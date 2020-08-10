Спасите ваши души

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GoodZone 10 Августа 2020 в 17:22:31
Как сообщил в четверг в ходе пресс-конференции менеджер по корпоративным связям общественного фонда Social development center Бейбит ТУРАБАЕВ, на сегодняшний день приверженцы деструктивных религиозных течений в основном сконцентрированы в Атырауской, Актюбинской, Туркестанской и Карагандинской областях, а также в Нур-Султане и Алматы.
- Если брать статистику выезда в горячие точки в составе террористических организаций, то в 2008 году были зафиксированы первые факты выезда казахстанцев в Афганистан для вхождения в состав группировок, связанных с “Аль-Каидой”, - рассказал Турабаев. - С 2012 года основной поток рекрутов из Казахстана направился в Сирию и Ирак. Всего за прошедший период уехало более 800 казахстанских граждан, которые воюют в рядах “Исламского государства” (ИГИЛ), “Аль-Каиды”, “Союза исламского джихада” и других террористических организаций (все они запрещены в Казахстане. - Ред.). То есть угроза достаточно явная и ощутимая.
В целях реабилитации и ресоциализации граждан, попавших под влияние деструктивных религиозных течений, в том числе отбывших срок наказания возвращенцев, принимается ряд мер. Открывается “горячая линия” по номеру 114, по которому все желающие могут проконсультироваться по вопросам религии, а также анонимно сообщить о противоправных действиях той или иной организации и ее членах. Кроме того, пострадавшие от деятельности деструктивных религиозных объединений имеют возможность получить психологическую и юридическую помощь. По словам Турабаева, стоимость проекта составляет 15 миллионов тенге, на сегодняшний день все подготовительные работы для открытия call-центра завершены. Запущен также сайт www.114.kz, на котором можно заказать обратный звонок или получить онлайн-консультацию.
- Посредством реализации проекта ожидается снижение уровня деструктивного религиозного воздействии на граждан и общество в целом, - считает руководитель управления правоприменительной практики в сфере религиозной деятельности комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Беимбет МАНЕТОВ.
Мадина АИМБЕТОВА, Алматы
https://time.kz/articles/risk/2020/08/07/spasite-vashi-dushi
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 10.08.2020 в 21:32:00 # 760055
Оказывается и у нас это происходит.
Все главные лица, их помощники, замы и пр. под колпаком и на карандаше.