Более полутора тысяч хасидов застряли на белорусско-украинской границе

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danilov 18 Сентября 2020 в 09:17:48
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 18.09.2020 в 10:56:03 # 763349
идут праздновать новый год! ведь знают что границы закрыты, и потом на камеру жалуются что вот тут дети старики и т п,,, где разум!!!
KapitanNemo 18.09.2020 в 12:38:06 # 763360
Разнесут болезни своим паломничеством.
Еще грузовики не пропускают, дебилы.
Я уверен на 80-90% что они добьются своего и пройдут границу.
Нет бы на них ровняться, вы их хаите - прикольно
Цитата: lokidogma от 18.09.2020 08:14:04
Люди с сознанием свободного человека. Для свободного человека границ нет. Мне нравится как они воспитывают своих детей и как живут. В Америке законы их не касаются
Я уверен на 80-90% что они добьются своего и пройдут границу.
Нет бы на них ровняться, вы их хаите - прикольно
Люди с сознанием свободного человека. Для свободного человека границ нет. Мне нравится как они воспитывают своих детей и как живут. В Америке законы их не касаются
Я уверен на 80-90% что они добьются своего и пройдут границу.
Нет бы на них ровняться, вы их хаите - прикольно
Хасиды - "Люди с сознанием свободного человека"? Смешно, вы о чем вообще? Людей с более рабской психологией трудно себе представить. То что им похрен на вас, на окружающих, чужое мнение, законы не говорит об их свободе. Я бы назвал это поху**мом, прикрываемым благим мотивом. Но и я тогда в праве вести себя по отношению к ним как мне подсказывает мое воспитание и ситуация. Почитайте о хасидах, Торе, может мнение поменяется.
Цитата: Даун от 18.09.2020 09:34:00А за чей счет харчевать? То-то и оно!Вестимо, от земли и разных мирских подаяний пусть кормятся, агнцы заблудшие.
Почему не на работе в тюрьму их
Почему не на работе в тюрьму их