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Алматинка обвиняет экс-прокурора и экс-банкира в групповом изнасиловании
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danilov 28 Августа 2020 в 16:31:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 28.08.2020 в 22:22:46   # 762146
Ну где вы:Ара,Уокер и все остальные?Пердак горит прокоментировать?
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  Практичный 28.08.2020 в 22:45:17   # 762153
Изнасиловали это когда на улице поимали и в кусты утащили. А когда сама в дом пришла-это просто секс не соответствовал её ожиданиям
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  Templar 28.08.2020 в 23:06:20   # 762166
Цитата: Васяй от 28.08.2020 16:22:46

Ну где вы:Ара,Уокер и все остальные?Пердак горит прокоментировать?

Судя по всему, это у тебя пердак горит от того, что мы не комментим.

Upd:
Ты видео смотрел вообще? Она сама пошла к ним домой. Сначала узнай что к чему, а потом перди.
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  Templar 28.08.2020 в 23:07:22   # 762167
Цитата: Практичный от 28.08.2020 16:45:17
Изнасиловали это когда на улице поимали и в кусты утащили. А когда сама в дом пришла-это просто секс не соответствовал её ожиданиям

+
Сучка просто решила поиметь с этого секса материальные блага.
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  Ал 28.08.2020 в 23:14:44   # 762169
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  Templar 28.08.2020 в 23:18:39   # 762170
А еще меня в назойливости обвиняет.

Upd:
Ты тоже немало оскорбляешь. Значит, ты признаешь, что у тебя интеллект ниже плинтуса?

Самокритичность - это здорово))) (с)
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  Васяй 28.08.2020 в 23:22:10   # 762171
Цитата: Templar от 28.08.2020 17:06:20
Цитата: Васяй от 28.08.2020 16:22:46

Ну где вы:Ара,Уокер и все остальные?Пердак горит прокоментировать?

Судя по всему, это у тебя пердак горит от того, что мы не комментим.

Upd:
Ты видео смотрел вообще? Она сама пошла к ним домой. Сначала узнай что к чему, а потом перди.
Я так понял ты все остальные?
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  Васяй 28.08.2020 в 23:24:01   # 762172
Ху...во когда раздвоение личности!
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  Templar 28.08.2020 в 23:24:51   # 762173
Цитата: Васяй от 28.08.2020 17:22:10
Цитата: Templar от 28.08.2020 17:06:20
Цитата: Васяй от 28.08.2020 16:22:46

Ну где вы:Ара,Уокер и все остальные?Пердак горит прокоментировать?

Судя по всему, это у тебя пердак горит от того, что мы не комментим.

Upd:
Ты видео смотрел вообще? Она сама пошла к ним домой. Сначала узнай что к чему, а потом перди.
Я так понял ты все остальные?

А к кому ты обращался? И Ара, и Уолкер здесь срут в на душу слабонервным местным ватникам. Я тоже сру на таких, как ты.
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  Ал 28.08.2020 в 23:28:29   # 762174
Как уже упоминалось, в отличие от быдла, я никого не оскорбляю, а лишь отвечаю на понятном для оппонента "языке".

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  Васяй 28.08.2020 в 23:29:48   # 762175
Суд докажет!
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