Заявление о ситуации в Сатпаеве

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danilov 24 Июля 2020 в 12:05:33
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24 ИЮЛЯ 2020
«Приставали к 12-летним девочкам, вели себя вызывающе»: мигранты-нелегалы устроили резню под Белоярским https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69382258.html
Мужчины заступились за девушек и детей и получили десятки ударов ножом
...
«Приставали к 12-летним девочкам, вели себя вызывающе»: мигранты-нелегалы устроили резню под Белоярским https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69382258.html
Мужчины заступились за девушек и детей и получили десятки ударов ножом
...
KapitanNemo 24.07.2020 в 23:20:41 # 757876
Доктор биологических наук Савельев.
Объясняет поведение человека. Почему люди ведут себя как животные. Источник проблем - это устройство мозга.
Древний мозг - лимбическая система. Управляет жизненными процессами и горомонами. Абсолютно животный центр управления.
Регулирует выполнение трех поведенческих систем.
Желание кушать, размножаться и доминировать.
Похоть, лень и подражание.
Неокортекс - кора мозга.
Надстройка над древним мозгом. Человеческий мозг.
В нем функционируют высшие системы. Абстракция, мышление, восспитание. Самоконтроль и развитие.
Когда неокортекс не используется (алкогольное, наркотическое опъянение), не развит (маленький мозг, нет самоконтроля) человек скатывается на уровень бабуина.
Такой бабуин способен делать все, что запрещено в уголовном кодексе.
Первые законы запрещающие воровство, насилие, убийство были еще во времена шумерских цивилизаций (7000-10000 лет назад)
Эти запреты также актуальны и в наше время.
Таких выродков раньше уничтожали и очищали человеческую общину от животных.
Цитата: старик от 24.07.2020 12:53:17
Нельзя казнить, "цивилизованные" страны взвоют, а мы их воя боимся больше гнева собственных граждан.
Нельзя казнить, "цивилизованные" страны взвоют, а мы их воя боимся больше гнева собственных граждан.
))) вот ты типчик )) по твоей логике - СЩА, Япония даже Сингапур, да и наши братаны по всяким сообществам Белорусь- не есть цивилизация )))
хорошо что вовремя полицейский вмешался и несколько мужчин, а так бы пошли погромы и горели дома (((
представитель наших органов весь в крови и в порванной форме ЧЕТКО решил и развел конфликт ( реально в наше время - это ГЕРОЙСТВО и МУЖЕСТВО против оголтелой толпы с палками и камнями )
да и наши оперативно сработали, вот на таких и держится наш многонациональный Казахстан
меня тоже к новостям философа подписали ))))
вот выслал философские новости ( пару дней назад ) на помойке с новостями ВСЁ проеб...ли ))))
" Минувшей ночью правооxранительные органы задержали более 80 молодыx ребят на подступаx к поселку Шорнак из другиx районов и другиx регионов. Они откликнулись на фейковые призывы из мессенджеров и соц сетей. Всю ночь мы с акимом Кентау объезжали населенный пункт. Жители спокойно спали в своих домах."
Сакен Калкаманов зам акима Туркестанской области
вот источник
https://www.facebook.com/photo?fbid=3964620990275222&set=a.212507835486575
там и фото есть, так что есть ещё порядочные люди можно сказать ГЕРОИ