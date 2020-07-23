В Туркестане лекарства продавались вместе продуктами питания

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danilov 23 Июля 2020 в 16:03:50
Труднодоступные для населения медикаменты (анальгин, гриппго, стрептоцид, терафлю, ампецилин, нолгрипп, нафтизин и еще многое другое) продавались в холодильной витрине вместе с продуктами питания, такие как колбаса, сыр, яйца и т.д.
Данный факт зарегистрирован в КУИ Управления полиции г.Туркестан. Лекарственные средства и медицинские изделия изъяты и передано на временное хранение субъекту здравоохранения.
Теперь владельцу магазина грозит административный штраф по статьям «Незаконная фармацевтическая деятельность» и «Нарушение правил обращения лекарственными средствами» (ст.424 и 426 КоАП РК).
Пресс-служба прокуратуры Туркестанской области
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Цитата: русо от 23.07.2020 11:04:51Я очень ценю ваш юмор!
Фиркан молодец помогает людям, лекарство продаёт.Как до этого другие магазины недодумались
Фиркан молодец помогает людям, лекарство продаёт.Как до этого другие магазины недодумались
Когда санитарные недоврачи два месяца назад кричали, что нужно всегда и везде ходить в масках, я предупреждал - ждите всплеска ОРВИ и пневмонии.
В начале июля получили резкий рост заболевания пневмонией. Вылезли боком маски и сидение взаперти в мае-июне.
Прогноз сбылся на 100%.
Пневмококки, стафилококки, стрептококки обожают влажную и тёплую среду.
Под маской просто идеальный парниковый эффект.
Носить маску нужно только при контакте с потенциальными носителями (только при скоплении большого количества людей), маску обязательно нужно снимать на открытом воздухе. Одну маску нельзя использовать более 2 часов (она сама становиться заразой).
Гарантирую, что благодаря усилиям некомпетентной (или купленной, запуганной) санитарной дамы и МВД через месяц-полтора будет не просто рост числа заболевших пневмонией, бронхитом и т.н. ОРВИ, а полномасштабная эпидемия.
Бездумные меры дамочки загонят народ на кладбище.
Опять фармкомпании и врачи будут навариваться на больных.
И опять не накажут тех, кто запирал народ дома и заставлял носить маски
Прокуратура будет рассмотривать как преступление с многочисленными человеческими жертвами неверные "рекомендации" минздрава, правительства по ношению масок (превращающихся в рассадник заразы через 2 часа ношения) и ограничение свободы передвижения, названное "карантином" (которое вызвало снижение иммунитета от недостатка движения и свежего воздуха)?
Наверное, помогают пополнять бюджет за счет баснословных штрафов за их абсурдные требования, которые невозможно не нарушить (маки на улице)
https://news.mail.ru/society/42685490/comments/
Цитата: Fotinij от 23.07.2020 13:10:36только не эти продукты, а кооперативов сельхозпродукции и мясомолочной отрасли, натур-продукты отраслей которых нет. А это дерьмо, есть не стоит.
Выражение "ешь продукты, как лекарство иначе будешь есть лекарство , как еду " в действии.
Выражение "ешь продукты, как лекарство иначе будешь есть лекарство , как еду " в действии.
Цитата: Skype от 23.07.2020 13:13:05
Ношение масок на улице обязательно — главный санврач Казахстана
Когда санитарные недоврачи два месяца назад кричали, что нужно всегда и везде ходить в масках, я предупреждал - ждите всплеска ОРВИ и пневмонии.
В начале июля получили резкий рост заболевания пневмонией. Вылезли боком маски и сидение взаперти в мае-июне.
Прогноз сбылся на 100%.
Пневмококки, стафилококки, стрептококки обожают влажную и тёплую среду.
Под маской просто идеальный парниковый эффект.
Носить маску нужно только при контакте с потенциальными носителями (только при скоплении большого количества людей), маску обязательно нужно снимать на открытом воздухе. Одну маску нельзя использовать более 2 часов (она сама становиться заразой).
Гарантирую, что благодаря усилиям некомпетентной (или купленной, запуганной) санитарной дамы и МВД через месяц-полтора будет не просто рост числа заболевших пневмонией, бронхитом и т.н. ОРВИ, а полномасштабная эпидемия.
Бездумные меры дамочки загонят народ на кладбище.
Опять фармкомпании и врачи будут навариваться на больных.
И опять не накажут тех, кто запирал народ дома и заставлял носить маски
Прокуратура будет рассмотривать как преступление с многочисленными человеческими жертвами неверные "рекомендации" минздрава, правительства по ношению масок (превращающихся в рассадник заразы через 2 часа ношения) и ограничение свободы передвижения, названное "карантином" (которое вызвало снижение иммунитета от недостатка движения и свежего воздуха)?
Наверное, помогают пополнять бюджет за счет баснословных штрафов за их абсурдные требования, которые невозможно не нарушить (маки на улице)
https://news.mail.ru/society/42685490/comments/
Ношение масок на улице обязательно — главный санврач Казахстана
Когда санитарные недоврачи два месяца назад кричали, что нужно всегда и везде ходить в масках, я предупреждал - ждите всплеска ОРВИ и пневмонии.
В начале июля получили резкий рост заболевания пневмонией. Вылезли боком маски и сидение взаперти в мае-июне.
Прогноз сбылся на 100%.
Пневмококки, стафилококки, стрептококки обожают влажную и тёплую среду.
Под маской просто идеальный парниковый эффект.
Носить маску нужно только при контакте с потенциальными носителями (только при скоплении большого количества людей), маску обязательно нужно снимать на открытом воздухе. Одну маску нельзя использовать более 2 часов (она сама становиться заразой).
Гарантирую, что благодаря усилиям некомпетентной (или купленной, запуганной) санитарной дамы и МВД через месяц-полтора будет не просто рост числа заболевших пневмонией, бронхитом и т.н. ОРВИ, а полномасштабная эпидемия.
Бездумные меры дамочки загонят народ на кладбище.
Опять фармкомпании и врачи будут навариваться на больных.
И опять не накажут тех, кто запирал народ дома и заставлял носить маски
Прокуратура будет рассмотривать как преступление с многочисленными человеческими жертвами неверные "рекомендации" минздрава, правительства по ношению масок (превращающихся в рассадник заразы через 2 часа ношения) и ограничение свободы передвижения, названное "карантином" (которое вызвало снижение иммунитета от недостатка движения и свежего воздуха)?
Наверное, помогают пополнять бюджет за счет баснословных штрафов за их абсурдные требования, которые невозможно не нарушить (маки на улице)
https://news.mail.ru/society/42685490/comments/
У нас многое логике не поддается. Сегодня например не пускали в Сайрам су, Каскасу, стоит блокпост. Ведь наоборот, семьи нужно пускать, семья выезжает на природу, с душных квартир, чтобы подышать.
Полный обсурд.
Цитата: Zoggyla от 23.07.2020 14:09:08Свою завести не резон?
Будучи на работе в управлении третьего дня, при измерении температуры на вахте и масочном режиме в здании , по моим подсчетам, раз шесть мог приобрести различные штаммы ковида при подписывании документов в различных кабинетах разными общими ручками )))
Будучи на работе в управлении третьего дня, при измерении температуры на вахте и масочном режиме в здании , по моим подсчетам, раз шесть мог приобрести различные штаммы ковида при подписывании документов в различных кабинетах разными общими ручками )))
В принципе, кроме пишущих ручек гораздо серьезнее опасность при контакте с дверными...
Цитата: Ал от 23.07.2020 14:19:17хороший вопрос, но не всем в уши.
Цитата: Zoggyla от 23.07.2020 14:09:08Свою завести не резон?
Будучи на работе в управлении третьего дня, при измерении температуры на вахте и масочном режиме в здании , по моим подсчетам, раз шесть мог приобрести различные штаммы ковида при подписывании документов в различных кабинетах разными общими ручками )))
Будучи на работе в управлении третьего дня, при измерении температуры на вахте и масочном режиме в здании , по моим подсчетам, раз шесть мог приобрести различные штаммы ковида при подписывании документов в различных кабинетах разными общими ручками )))
Цитата: Zoggyla от 23.07.2020 14:20:29Спиртом руки протирать разрешают? )
Цитата: Ал от 23.07.2020 14:19:17хороший вопрос, но не всем в уши.
Цитата: Zoggyla от 23.07.2020 14:09:08Свою завести не резон?
Будучи на работе в управлении третьего дня, при измерении температуры на вахте и масочном режиме в здании , по моим подсчетам, раз шесть мог приобрести различные штаммы ковида при подписывании документов в различных кабинетах разными общими ручками )))
Будучи на работе в управлении третьего дня, при измерении температуры на вахте и масочном режиме в здании , по моим подсчетам, раз шесть мог приобрести различные штаммы ковида при подписывании документов в различных кабинетах разными общими ручками )))
Цитата: Skype от 23.07.2020 13:13:05Резкий всплеск заболеваемости пневмонией произошел аккурат через пару недель после ослабления мер карантина.
Ношение масок на улице обязательно — главный санврач Казахстана
Когда санитарные недоврачи два месяца назад кричали, что нужно всегда и везде ходить в масках, я предупреждал - ждите всплеска ОРВИ и пневмонии.
В начале июля получили резкий рост заболевания пневмонией. Вылезли боком маски и сидение взаперти в мае-июне.
Прогноз сбылся на 100%.
Пневмококки, стафилококки, стрептококки обожают влажную и тёплую среду.
Под маской просто идеальный парниковый эффект.
Носить маску нужно только при контакте с потенциальными носителями (только при скоплении большого количества людей), маску обязательно нужно снимать на открытом воздухе. Одну маску нельзя использовать более 2 часов (она сама становиться заразой).
Гарантирую, что благодаря усилиям некомпетентной (или купленной, запуганной) санитарной дамы и МВД через месяц-полтора будет не просто рост числа заболевших пневмонией, бронхитом и т.н. ОРВИ, а полномасштабная эпидемия.
Бездумные меры дамочки загонят народ на кладбище.
Опять фармкомпании и врачи будут навариваться на больных.
И опять не накажут тех, кто запирал народ дома и заставлял носить маски
Прокуратура будет рассмотривать как преступление с многочисленными человеческими жертвами неверные "рекомендации" минздрава, правительства по ношению масок (превращающихся в рассадник заразы через 2 часа ношения) и ограничение свободы передвижения, названное "карантином" (которое вызвало снижение иммунитета от недостатка движения и свежего воздуха)?
Наверное, помогают пополнять бюджет за счет баснословных штрафов за их абсурдные требования, которые невозможно не нарушить (маки на улице)
https://news.mail.ru/society/42685490/comments/
Ношение масок на улице обязательно — главный санврач Казахстана
Когда санитарные недоврачи два месяца назад кричали, что нужно всегда и везде ходить в масках, я предупреждал - ждите всплеска ОРВИ и пневмонии.
В начале июля получили резкий рост заболевания пневмонией. Вылезли боком маски и сидение взаперти в мае-июне.
Прогноз сбылся на 100%.
Пневмококки, стафилококки, стрептококки обожают влажную и тёплую среду.
Под маской просто идеальный парниковый эффект.
Носить маску нужно только при контакте с потенциальными носителями (только при скоплении большого количества людей), маску обязательно нужно снимать на открытом воздухе. Одну маску нельзя использовать более 2 часов (она сама становиться заразой).
Гарантирую, что благодаря усилиям некомпетентной (или купленной, запуганной) санитарной дамы и МВД через месяц-полтора будет не просто рост числа заболевших пневмонией, бронхитом и т.н. ОРВИ, а полномасштабная эпидемия.
Бездумные меры дамочки загонят народ на кладбище.
Опять фармкомпании и врачи будут навариваться на больных.
И опять не накажут тех, кто запирал народ дома и заставлял носить маски
Прокуратура будет рассмотривать как преступление с многочисленными человеческими жертвами неверные "рекомендации" минздрава, правительства по ношению масок (превращающихся в рассадник заразы через 2 часа ношения) и ограничение свободы передвижения, названное "карантином" (которое вызвало снижение иммунитета от недостатка движения и свежего воздуха)?
Наверное, помогают пополнять бюджет за счет баснословных штрафов за их абсурдные требования, которые невозможно не нарушить (маки на улице)
https://news.mail.ru/society/42685490/comments/
В частности, в моем городе по моим наблюдениям сразу после ослабления минимум половина пассажиров общественного транспорта перестала надевать "намордники". Причем повышенная запотеваемость даже весной наблюдалась.
Что-то с версией связи вспышки пневмонии с ношением масок не клеится...
KapitanNemo 23.07.2020 в 21:21:09 # 757817
МишкаНаСевер 23.07.2020 в 22:19:30 # 757819
Цитата: Skype от 23.07.2020 13:21:00
Честно говоря я удивлялся малой смертности в КЗ, думал ого у нас врачи не хуже чем в России, да что там и в Европе показатели были куда хуже, про Америку вообще молчим, а тут то оказалось что искажают они данные и дела намного хуже. Вот такие у нас медики
Честно говоря я удивлялся малой смертности в КЗ, думал ого у нас врачи не хуже чем в России, да что там и в Европе показатели были куда хуже, про Америку вообще молчим, а тут то оказалось что искажают они данные и дела намного хуже. Вот такие у нас медики
Не соглашусь!
Искажают данные не те медики, которые стоят на передовой - они у нас действительно замечательные!
Искажают данные очковтиратели, которые боятся потерять свои должности!
Цитата: старик от 23.07.2020 17:27:06Дедушка, сидите таки тихо и
Ну дык в аптеках не купить! Или уже есть лекарства? Не выходил из дома, не знаю.
Ну дык в аптеках не купить! Или уже есть лекарства? Не выходил из дома, не знаю.
не выступайте!
Цитата: старик от 23.07.2020 17:27:06
Ну дык в аптеках не купить! Или уже есть лекарства? Не выходил из дома, не знаю.
Ну дык в аптеках не купить! Или уже есть лекарства? Не выходил из дома, не знаю.
Надо выходить и гулять на свежем воздухе. Часто утром на работу через парк Металлургов, единственное место в нашем городе, которое мне нравится. В семь утра там никого нет, и маски не надо.