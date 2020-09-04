 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Как столичным школьникам включили порно на уроке
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Сентября 2020 в 18:00:20


В Управлении образования Нур-Султана подтвердили, что инцидент произошел 3 сентября.

"В процесс обучения учащихся 5-го класса на платформе Zoom вмешались посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвав урок математики.

После получения от родителей и учителя сообщения администрацией школы было проведено онлайн-совещание с детьми и родителями, проведена воспитательная работа с учащимися о соблюдении этики при работе в чатах и на платформах", - добавили в управлении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 04.09.2020 в 18:06:34   # 762723
Zoom отличная программа. Просто меняйте пароль каждый день учитесь пользоваться, там уже все продумано и проработано.
поощрить | покарать
  plex 04.09.2020 в 18:57:42   # 762725
Киберпанк который мы заслужили)
поощрить | покарать
  KS 04.09.2020 в 20:00:24   # 762726
Цитата: Pole13 от 04.09.2020 12:06:34
Zoom отличная программа. Просто меняйте пароль каждый день учитесь пользоваться, там уже все продумано и проработано.

У zoom, куча проблем с безопасностью. Смена паролей не должно быть условием продукта. Продукт должен просто работать. У зума классная идея, а имплементация сырая.

Другой выход закупать корпоративные лицензии для школ, создать домен и емайл на домене для каждого ученика. И закрыть доступ для тех кто не авторизован через систему
поощрить (3) | покарать
  старик 04.09.2020 в 21:13:43   # 762734
Одна-а-ако!
поощрить | покарать
  vvka 04.09.2020 в 21:40:50   # 762736
Нищеброды не могут организовать свой сервер конференц-связи. И так во всем.
поощрить (1) | покарать
  Nafis 04.09.2020 в 21:49:38   # 762737
За лето не смогли ничего придумать.
поощрить | покарать
  satelinks 04.09.2020 в 22:45:30   # 762738
Цитата: vvka от 04.09.2020 15:40:50
Нищеброды не могут организовать свой сервер конференц-связи. И так во всем.

Хочу вставить свои три копейки по этому поводу, можете погуглить сколько стоит оборудование cisco для организации конференций cisco webex meeting. И посчитать сколько школ в стране. Сразу поймете, что даже в США откажутся от этой идеи и проще будет использовать всякие зумы и ватсапы. А потом в стране не хватает технических специалистов, кто организует качественную связь. Про юг Казахстана вообще молчу, здесь по образованости населения, 19 век
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь