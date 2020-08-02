«Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным услугам

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Августа 2020 в 20:58:05
«По итогам судебных разбирательств вступило в силу судебное решение, подтвердившее законность начала антимонопольного расследования в отношении АО «Казахтелеком» по фактам навязывания потребителям платных услуг без их согласия. Согласно решению суда Нур-Султана от 3 июня 2020 года, антимонопольный орган правомерно начал расследование, поскольку установленные факты подтверждают нарушение антимонопольного законодательства. В настоящее время, «Казахтелекому» направлены результаты расследования, где, по мнению антимонопольщиков, имеют место многочисленные факты навязывания более 50 потребителям Алматы услуг интернета и связи без их согласия в среднем по Т4 тыс. на каждого», - говорится в сообщении в субботу.
Как уточняется, до начала расследования «Казахтелекому» предлагалось добровольно устранить признаки нарушений и вернуть средства потребителям.
Согласно результатам расследования, размер предполагаемого штрафа превысит Т560 млн.
https://kaztag.kz/ru/news/kazakhtelekom-bez-soglasiya-abonentov-podklyuchal-ikh-k-platnym-uslugam-kzrk
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 02.08.2020 в 21:21:31 # 758765
Цитата: Aлекс от 02.08.2020 15:01:41
Виновные должны быть схвачены и ногами отхуячены
Виновные должны быть схвачены и ногами отхуячены
На кол их!