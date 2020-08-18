В Туркестане у охранного агентства похитили оружие

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danilov 18 Августа 2020 в 16:01:19
Ночью на пульт “102” дежурной части УП города Туркестан поступило сообщение о том, что из офиса охранного агентства похищено огнестрельное оружие. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством городского управления полиции. Полицейские выяснили, что неизвестные лица проникли в здание торгового центра, где расположилось охранное агентство, вскрыли сейф и похитили охотничье ружье “Сайга” с патронами.
Кроме того, злоумышленники украли два ноутбука из соседних офисов. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 188 ч.3 “Кража” и 287 ч.1 “Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств“.
С целью задержания подозреваемых в краже оружия и других ценных вещей, полицейские города Туркестан провели подворный обход близлежащих территорий, тщательно проверили место преступления на предмет оставленных следов и камеры видеонаблюдения. На одной из видеокамер полицейские заметили двух прохожих, которые ночью несли что-то тяжелое в сумке. Благодаря полученной информации, оперативники криминальной полиции продолжили розыскные мероприятия и в течение недели вышли на след воришек.
В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых в краже. Ими оказались двое молодых людей, жители Отырарского района, которые признались в содеянном.
Следствием установлено, что подозреваемые проникли в офис охранного агентства, воспользовавшись отсутствием людей в здании. Затем с помощью подручных средств вскрыли двери и похитили из сейфа огнестрельное оружие, компьютерную технику, сложили все в сумку и скрылись в неизвестном направлении. Похищенное оружие воришки сбыли знакомому, а ноутбуки сдали в ломбард города Шымкент. Полученные деньги подозреваемые потратили на свои нужды.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Оружие “Сайга”, ноутбуки и другие ценные вещи изъяты в качестве вещественных доказательств. Подозреваемые арестованы. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не оставлять открытыми двери и окна своих офисов и домов. Также, стоит оснастить помещения камерами видеонаблюдения и охранной сигнализацией. В случае, если же Вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону “102“.
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