Возможно ли отобрать землю у синагоги?

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danilov 06 Августа 2020 в 09:44:26
Против синагоги компания застройщик в июне подала иск в суд. Застройщик требовал взыскать с синагоги 7 миллионов сумов и "выселить ответчика с имеющимися вещами по данному адресу".
Недостойное поведение бизнесменов, чувствующих себя "хозяевами" города.
Нужно отметить, что земля строителям досталась в 2017 году, решением тогдашнего хокима Ташкента Рахмонбека Усманова.
Согласно госреестру предприятий и организаций, учредителем и руководителем Absolute Business Trade указан Пайзуллажон Рахматуллаевич Мирзаев. Пайзуллажон Мирзаев также является учредителем и руководителем другой строительной компании — Unique Trade Business, которая вместе с ним числится среди учредителей Golden House Development, работающей в сфере недвижимости.
Он также владеет 10% доли в Darvoza Savdo (сеть супермаркетов Makro), 51,19% — в Mall Estate (управление нежилыми помещениями), 17,8% — в DSK BINOKOR (производство строительных изделий из бетона) и в ряде других компаний. Unique Trade Business указана в учредителях строительных компаний Qurilish Universal Kompakt Servis (строит ТРЦ Riviera), Yangi Zamon Bino и других.
Указом президента от 30 августа 2019 года Пайзуллажон Мирзаев был награжден орденом «Мехнат шухрати».
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