Слухи о чуме спровоцировали панику в одной из многоэтажек Алматы

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Софруджу 31 Августа 2020 в 11:55:34
«Диспетчеры информацию приняли и перенаправили звонок в колл-центр. Там ответили, что не могут ничего сделать и пожелали удачи», — написала женщина.
Далее она сама пыталась выяснить, в какой именно квартире находятся предполагаемые зараженные.
«Сейчас я бегаю во дворе, как гончая и пытаюсь выяснить, в какой квартире все это происходит. Охрана идти боится, техничка ушла в глубокую несознанку», — писала она.
Однако, как выяснилось, никаких случаев чумы там не было выявлено. Как сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг, по указанному адресу проживает гражданка, у которой двое детей заболели энтеровирусной инфекцией. А к недопониманию и слухам о распространении чумы привел языковой барьер. «В субботу, 29 августа, техничка поднялась на этаж, чтобы убрать строительный мусор. Но К. не пустила уборщицу и сказала ей: “у меня оба ребенка болеют”. Языковой барьер привел к недопониманию. На государственном языке спрашивала техничка, на русском языке отвечала хозяйка квартиры. Поэтому слово “Оба” было воспринято техперсоналом как заболевание», — уточнили в КККБТУ.
Отметим, что в переводе с казахского языка слово «оба» означает чума. В комитете добавили, что в настоящее время недоразумение выяснено, состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Напомним, ранее возбудителя бубонной чумы нашли на границе России и Казахстана. Очаги распространения нашли в Туве и Алтае. С конца июня в Монголии был объявлен бессрочный карантин из-за опасности бубонной чумы. Межу тем в Казахстане фактов чумы не выявлено.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 31.08.2020 в 18:34:40 # 762368
Вошинг тонк 31.08.2020 в 19:34:43 # 762382
Цитата: Софруджу от 31.08.2020 13:32:14Бубондық оба
А что по-казахски правда оба - чума? Кто знает?
А что по-казахски правда оба - чума? Кто знает?
Bwbondıq oba
Ара горный 31.08.2020 в 20:13:53 # 762384
–У тебя жена есть?
–Жоқ.
–А я свою убил...
Вошинг тонк 31.08.2020 в 20:18:39 # 762385
Цитата: Ара горный от 31.08.2020 14:13:53и я свою сожгу.
Русский казаху:
–У тебя жена есть?
–Жоқ.
–А я свою убил...
Русский казаху:
–У тебя жена есть?
–Жоқ.
–А я свою убил...