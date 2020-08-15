Свыше тысячи стихийных свалок за полгода обнаружили в Казахстане из космоса

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Августа 2020 в 14:54:24
Источник: Kazinform
По информации пресс-службы министерства, только за первое полугодие 2020 года в стране выявлено 1114 мест образования стихийных свалок. Согласно статистике, начала года актуализировано 12 геосервисов, предоставлены 3,5 тыс. единиц, или порядка 1,5 млн. кв.км. космических снимков высокого разрешения. Также есть и снимки среднего разрешения, их насчитывается 75 единиц, или более 440 тыс. кв. км.
Результаты космического мониторинга загружаются в специализированные геосервисы, чтобы госорганы могли применять эти сведения в своей работе. Кроме того, для выполнения интеграции данных постоянно проводятся сверки с информационными системами местных исполнительных органов. К примеру, путем космического мониторинга на сегодня актуализированы маски полей сельхозугодий общей площадью более 350 тысяч кв. км, определено около 19 млн. гектаров посевной площади зерновых культур.
Также проанализировано 1104 полигонов вырубок леса на предмет законности. Космоснимки помогают также и в определении чрезвычайных ситуаций: было обнаружено более 87 тысяч термальных точек и зафиксировано 1073 возгорания, площадь выгоревшей территории составила более 650 тысяч гектаров.
Космический мониторинг является одним из направлений деятельности министерства по развитию аэрокосмической промышленности и дает возможность государственным органам проводить анализ и решать их отраслевые задачи, отмечает пресс-служба МЦРИАП РК. Как известно, эксплуатацию космической системы дистанционного зондирования Земли в составе двух спутников «KazEOSat» высокого и среднего пространственного разрешений ведет АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары » Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК.
МИА «Казинформ»
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 15.08.2020 в 17:12:56 # 760537
Мы под капитальным колпаком!
Введут теперь новый налог для жителей сельской местности - квоту на посещение туалета.
Как минимум стихийных свалок штук 20 было, объёмом от Газели и более.
Цитата: Мура45 от 15.08.2020 15:21:43А у нас спецподряды были из бывших афганцев и прочих - дежурили на контрабандных путях)
Во время жёсткого карантина выезжал-выходил из города 3-4-мя дорогами по полям-степям.
Как минимум стихийных свалок штук 20 было, объёмом от Газели и более.
Во время жёсткого карантина выезжал-выходил из города 3-4-мя дорогами по полям-степям.
Как минимум стихийных свалок штук 20 было, объёмом от Газели и более.
Цитата: Zoggyla от 15.08.2020 15:24:07
Цитата: Мура45 от 15.08.2020 15:21:43А у нас спецподряды были из бывших афганцев и прочих - дежурили на контрабандных путях)
Во время жёсткого карантина выезжал-выходил из города 3-4-мя дорогами по полям-степям.
Как минимум стихийных свалок штук 20 было, объёмом от Газели и более.
Во время жёсткого карантина выезжал-выходил из города 3-4-мя дорогами по полям-степям.
Как минимум стихийных свалок штук 20 было, объёмом от Газели и более.
Ни разу не видел кого-либо из патруля или похожего.
Цитата: Zoggyla от 15.08.2020 15:31:28
У нас это позиционировалось официально через местную прессу, но на первых этапах всеобщего карантина, когда выставили блокпосты на выезде из города и поселка.
У нас это позиционировалось официально через местную прессу, но на первых этапах всеобщего карантина, когда выставили блокпосты на выезде из города и поселка.
Шым слишком большой. Козьи тропы перекрывались методом рытья и засыпки, но максимум через день они опять становились проезжими.
Цитата: Мура45 от 15.08.2020 15:35:50У нас если на подъезде к дачам блокируются подъезды перекопами и вспашкой - то это навсегда))) Специалисты своего дела)
Шым слишком большой. Козьи тропы перекрывались методом рытья и засыпки, но максимум через день они опять становились проезжими.
Цитата: Zoggyla от 15.08.2020 15:31:28
У нас это позиционировалось официально через местную прессу, но на первых этапах всеобщего карантина, когда выставили блокпосты на выезде из города и поселка.
У нас это позиционировалось официально через местную прессу, но на первых этапах всеобщего карантина, когда выставили блокпосты на выезде из города и поселка.
Шым слишком большой. Козьи тропы перекрывались методом рытья и засыпки, но максимум через день они опять становились проезжими.