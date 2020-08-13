 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Мешок с драгоценным металлом похитил водитель золотодобывающей компании
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Августа 2020 в 09:04:10
Жамбылские полицейские задержали подозреваемого в краже
драгоценных металлов, сообщает Polisia.kz.

10 августа в отдел полиции Мойынкумского района поступило
сообщение от сотрудника золотодобывающей компании, что водитель
компании похитил со склада и вывез на служебной автомашине марки МТ-7
около 3,5 кг кварца, в состав которого входит драгоценный металл.
Сотрудниками полиции Мойынкумского района по горячим следам
задержан 50-летний житель села Биназар Мойынкумского района.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 1 УК
РК “Кража”.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 13.08.2020 в 11:00:28   # 760369
Что он собирался с ним сделать?
поощрить | покарать
  Практичный 13.08.2020 в 17:23:44   # 760401
поощрить | покарать
  гримм 13.08.2020 в 17:41:43   # 760405
Жила была девушка Роби,, у богатых брала, бедным давала...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь