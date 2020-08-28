Алматинка обвиняет экс-прокурора и экс-банкира в групповом изнасиловании

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danilov 28 Августа 2020 в 16:31:08
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Практичный 28.08.2020 в 22:45:17 # 762153
Цитата: Васяй от 28.08.2020 16:22:46
Ну где вы:Ара,Уокер и все остальные?Пердак горит прокоментировать?
Ну где вы:Ара,Уокер и все остальные?Пердак горит прокоментировать?
Судя по всему, это у тебя пердак горит от того, что мы не комментим.
Upd:
Ты видео смотрел вообще? Она сама пошла к ним домой. Сначала узнай что к чему, а потом перди.
Цитата: Практичный от 28.08.2020 16:45:17
Изнасиловали это когда на улице поимали и в кусты утащили. А когда сама в дом пришла-это просто секс не соответствовал её ожиданиям
Изнасиловали это когда на улице поимали и в кусты утащили. А когда сама в дом пришла-это просто секс не соответствовал её ожиданиям
+
Сучка просто решила поиметь с этого секса материальные блага.
Upd:
Ты тоже немало оскорбляешь. Значит, ты признаешь, что у тебя интеллект ниже плинтуса?
Самокритичность - это здорово))) (с)
Цитата: Templar от 28.08.2020 17:06:20Я так понял ты все остальные?
Судя по всему, это у тебя пердак горит от того, что мы не комментим.
Upd:
Ты видео смотрел вообще? Она сама пошла к ним домой. Сначала узнай что к чему, а потом перди.
Цитата: Васяй от 28.08.2020 16:22:46
Ну где вы:Ара,Уокер и все остальные?Пердак горит прокоментировать?
Ну где вы:Ара,Уокер и все остальные?Пердак горит прокоментировать?
Судя по всему, это у тебя пердак горит от того, что мы не комментим.
Upd:
Ты видео смотрел вообще? Она сама пошла к ним домой. Сначала узнай что к чему, а потом перди.
Цитата: Васяй от 28.08.2020 17:22:10
Цитата: Templar от 28.08.2020 17:06:20Я так понял ты все остальные?
Судя по всему, это у тебя пердак горит от того, что мы не комментим.
Upd:
Ты видео смотрел вообще? Она сама пошла к ним домой. Сначала узнай что к чему, а потом перди.
Цитата: Васяй от 28.08.2020 16:22:46
Ну где вы:Ара,Уокер и все остальные?Пердак горит прокоментировать?
Ну где вы:Ара,Уокер и все остальные?Пердак горит прокоментировать?
Судя по всему, это у тебя пердак горит от того, что мы не комментим.
Upd:
Ты видео смотрел вообще? Она сама пошла к ним домой. Сначала узнай что к чему, а потом перди.
А к кому ты обращался? И Ара, и Уолкер здесь срут в на душу слабонервным местным ватникам. Я тоже сру на таких, как ты.