в ЦОН член совета дома “На Дунаевского” Адиль АЖИБАЕВ.

В ЦОНе, дождавшись своей очереди, подходим к нужному столику, чтобы подать заявление на регистрацию кондоминиума.

- Так, где документы на недвижимость, госакт-мосакт полностью по перечню? - требует работник ЦОНа.

- Раз - собственник, два - собственник. Этого достаточно, - подсказывает Талгат Мухамедгалиев и показывает сотруднику центра статью 31 обновленного закона о ЖКХ, текст которого он предусмотрительно взял с собой. - Где вы здесь видите требование госакта и других документов?

Но работник ЦОНа стоит на своем:

- Все претензии отправляйте на Толе би - Байзакова (на пересечении этих улиц в Алматы расположен центральный городской офис НАО “Правительство для граждан”. - Е. Т.). Мы принимаем документы только по перечню. Неужели я просто тупо должен сейчас взять ваше заявление от двух собственников и зарегистрировать?! Без всяких подтверждающих документов?

- Именно так! - настаивает Талгат.

Наш визави устает спорить и предлагает пройти в кабинет руководства. Талгат объясняет ситуацию, цитирует закон о жилищных отношениях уже там. Руководитель отдела Жанна ИБРАГИМОВА терпеливо выслушала и попросила своего помощника разобраться. Приходится проводить еще один сеанс ликбеза, и здесь не обходится без спора. В итоге помощник руководителя дает по телефону указание все-таки принять заявление ходоков в произвольной форме.

Снова идем в операционный зал. На этот раз за столик под номером 16.

- Такой путь мы уже проходили, но в ЦОНе Алмалинского района, - вспоминает Мухамедгалиев. - Точно так же объясняли работникам, получали отказ, шли в кабинет руководства, разъясняли там закон и добивались принятия заявления. Но я-то юрист и могу объяснить людям статьи закона. А представьте людей без юридического образования, которые на голом энтузиазме идут в ЦОН регистрировать кондоминиум, а их там даже слушать не хотят!.. Население у нас и без того безынициативное, лишь единицы готовы взять все в свои руки. И с чем они сталкиваются? С барьерами даже при регистрации. Так мы никогда никакой реформы и не осуществим...

В итоге за столиком под номером 16 совместное заявление в произвольной форме от двух собственников все-таки принимают. Разговаривают с нами уже чуть по-другому: с пониманием. Не мы спрашиваем, что делать, а нас, причем сотрудник ЦОНа! Никогда не думала, что увижу такую ситуацию, в которой все наоборот.



При регистрации выяснились удивительные факты: дом “На Дунаевского” сдан в эксплуатацию в 2015 году. А это значит, что кондоминиум в нем должен был автоматически регистрировать застройщик Globus Invest Group. Даже в старой редакции закона о жилищных отношениях все сделки по недвижимости до регистрации кондоминиума были запрещены. То есть застройщик не имел права продавать квартиры без этой самой регистрации. Но, как выяснили собственники, почему-то в их новостройке кондоминиума не было.

- В базе ваш жилой дом до сих пор числится за правообладателем - застройщиком Globus Invest Group, - говорит работник ЦОНа.

- Так ведь пять лет там уже люди живут! - удивляется Адиль Ажибаев. - Уже дети родились в этом доме и в садик пошли.

Оставим пока в стороне эти технические моменты. С ними, на­деюсь, разберутся позднее.

- Я уже знаю, каким будет путь этого заявления, - между тем делится опытом Мухамедгалиев. - Оно попадет в центральный офис НАО “Правительство для граждан”. Туда нас вызовут, и придется разъяснять закон уже им. Потом это заявление отправят в жилищную инспекцию. Там оно, наверное, и застрянет, потому что жилинспекция еще в прошлый раз отправила служебную записку в акимат: на регистрацию кондоминиума нужны деньги из бюджета, а их еще не выделяли. Ведь по новому законодательству регистрировать кондоминиум должны местные исполнительные органы за свой счет!

И тут я снова вспоминаю слова мажилисмена Сапара Ахметова: “После принятия заявления от собственников дом придут обследовать из управления жилищной инспекции и архитектуры и градостроительства города”. Вот для этого обследования и нужны средства…

Напоследок сотрудники ЦОНа просят извинить их и говорят: к сожалению, им не разъясняют новшества законодательства, не проводят обучающие тренинги…

Екатерина ТИХОНОВА, фото автора и Владимира ТРЕТЬЯКОВА, Алматы
https://time.kz/articles/reporter/2020/07/22/dlya-kogo-zakon-ne-pisan
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  Kol 24.07.2020 в 11:46:33   # 757846
Основывая кондоминиум, жильцы вешают себе ярмо на шею. При приватизации жилья государство не делало капитальный ремонт для передачи его жильцам по закону. Теперь чтобы скинуть все заботы по ветхому жилью, всеми способами агитируют для образования кондоминиума. Объект кон-ма это юрлицо со всеми вытекающими последствия. У монополистов коммунальщиков с ним другие отношения.
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