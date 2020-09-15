Куат «Найман» Хамитов доставлен в полицию по подозрению в призывах к массовым беспорядкам

Вы правы, есть несколько НО...1."Одно дело сказать" что-то на кухне тихонько своим домочадцам или друзьям, другое - в соц.сетях, учитывая насколько сейчас все доступно и легко распространимо.2. "Одно дело сказать" простому парню из аула, на пост которого мало кто внимание обратит, другое - человеку с репутацией, кучей фанатов и последователей.3. "Одно дело сказать, другое сделать" - теперь сказавший говорит, мол пошутил, но вот что подумают те, кто прочитал и не воспринял это как шутку? Мозг человека ну очень интересная штуковина...4. Обычно говорят одни, а делают совершенно другие люди, а как известно план и реализация в современном мире далеки друг от друга.Думаю, нужно стараться взвешивать и анализировать все свои мысли, слова и поступки, особенно если ты человек публичный, на тебе и ответственность больше... Я так думаю...