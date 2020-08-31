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Слухи о чуме спровоцировали панику в одной из многоэтажек Алматы
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Софруджу 31 Августа 2020 в 11:55:34
В социальных сетях жительница города опубликовала пост, в котором сообщила, что возможно, в одном из домов по улице Навои находятся зараженные чумой. Женщина пыталась вызвать медиков.

«Диспетчеры информацию приняли и перенаправили звонок в колл-центр. Там ответили, что не могут ничего сделать и пожелали удачи», — написала женщина.

Далее она сама пыталась выяснить, в какой именно квартире находятся предполагаемые зараженные.

«Сейчас я бегаю во дворе, как гончая и пытаюсь выяснить, в какой квартире все это происходит. Охрана идти боится, техничка ушла в глубокую несознанку», — писала она.

Однако, как выяснилось, никаких случаев чумы там не было выявлено. Как сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг, по указанному адресу проживает гражданка, у которой двое детей заболели энтеровирусной инфекцией. А к недопониманию и слухам о распространении чумы привел языковой барьер. «В субботу, 29 августа, техничка поднялась на этаж, чтобы убрать строительный мусор. Но К. не пустила уборщицу и сказала ей: “у меня оба ребенка болеют”. Языковой барьер привел к недопониманию. На государственном языке спрашивала техничка, на русском языке отвечала хозяйка квартиры. Поэтому слово “Оба” было воспринято техперсоналом как заболевание», — уточнили в КККБТУ.

Отметим, что в переводе с казахского языка слово «оба» означает чума. В комитете добавили, что в настоящее время недоразумение выяснено, состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Напомним, ранее возбудителя бубонной чумы нашли на границе России и Казахстана. Очаги распространения нашли в Туве и Алтае. С конца июня в Монголии был объявлен бессрочный карантин из-за опасности бубонной чумы. Межу тем в Казахстане фактов чумы не выявлено.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 31.08.2020 в 18:18:31   # 762360
Сейчас людей можно напугать чем угодно. Все зашуганные
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  Вошинг тонк 31.08.2020 в 18:34:40   # 762368
Как же люди страдают от деятельных идиотов!
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  Софруджу 31.08.2020 в 19:32:14   # 762380
А что по-казахски правда оба - чума? Кто знает?
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  Вошинг тонк 31.08.2020 в 19:34:43   # 762382
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  Ара горный 31.08.2020 в 20:13:53   # 762384
Русский казаху:
–У тебя жена есть?
–Жоқ.
–А я свою убил...
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  Вошинг тонк 31.08.2020 в 20:18:39   # 762385
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