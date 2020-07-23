В Туркестане лекарства продавались вместе продуктами питания

Ношение масок на улице обязательно — главный санврач КазахстанаКогда санитарные недоврачи два месяца назад кричали, что нужно всегда и везде ходить в масках, я предупреждал - ждите всплеска ОРВИ и пневмонии.В начале июля получили резкий рост заболевания пневмонией. Вылезли боком маски и сидение взаперти в мае-июне.Прогноз сбылся на 100%.Пневмококки, стафилококки, стрептококки обожают влажную и тёплую среду.Под маской просто идеальный парниковый эффект.Носить маску нужно только при контакте с потенциальными носителями (только при скоплении большого количества людей), маску обязательно нужно снимать на открытом воздухе. Одну маску нельзя использовать более 2 часов (она сама становиться заразой).Гарантирую, что благодаря усилиям некомпетентной (или купленной, запуганной) санитарной дамы и МВД через месяц-полтора будет не просто рост числа заболевших пневмонией, бронхитом и т.н. ОРВИ, а полномасштабная эпидемия.Бездумные меры дамочки загонят народ на кладбище.Опять фармкомпании и врачи будут навариваться на больных.И опять не накажут тех, кто запирал народ дома и заставлял носить маскиПрокуратура будет рассмотривать как преступление с многочисленными человеческими жертвами неверные "рекомендации" минздрава, правительства по ношению масок (превращающихся в рассадник заразы через 2 часа ношения) и ограничение свободы передвижения, названное "карантином" (которое вызвало снижение иммунитета от недостатка движения и свежего воздуха)?Наверное, помогают пополнять бюджет за счет баснословных штрафов за их абсурдные требования, которые невозможно не нарушить (маки на улице)