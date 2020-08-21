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Закона.Нет
В Анталье убит главарь азербайджанской ОПГ
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danilov 21 Августа 2020 в 09:56:57
Неизвестный застрелил в Турции гражданина Азербайджана Надира Салифова, который являлся главарем одной из азербайджанских организованных преступных групп. Об этом сообщило в четверг агентство Anadolu.
По его данным, убийство произошло в ресторане одного из отелей в курортном городе Анталья на юге страны. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на трассе Анталья - Денизли.

https://tass.ru/proisshestviya/9244041
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  философ 21.08.2020 в 10:01:55   # 761288
19-20 августа 2020 года

В Турции убит кандидат на воровской трон России Лоту Гули, его застрелил свой человек.



В ночь на четверг, 20 августа, в Анталье гражданин России Надир Салифов, известный больше, как Лоту Гули, был застрелен из пистолета в ресторане местного отеля. По данным турецких СМИ, его убил мужчина, который ужинал вместе с ним. Гули Бакинский — миллиардер и один из самых влиятельных авторитетов на постсоветском пространстве, его не раз называли в числе главных претендентов на воровской «трон» после ареста Шакро Молодого.

Воры Лоту Гули и Рафет Алибайрамлинский разыскиваются Интерполом по запросу России, при этом, вполне себе легально жили в Турции. В СМИ попало видео, которое киллер — Хан Бакинский (в миру Хаган Зейналов) сделал за 30 минут до убийства в качестве отчёта, что находится за спиной жертвы и готов к исполнению заказа. На кадрах Лоту Гули делает свои последние шаги по грешной земле. Зейналов зашёл в номер своего патрона, где тот играл в карты и произвёл четыре выстрела ему в затылок. Охрана Лоту Гули успела ранить киллера, а позже он был задержан сотрудниками полиции.

Как считают российские борцы с организованной преступностью, это была месть членов семьи Ровшана Ленкоранского – предполагается, что его убили по заказу Гули 18 августа 2016 года, ровно четыре года назад.

Убийца смог скрыться с места происшествия, но позже был задержан сотрудниками полиции. Вор в законе Хаган Зейналов входил в ближайшее окружение погибшего. Надир Салифов родился в 1972 году. Он один из самых влиятельных авторитетов. Отбыл не малый срок за похищение людей, хранение огнестрельного оружия и вымогательство. Теперь борьба за воровской трон России будет происходить без главного соперника.

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  строитель 21.08.2020 в 10:45:31   # 761297
ВООБЩЕ ФИОЛЕТОВО
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  Бухаев 21.08.2020 в 11:00:03   # 761306
нет покровителя...кое кому теперь хвост поджать придется...
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  КЕДЫ 21.08.2020 в 12:39:54   # 761322
Как ж Ареке теперь?
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  Zoggyla 21.08.2020 в 13:55:49   # 761331
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  старик 21.08.2020 в 21:39:03   # 761387
Зачем ему воровская корона? Надо было в депутаты идти.
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