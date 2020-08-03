На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

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danilov 04 Августа 2020 в 23:12:16
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash. Источник в правительстве Самарской области подтвердил РБК достоверность этой информации. В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли.
По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии. Застрявшие у границы люди живут в палаточном лагере.
Как пишет Mash, мигранты из палаточного лагеря попытались прорвать границу. Telegram-канал опубликовал видео, на котором по меньшей мере несколько сотен людей идут по дороге, а их пытаются остановить люди в форме. Люди из колонны пытаются обойти заслон, и к ним подбегают силовики в касках, со щитами и дубинками. Завязывается потасовка и людей в форме начинают закидывать камнями.
«По моей информации, это было вчера, 3 августа. Пострадавших, задержанных там не было. Сложно назвать это стычкой, просто были некие волнения. Сейчас в палаточном лагере все спокойно, там сейчас ничего не происходит», — сообщил РБК собеседник в правительстве Самарской области.
Он подтвердил, что произошедшее связано с тем, что граница Казахстана остается закрытой для мигрантов. «Власти Ташкента, посол Узбекистана в России регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы, которая остается закрытой из-за непростой эпидемиологической обстановки. Также граждан Узбекистана просят не доверять лживой информации в социальных сетях и оставаться в тех регионах, где они в настоящее время находятся», — пояснил РБК собеседник.
В Росгвардии подтвердили, что стычка с силовиками произошла накануне, однако опровергли причастность сотрудников ведомства к участию в столкновениях.
https://www.rbc.ru/society/04/08/2020/5f29859f9a79475a08686e5b?from=newsfeed
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