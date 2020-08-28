Алматинка обвиняет экс-прокурора и экс-банкира в групповом изнасиловании

Цитата: Васяй от



Ну где вы:Ара,Уокер и все остальные?Пердак горит прокоментировать? Ну где вы:Ара,Уокер и все остальные?Пердак горит прокоментировать?

Судя по всему, это у тебя пердак горит от того, что мы не комментим.Upd:Ты видео смотрел вообще? Она сама пошла к ним домой. Сначала узнай что к чему, а потом перди.