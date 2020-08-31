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Щедрые дары моря у берегов Майами
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danilov 31 Августа 2020 в 17:17:33
На пляж Флориды волнами выбросило кокаина на миллион долларов



(CNN)Агенты пограничного патруля США на прошлой неделе изъяли кокаин на сумму более 1 миллиона долларов после того, как его выбросило на пляж Флориды.

Тридцать пакетов были обнаружены в прошлый понедельник человеком на пляже в Голливуде, штат Флорида, к югу от Форт-Лодердейла, согласно заявлению Пограничной службы США в секторе Майами. В заявлении говорится, что путешественник связался с полицейским управлением Голливуда, которое затем передало пакеты с кокаином агентам пограничного патруля.

«30 упаковок кокаина весили около 78 фунтов, а их предполагаемая уличная стоимость превышала один миллион долларов», - говорится в заявлении.

Главный патрульный агент сектора Пограничной службы США в Майами Джон Модлин сказал, что рост количества наркотиков, вымываемых на берег, указывает на присутствие контрабандистов, действующих на побережье Флориды.
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  troll 31.08.2020 в 17:25:53   # 762352
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  shlenchak 31.08.2020 в 19:24:58   # 762378
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