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Закона.Нет
«Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным услугам
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danilov 02 Августа 2020 в 20:58:05
Алматы. 1 августа. КазТАГ – АО «Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным услугам, сообщает пресс-служба комитета по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики РК.

«По итогам судебных разбирательств вступило в силу судебное решение, подтвердившее законность начала антимонопольного расследования в отношении АО «Казахтелеком» по фактам навязывания потребителям платных услуг без их согласия. Согласно решению суда Нур-Султана от 3 июня 2020 года, антимонопольный орган правомерно начал расследование, поскольку установленные факты подтверждают нарушение антимонопольного законодательства. В настоящее время, «Казахтелекому» направлены результаты расследования, где, по мнению антимонопольщиков, имеют место многочисленные факты навязывания более 50 потребителям Алматы услуг интернета и связи без их согласия в среднем по Т4 тыс. на каждого», - говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, до начала расследования «Казахтелекому» предлагалось добровольно устранить признаки нарушений и вернуть средства потребителям.

Согласно результатам расследования, размер предполагаемого штрафа превысит Т560 млн.

https://kaztag.kz/ru/news/kazakhtelekom-bez-soglasiya-abonentov-podklyuchal-ikh-k-platnym-uslugam-kzrk
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 02.08.2020 в 21:01:41   # 758764
Виновные должны быть схвачены и ногами отхуячены
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  МишкаНаСевер 02.08.2020 в 21:21:31   # 758765
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  htmaker 02.08.2020 в 21:31:24   # 758766
Операторы Казтелекома невменяемые, за последние несколько недель позвонили раз 20, со своим "онлайн-кинотеатром ivi". Говоришь ненужно, через день опять одно и то же, как зомбированные.
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  Skype 02.08.2020 в 22:40:14   # 758775
вовремя я от них соскочил
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  troll 02.08.2020 в 23:24:08   # 758780
когда же они будут без письменного согласия абонентов предоставлять качественные услуги?
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  Денис222 02.08.2020 в 23:56:52   # 758782
Не их абонент, сейчас на билайне...но сука это тоже пиздец нет здоровой конкуренции, от того прихуели они
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