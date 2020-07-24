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Закона.Нет
Заявление о ситуации в Сатпаеве
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danilov 24 Июля 2020 в 12:05:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  русо 24.07.2020 в 17:44:01   # 757855
Давно пора педофилам высшую меру наказания применять. Уродов казнить надо.
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  старик 24.07.2020 в 18:53:17   # 757861
Нельзя казнить, "цивилизованные" страны взвоют, а мы их воя боимся больше гнева собственных граждан.
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  Ал 24.07.2020 в 19:24:50   # 757870

Quote:
24 ИЮЛЯ 2020
«Приставали к 12-летним девочкам, вели себя вызывающе»: мигранты-нелегалы устроили резню под Белоярским https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69382258.html
Мужчины заступились за девушек и детей и получили десятки ударов ножом
...
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  stasik02 24.07.2020 в 21:43:21   # 757873
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  stasik02 24.07.2020 в 22:42:49   # 757874
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  KapitanNemo 24.07.2020 в 23:20:41   # 757876


Доктор биологических наук Савельев.
Объясняет поведение человека. Почему люди ведут себя как животные. Источник проблем - это устройство мозга.

Древний мозг - лимбическая система. Управляет жизненными процессами и горомонами. Абсолютно животный центр управления.

Регулирует выполнение трех поведенческих систем.
Желание кушать, размножаться и доминировать.
Похоть, лень и подражание.

Неокортекс - кора мозга.
Надстройка над древним мозгом. Человеческий мозг.
В нем функционируют высшие системы. Абстракция, мышление, восспитание. Самоконтроль и развитие.

Когда неокортекс не используется (алкогольное, наркотическое опъянение), не развит (маленький мозг, нет самоконтроля) человек скатывается на уровень бабуина.

Такой бабуин способен делать все, что запрещено в уголовном кодексе.

Первые законы запрещающие воровство, насилие, убийство были еще во времена шумерских цивилизаций (7000-10000 лет назад)

Эти запреты также актуальны и в наше время.

Таких выродков раньше уничтожали и очищали человеческую общину от животных.

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  портфил 24.07.2020 в 23:41:54   # 757879
Цитата: старик от 24.07.2020 12:53:17
Нельзя казнить, "цивилизованные" страны взвоют, а мы их воя боимся больше гнева собственных граждан.


))) вот ты типчик )) по твоей логике - СЩА, Япония даже Сингапур, да и наши братаны по всяким сообществам Белорусь- не есть цивилизация )))
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  портфил 24.07.2020 в 23:51:45   # 757880
да кстати помойка, наш президент выступил не только за кипиш в Карагандинской области но и ещё раньше в ночь на 21 у нас под боком, всякие уроды решили на нац почве конфликт развести ((( посёлок Шорнак Туркестанская область (((

хорошо что вовремя полицейский вмешался и несколько мужчин, а так бы пошли погромы и горели дома (((

представитель наших органов весь в крови и в порванной форме ЧЕТКО решил и развел конфликт ( реально в наше время - это ГЕРОЙСТВО и МУЖЕСТВО против оголтелой толпы с палками и камнями )
да и наши оперативно сработали, вот на таких и держится наш многонациональный Казахстан
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  портфил 24.07.2020 в 23:58:49   # 757881
вот пару дней назад ( пока тутешние типчики -ватники и прочая помойная сайтовская шобла ) за Борисча " переживала"

меня тоже к новостям философа подписали ))))

вот выслал философские новости ( пару дней назад ) на помойке с новостями ВСЁ проеб...ли ))))

" Минувшей ночью правооxранительные органы задержали более 80 молодыx ребят на подступаx к поселку Шорнак из другиx районов и другиx регионов. Они откликнулись на фейковые призывы из мессенджеров и соц сетей. Всю ночь мы с акимом Кентау объезжали населенный пункт. Жители спокойно спали в своих домах."

Сакен Калкаманов зам акима Туркестанской области

вот источник

https://www.facebook.com/photo?fbid=3964620990275222&set=a.212507835486575

там и фото есть, так что есть ещё порядочные люди можно сказать ГЕРОИ
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  Ал 25.07.2020 в 00:01:07   # 757882

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  Ал 25.07.2020 в 00:09:59   # 757884
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