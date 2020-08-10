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Закона.Нет
Спасите ваши души
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GoodZone 10 Августа 2020 в 17:22:31
Около 20 тысяч последователей деструктивных религиозных течений насчитывается сегодня в Казахстане.

Как сообщил в четверг в ходе пресс-конференции менеджер по корпоративным связям общественного фонда Social development center Бейбит ТУРАБАЕВ, на сегодняшний день приверженцы деструктивных религиозных течений в основном сконцентрированы в Атырауской, Актюбинской, Туркестанской и Карагандинской областях, а также в Нур-Султане и Алматы.

- Если брать статистику выезда в горячие точки в составе террористических организаций, то в 2008 году были зафиксированы первые факты выезда казахстанцев в Афганистан для вхождения в состав группировок, связанных с “Аль-Каидой”, - рассказал Турабаев. - С 2012 года основной поток рекрутов из Казахстана направился в Сирию и Ирак. Всего за прошедший период уехало более 800 казахстанских граждан, которые воюют в рядах “Исламского государства” (ИГИЛ), “Аль-Каиды”, “Союза исламского джихада” и других террористических организаций (все они запрещены в Казахстане. - Ред.). То есть угроза достаточно явная и ощутимая.

В целях реабилитации и ресоциализации граждан, попавших под влияние деструктивных религиозных течений, в том числе отбывших срок наказания возвращенцев, принимается ряд мер. Открывается “горячая линия” по номеру 114, по которому все желающие могут проконсультироваться по вопросам религии, а также анонимно сообщить о противоправных действиях той или иной организации и ее членах. Кроме того, пострадавшие от деятельности деструктивных религиозных объединений имеют возможность получить психологическую и юридическую помощь. По словам Турабаева, стоимость проекта составляет 15 миллионов тенге, на сегодняшний день все подготовительные работы для открытия call-центра завершены. Запущен также сайт www.114.kz, на котором можно заказать обратный звонок или получить онлайн-консультацию.

- Посредством реализации проекта ожидается снижение уровня деструктивного религиозного воздействии на граждан и общество в целом, - считает руководитель управления правоприменительной практики в сфере религиозной деятельности комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Беимбет МАНЕТОВ.

Мадина АИМБЕТОВА, Алматы
https://time.kz/articles/risk/2020/08/07/spasite-vashi-dushi
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 10.08.2020 в 17:24:07   # 760036
Здесь тоже несколько тусуется
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  Aлекс 10.08.2020 в 21:19:53   # 760052
Истоки таких движений? Человек не устроен в жизни, а тут бабло дают за веру, ну может за какое-то содействие верующим братьям. Так и рождаются спящие ячейки, фанатики и т.д. Нужно человека вести с рождения до самой смерти, чтобы у него была цель, занятия и не было места для сомнений. Если человек видит результат своей жизни, развивается,получает образование, активно участвует в общественных процессах, то его никакие верования не привлекут и не заманят!
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  Ал 10.08.2020 в 21:23:14   # 760054
Тема про Казахстан. Где предпочитающий местные новости Зубоскал тусуется?
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  KapitanNemo 10.08.2020 в 21:32:00   # 760055
В новости про долг отметил опасность радикализации и бармалеизации среди мигрантов.
Оказывается и у нас это происходит.

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  Ал 10.08.2020 в 22:21:07   # 760066
Избегающий отметиться под этой статьей Зубоскал явно не в тех согражданах казахстанские проблемы ищет...
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  Мура45 10.08.2020 в 22:39:42   # 760074
Все эти т.н. деструктивные течения контролируются МВД и КНБ.
Все главные лица, их помощники, замы и пр. под колпаком и на карандаше.
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  Ал 10.08.2020 в 22:48:53   # 760087
Так как несколько из них даже на сайте обитают, у меня, в отличие от местных оптимистов, нет оснований для самоуспокоения...
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  Ал 10.08.2020 в 23:21:45   # 760103
Раз эта статья Зубоскала не заинтересовала, то где же еще один наш озабоченный "защитой границ" - едридпортфил со своим цитатником шарится?
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  Templar 11.08.2020 в 00:52:47   # 760115
Че, мАл, жопа чешется? Срача хочешь?
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