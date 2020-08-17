Поножовщина между подростками из-за видео в TikTok произошла в Таразе

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danilov 19 Августа 2020 в 17:12:50
С его слов, удар он получил от зачинщика конфликта, а после тот скрылся с места происшествия, испугавшись последствий. В управлении полиции города Тараз было возбуждено уголовное дело по статье 293 ч.3 УК РК “Хулиганство”.
В настоящее время следственно-оперативной группой проводятся все необходимые меры в отношении задержанного 15-летнего жителя города Тараз, направленные на установление полной картины происшествия, по результатам которого будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
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