Куат «Найман» Хамитов доставлен в полицию по подозрению в призывах к массовым беспорядкам

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danilov 15 Сентября 2020 в 09:22:31
«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео с участием гражданина Хамитова К. с призывами к насилию. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч.3 ст. 272 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами) УК РК», - говорится в сообщении в понедельник.
Как уточняется, Хамитов доставлен в департамент полиции Алматы для проведения соответствующих процессуальных действий.
«По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. Действиям гражданина Хамитова будет дана принципиальная оценка», - резюмируется в сообщении.
Ранее Хамитов опубликовал видео, в котором призывал к расправе над работниками служб, выполняющих дезинфекционные работы, а также стрелять из автоматов по вертолетам, распыляющим, по его утверждению отравляющие вещества.
https://kaztag.kz/ru/news/kuat-nayman-khamitov-dostavlen-v-politsiyu-po-podozreniyu-v-prizyvakh-k-massovym-besporyadkam
Комментарии, по рейтингу, по дате
Афкари был приговорен к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году и создание спецгрупп для свержения действующего в стране режима. Также его обвинили в убийстве охранника.
За спортсмена заступались глава UFC Дэйна Уайт и даже президент США Дональд Трамп, но власти Ирана привели приговор в исполнение. 27-летний Афкари был казнен в субботу утром.
В Международном олимпийском комитете сообщили, что шокированы новостью о казни иранского борца. До этого президент МОК Томас Бах лично обращался к верховному лидеру Ирана с просьбой помиловать спортсмена.
Цитата: звукач от 15.09.2020 05:23:32
Что в головах то у людей.... расправлятся с обычными работягами дезинфекторами и стрелять по вертолетам где тоже обычные пилоты.Это тупость или маразм ,сбить с автомата вертолет - Рембо бл...я пересмотрел походу Куат Хамитов.
Что в головах то у людей.... расправлятся с обычными работягами дезинфекторами и стрелять по вертолетам где тоже обычные пилоты.Это тупость или маразм ,сбить с автомата вертолет - Рембо бл...я пересмотрел походу Куат Хамитов.
Одно дело сказать , другое сделать.
В Жанаузете тоже обычные рядовые и обычные сержанты людей расстреливали. И эти обычные простые сотрудники добивали раненых дубинками. И мочили в сизо. И простого парня Александра Боженко убили. который в суде отказался свидетельствовать против рабочих. Как и многих других. Открой ютуб и просто просмотри.
А Хамитов сам за себя ответит , не беспокойся.
"Одно дело сказать , другое сделать."
Вы правы, есть несколько НО...
1."Одно дело сказать" что-то на кухне тихонько своим домочадцам или друзьям, другое - в соц.сетях, учитывая насколько сейчас все доступно и легко распространимо.
2. "Одно дело сказать" простому парню из аула, на пост которого мало кто внимание обратит, другое - человеку с репутацией, кучей фанатов и последователей.
3. "Одно дело сказать, другое сделать" - теперь сказавший говорит, мол пошутил, но вот что подумают те, кто прочитал и не воспринял это как шутку? Мозг человека ну очень интересная штуковина...
4. Обычно говорят одни, а делают совершенно другие люди, а как известно план и реализация в современном мире далеки друг от друга.
Думаю, нужно стараться взвешивать и анализировать все свои мысли, слова и поступки, особенно если ты человек публичный, на тебе и ответственность больше... Я так думаю...
Цитата: GoodZone от 15.09.2020 08:51:38
Маке0912 15.09.2020 в 14:10:44 # 763195
"Одно дело сказать , другое сделать."
Вы правы, есть несколько НО...
1."Одно дело сказать" что-то на кухне тихонько своим домочадцам или друзьям, другое - в соц.сетях, учитывая насколько сейчас все доступно и легко распространимо.
2. "Одно дело сказать" простому парню из аула, на пост которого мало кто внимание обратит, другое - человеку с репутацией, кучей фанатов и последователей.
3. "Одно дело сказать, другое сделать" - теперь сказавший говорит, мол пошутил, но вот что подумают те, кто прочитал и не воспринял это как шутку? Мозг человека ну очень интересная штуковина...
4. Обычно говорят одни, а делают совершенно другие люди, а как известно план и реализация в современном мире далеки друг от друга.
Думаю, нужно стараться взвешивать и анализировать все свои мысли, слова и поступки, особенно если ты человек публичный, на тебе и ответственность больше... Я так думаю...
Маке0912 15.09.2020 в 14:10:44 # 763195
"Одно дело сказать , другое сделать."
Вы правы, есть несколько НО...
1."Одно дело сказать" что-то на кухне тихонько своим домочадцам или друзьям, другое - в соц.сетях, учитывая насколько сейчас все доступно и легко распространимо.
2. "Одно дело сказать" простому парню из аула, на пост которого мало кто внимание обратит, другое - человеку с репутацией, кучей фанатов и последователей.
3. "Одно дело сказать, другое сделать" - теперь сказавший говорит, мол пошутил, но вот что подумают те, кто прочитал и не воспринял это как шутку? Мозг человека ну очень интересная штуковина...
4. Обычно говорят одни, а делают совершенно другие люди, а как известно план и реализация в современном мире далеки друг от друга.
Думаю, нужно стараться взвешивать и анализировать все свои мысли, слова и поступки, особенно если ты человек публичный, на тебе и ответственность больше... Я так думаю...
В принципе ты правильно написал.
Вот его посты пусть его подписчики и читают.
Просто журналюги разных мастей из мухи слона делают.
И теперь весь мир об этом знает.
Сам сказал, сам пусть отвечает.
А с другой стороны пиар он себе уже сделал.
Его имя у всех на устах.