Мешок с драгоценным металлом похитил водитель золотодобывающей компании

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danilov 13 Августа 2020 в 09:04:10
драгоценных металлов, сообщает Polisia.kz.
10 августа в отдел полиции Мойынкумского района поступило
сообщение от сотрудника золотодобывающей компании, что водитель
компании похитил со склада и вывез на служебной автомашине марки МТ-7
около 3,5 кг кварца, в состав которого входит драгоценный металл.
Сотрудниками полиции Мойынкумского района по горячим следам
задержан 50-летний житель села Биназар Мойынкумского района.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 1 УК
РК “Кража”.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 13.08.2020 в 17:23:44 # 760401
Цитата: старик от 13.08.2020 05:00:28Раздать бедным.
Что он собирался с ним сделать?
Что он собирался с ним сделать?