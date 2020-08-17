 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Поножовщина между подростками из-за видео в TikTok произошла в Таразе
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Августа 2020 в 17:12:50
15 августа между двумя подростками 15 и 17 лет произошел конфликт. Как выяснили сотрудники полиции, конфликту предшествовал ролик снятый с участием парня и девушки, которую зачинщик конфликта и приревновал. Третий подросток, пытаясь разнять знакомых, получил ножевое ранение. Он доставлен в областную детскую больницу.

С его слов, удар он получил от зачинщика конфликта, а после тот скрылся с места происшествия, испугавшись последствий. В управлении полиции города Тараз было возбуждено уголовное дело по статье 293 ч.3 УК РК “Хулиганство”.

В настоящее время следственно-оперативной группой проводятся все необходимые меры в отношении задержанного 15-летнего жителя города Тараз, направленные на установление полной картины происшествия, по результатам которого будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь