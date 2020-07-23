 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
В Туркестане лекарства продавались вместе продуктами питания
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Июля 2020 в 16:03:50
Прокуратурой города Туркестан совместно с сотрудниками управления полиции города выявлен факт незаконной торговли лекарств и медицинских изделий в продуктовом магазине «Фиркан» расположенного на пересечении проспекта Б.Саттарханова и улицы Х.А.Яссави.



Труднодоступные для населения медикаменты (анальгин, гриппго, стрептоцид, терафлю, ампецилин, нолгрипп, нафтизин и еще многое другое) продавались в холодильной витрине вместе с продуктами питания, такие как колбаса, сыр, яйца и т.д.

Данный факт зарегистрирован в КУИ Управления полиции г.Туркестан. Лекарственные средства и медицинские изделия изъяты и передано на временное хранение субъекту здравоохранения.

Теперь владельцу магазина грозит административный штраф по статьям «Незаконная фармацевтическая деятельность» и «Нарушение правил обращения лекарственными средствами» (ст.424 и 426 КоАП РК).

Пресс-служба прокуратуры Туркестанской области
Комментарии, по рейтингу, по дате
  русо 23.07.2020 в 17:04:51   # 757791
Фиркан молодец помогает людям, лекарство продаёт.Как до этого другие магазины недодумались
поощрить | покарать
  Zoggyla 23.07.2020 в 19:07:36   # 757797
Цитата: русо от 23.07.2020 11:04:51
Фиркан молодец помогает людям, лекарство продаёт.Как до этого другие магазины недодумались
Я очень ценю ваш юмор!
поощрить | покарать
  Fotinij 23.07.2020 в 19:10:36   # 757800
Выражение "ешь продукты, как лекарство иначе будешь есть лекарство , как еду " в действии.
поощрить (3) | покарать
  Skype 23.07.2020 в 19:13:05   # 757802
Ношение масок на улице обязательно — главный санврач Казахстана

Когда санитарные недоврачи два месяца назад кричали, что нужно всегда и везде ходить в масках, я предупреждал - ждите всплеска ОРВИ и пневмонии.
В начале июля получили резкий рост заболевания пневмонией. Вылезли боком маски и сидение взаперти в мае-июне.
Прогноз сбылся на 100%.
Пневмококки, стафилококки, стрептококки обожают влажную и тёплую среду.
Под маской просто идеальный парниковый эффект.
Носить маску нужно только при контакте с потенциальными носителями (только при скоплении большого количества людей), маску обязательно нужно снимать на открытом воздухе. Одну маску нельзя использовать более 2 часов (она сама становиться заразой).
Гарантирую, что благодаря усилиям некомпетентной (или купленной, запуганной) санитарной дамы и МВД через месяц-полтора будет не просто рост числа заболевших пневмонией, бронхитом и т.н. ОРВИ, а полномасштабная эпидемия.
Бездумные меры дамочки загонят народ на кладбище.
Опять фармкомпании и врачи будут навариваться на больных.
И опять не накажут тех, кто запирал народ дома и заставлял носить маски
Прокуратура будет рассмотривать как преступление с многочисленными человеческими жертвами неверные "рекомендации" минздрава, правительства по ношению масок (превращающихся в рассадник заразы через 2 часа ношения) и ограничение свободы передвижения, названное "карантином" (которое вызвало снижение иммунитета от недостатка движения и свежего воздуха)?

Наверное, помогают пополнять бюджет за счет баснословных штрафов за их абсурдные требования, которые невозможно не нарушить (маки на улице)

https://news.mail.ru/society/42685490/comments/
поощрить (4) | покарать
  Zoggyla 23.07.2020 в 19:13:27   # 757803
Цитата: Fotinij от 23.07.2020 13:10:36
Выражение "ешь продукты, как лекарство иначе будешь есть лекарство , как еду " в действии.
только не эти продукты, а кооперативов сельхозпродукции и мясомолочной отрасли, натур-продукты отраслей которых нет. А это дерьмо, есть не стоит.
поощрить | покарать
  Zoggyla 23.07.2020 в 19:15:54   # 757804
Носить маску на воздухе, где даже бензой немного попахивает- чудовищное заблуждение, достойное сурового покарания)
поощрить | покарать
  Absolute 23.07.2020 в 19:20:23   # 757806
Странно под доменом titus.kz выдает незащищенное соединение, а через shymkent.kz Все нормально. Непонятно.
поощрить | покарать
  Skype 23.07.2020 в 19:21:00   # 757807
Честно говоря я удивлялся малой смертности в КЗ, думал ого у нас врачи не хуже чем в России, да что там и в Европе показатели были куда хуже, про Америку вообще молчим, а тут то оказалось что искажают они данные и дела намного хуже. Вот такие у нас медики
поощрить | покарать
  Pole13 23.07.2020 в 19:54:47   # 757808
Цитата: Skype от 23.07.2020 13:13:05
Ношение масок на улице обязательно — главный санврач Казахстана

Когда санитарные недоврачи два месяца назад кричали, что нужно всегда и везде ходить в масках, я предупреждал - ждите всплеска ОРВИ и пневмонии.
В начале июля получили резкий рост заболевания пневмонией. Вылезли боком маски и сидение взаперти в мае-июне.
Прогноз сбылся на 100%.
Пневмококки, стафилококки, стрептококки обожают влажную и тёплую среду.
Под маской просто идеальный парниковый эффект.
Носить маску нужно только при контакте с потенциальными носителями (только при скоплении большого количества людей), маску обязательно нужно снимать на открытом воздухе. Одну маску нельзя использовать более 2 часов (она сама становиться заразой).
Гарантирую, что благодаря усилиям некомпетентной (или купленной, запуганной) санитарной дамы и МВД через месяц-полтора будет не просто рост числа заболевших пневмонией, бронхитом и т.н. ОРВИ, а полномасштабная эпидемия.
Бездумные меры дамочки загонят народ на кладбище.
Опять фармкомпании и врачи будут навариваться на больных.
И опять не накажут тех, кто запирал народ дома и заставлял носить маски
Прокуратура будет рассмотривать как преступление с многочисленными человеческими жертвами неверные "рекомендации" минздрава, правительства по ношению масок (превращающихся в рассадник заразы через 2 часа ношения) и ограничение свободы передвижения, названное "карантином" (которое вызвало снижение иммунитета от недостатка движения и свежего воздуха)?

Наверное, помогают пополнять бюджет за счет баснословных штрафов за их абсурдные требования, которые невозможно не нарушить (маки на улице)

https://news.mail.ru/society/42685490/comments/

У нас многое логике не поддается. Сегодня например не пускали в Сайрам су, Каскасу, стоит блокпост. Ведь наоборот, семьи нужно пускать, семья выезжает на природу, с душных квартир, чтобы подышать.
поощрить (3) | покарать
  Samborz 23.07.2020 в 20:04:41   # 757809
Зато кафешки открыты, заражайся на здоровье.
Полный обсурд.
поощрить (3) | покарать
  Zoggyla 23.07.2020 в 20:09:08   # 757810
Будучи на работе в управлении третьего дня, при измерении температуры на вахте и масочном режиме в здании , по моим подсчетам, раз шесть мог приобрести различные штаммы ковида при подписывании документов в различных кабинетах разными общими ручками )))
поощрить (2) | покарать
  Ал 23.07.2020 в 20:19:17   # 757811
Цитата: Zoggyla от 23.07.2020 14:09:08
Будучи на работе в управлении третьего дня, при измерении температуры на вахте и масочном режиме в здании , по моим подсчетам, раз шесть мог приобрести различные штаммы ковида при подписывании документов в различных кабинетах разными общими ручками )))
Свою завести не резон?
В принципе, кроме пишущих ручек гораздо серьезнее опасность при контакте с дверными...
поощрить (4) | покарать
  Zoggyla 23.07.2020 в 20:20:29   # 757812
Цитата: Ал от 23.07.2020 14:19:17
Цитата: Zoggyla от 23.07.2020 14:09:08
Будучи на работе в управлении третьего дня, при измерении температуры на вахте и масочном режиме в здании , по моим подсчетам, раз шесть мог приобрести различные штаммы ковида при подписывании документов в различных кабинетах разными общими ручками )))
Свою завести не резон?
хороший вопрос, но не всем в уши.
поощрить | покарать
  Ал 23.07.2020 в 20:50:18   # 757815
Цитата: Zoggyla от 23.07.2020 14:20:29
Цитата: Ал от 23.07.2020 14:19:17
Цитата: Zoggyla от 23.07.2020 14:09:08
Будучи на работе в управлении третьего дня, при измерении температуры на вахте и масочном режиме в здании , по моим подсчетам, раз шесть мог приобрести различные штаммы ковида при подписывании документов в различных кабинетах разными общими ручками )))
Свою завести не резон?
хороший вопрос, но не всем в уши.
Спиртом руки протирать разрешают? )
поощрить (1) | покарать
  Ал 23.07.2020 в 21:03:03   # 757816
Цитата: Skype от 23.07.2020 13:13:05
Ношение масок на улице обязательно — главный санврач Казахстана

Когда санитарные недоврачи два месяца назад кричали, что нужно всегда и везде ходить в масках, я предупреждал - ждите всплеска ОРВИ и пневмонии.
В начале июля получили резкий рост заболевания пневмонией. Вылезли боком маски и сидение взаперти в мае-июне.
Прогноз сбылся на 100%.
Пневмококки, стафилококки, стрептококки обожают влажную и тёплую среду.
Под маской просто идеальный парниковый эффект.
Носить маску нужно только при контакте с потенциальными носителями (только при скоплении большого количества людей), маску обязательно нужно снимать на открытом воздухе. Одну маску нельзя использовать более 2 часов (она сама становиться заразой).
Гарантирую, что благодаря усилиям некомпетентной (или купленной, запуганной) санитарной дамы и МВД через месяц-полтора будет не просто рост числа заболевших пневмонией, бронхитом и т.н. ОРВИ, а полномасштабная эпидемия.
Бездумные меры дамочки загонят народ на кладбище.
Опять фармкомпании и врачи будут навариваться на больных.
И опять не накажут тех, кто запирал народ дома и заставлял носить маски
Прокуратура будет рассмотривать как преступление с многочисленными человеческими жертвами неверные "рекомендации" минздрава, правительства по ношению масок (превращающихся в рассадник заразы через 2 часа ношения) и ограничение свободы передвижения, названное "карантином" (которое вызвало снижение иммунитета от недостатка движения и свежего воздуха)?

Наверное, помогают пополнять бюджет за счет баснословных штрафов за их абсурдные требования, которые невозможно не нарушить (маки на улице)

https://news.mail.ru/society/42685490/comments/
Резкий всплеск заболеваемости пневмонией произошел аккурат через пару недель после ослабления мер карантина.
В частности, в моем городе по моим наблюдениям сразу после ослабления минимум половина пассажиров общественного транспорта перестала надевать "намордники". Причем повышенная запотеваемость даже весной наблюдалась.
Что-то с версией связи вспышки пневмонии с ношением масок не клеится...
поощрить (1) | покарать
  KapitanNemo 23.07.2020 в 21:21:09   # 757817
Продаю колбасу, дару, страну ... все за звонкую акшу
поощрить | покарать
  Ал 23.07.2020 в 21:36:08   # 757818
поощрить (1) | покарать
  МишкаНаСевер 23.07.2020 в 22:19:30   # 757819
Цитата: Skype от 23.07.2020 13:21:00
Честно говоря я удивлялся малой смертности в КЗ, думал ого у нас врачи не хуже чем в России, да что там и в Европе показатели были куда хуже, про Америку вообще молчим, а тут то оказалось что искажают они данные и дела намного хуже. Вот такие у нас медики

Не соглашусь!
Искажают данные не те медики, которые стоят на передовой - они у нас действительно замечательные!
Искажают данные очковтиратели, которые боятся потерять свои должности!
поощрить (1) | покарать
  старик 23.07.2020 в 23:27:06   # 757825
Ну дык в аптеках не купить! Или уже есть лекарства? Не выходил из дома, не знаю.
поощрить | покарать
  Zoggyla 24.07.2020 в 08:11:33   # 757832
Цитата: старик от 23.07.2020 17:27:06
Ну дык в аптеках не купить! Или уже есть лекарства? Не выходил из дома, не знаю.
Дедушка, сидите таки тихо и
не выступайте!
поощрить | покарать
  Leksus 24.07.2020 в 08:35:30   # 757834
Цитата: старик от 23.07.2020 17:27:06
Ну дык в аптеках не купить! Или уже есть лекарства? Не выходил из дома, не знаю.

Надо выходить и гулять на свежем воздухе. Часто утром на работу через парк Металлургов, единственное место в нашем городе, которое мне нравится. В семь утра там никого нет, и маски не надо.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь