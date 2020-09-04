Как столичным школьникам включили порно на уроке

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Сентября 2020 в 18:00:20
В Управлении образования Нур-Султана подтвердили, что инцидент произошел 3 сентября.
"В процесс обучения учащихся 5-го класса на платформе Zoom вмешались посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвав урок математики.
После получения от родителей и учителя сообщения администрацией школы было проведено онлайн-совещание с детьми и родителями, проведена воспитательная работа с учащимися о соблюдении этики при работе в чатах и на платформах", - добавили в управлении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Pole13 от 04.09.2020 12:06:34
Zoom отличная программа. Просто меняйте пароль каждый день учитесь пользоваться, там уже все продумано и проработано.
Zoom отличная программа. Просто меняйте пароль каждый день учитесь пользоваться, там уже все продумано и проработано.
У zoom, куча проблем с безопасностью. Смена паролей не должно быть условием продукта. Продукт должен просто работать. У зума классная идея, а имплементация сырая.
Другой выход закупать корпоративные лицензии для школ, создать домен и емайл на домене для каждого ученика. И закрыть доступ для тех кто не авторизован через систему
Цитата: vvka от 04.09.2020 15:40:50
Нищеброды не могут организовать свой сервер конференц-связи. И так во всем.
Нищеброды не могут организовать свой сервер конференц-связи. И так во всем.
Хочу вставить свои три копейки по этому поводу, можете погуглить сколько стоит оборудование cisco для организации конференций cisco webex meeting. И посчитать сколько школ в стране. Сразу поймете, что даже в США откажутся от этой идеи и проще будет использовать всякие зумы и ватсапы. А потом в стране не хватает технических специалистов, кто организует качественную связь. Про юг Казахстана вообще молчу, здесь по образованости населения, 19 век