Свыше тысячи стихийных свалок за полгода обнаружили в Казахстане из космоса

Цитата: Zoggyla от

У нас это позиционировалось официально через местную прессу, но на первых этапах всеобщего карантина, когда выставили блокпосты на выезде из города и поселка. У нас это позиционировалось официально через местную прессу, но на первых этапах всеобщего карантина, когда выставили блокпосты на выезде из города и поселка.

Шым слишком большой. Козьи тропы перекрывались методом рытья и засыпки, но максимум через день они опять становились проезжими.