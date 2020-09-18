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Закона.Нет
Более полутора тысяч хасидов застряли на белорусско-украинской границе
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danilov 18 Сентября 2020 в 09:17:48
Около тысячи евреев-хасидов застряли на белорусско-украинской границе между пунктами пропуска «Новая Гута» и «Новые Яриловичи». Около 500 из них провели ночь на нейтральной территории между двумя странами. Напряженная обстановка и в районе Пинска. Паломников из-за закрытых границ не пускает Украина. Около 16.00 напряжение на границе достигло предела — и дальнобойщики, которые вынуждены стоять из-за паломников, начали двигаться через лагерь в сторону Украины. Хасиды бросаются под колеса и препятствуют движению.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 18.09.2020 в 09:19:49   # 763333
Самое время организовать поселение Новые Хасиды.
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  Gurvikt 18.09.2020 в 09:26:45   # 763334
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  Konstant 18.09.2020 в 09:59:32   # 763341
Так сейчас СМИ 6ачнут визжать что нарушают права человека
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  Ара горный 18.09.2020 в 10:56:03   # 763349
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  гримм 18.09.2020 в 11:45:38   # 763357

идут праздновать новый год! ведь знают что границы закрыты, и потом на камеру жалуются что вот тут дети старики и т п,,, где разум!!!
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  KapitanNemo 18.09.2020 в 12:38:06   # 763360
Кукушка слетела у этих ортодоксов
Разнесут болезни своим паломничеством.

Еще грузовики не пропускают, дебилы.
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  lokidogma 18.09.2020 в 14:14:04   # 763364
Люди с сознанием свободного человека. Для свободного человека границ нет. Мне нравится как они воспитывают своих детей и как живут. В Америке законы их не касаются

Я уверен на 80-90% что они добьются своего и пройдут границу.

Нет бы на них ровняться, вы их хаите - прикольно
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  GoodZone 18.09.2020 в 14:47:04   # 763367
Цитата: lokidogma от 18.09.2020 08:14:04
Люди с сознанием свободного человека. Для свободного человека границ нет. Мне нравится как они воспитывают своих детей и как живут. В Америке законы их не касаются

Я уверен на 80-90% что они добьются своего и пройдут границу.

Нет бы на них ровняться, вы их хаите - прикольно

Хасиды - "Люди с сознанием свободного человека"? Смешно, вы о чем вообще? Людей с более рабской психологией трудно себе представить. То что им похрен на вас, на окружающих, чужое мнение, законы не говорит об их свободе. Я бы назвал это поху**мом, прикрываемым благим мотивом. Но и я тогда в праве вести себя по отношению к ним как мне подсказывает мое воспитание и ситуация. Почитайте о хасидах, Торе, может мнение поменяется.
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  Zoggyla 18.09.2020 в 15:33:07   # 763376
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  Даун 18.09.2020 в 15:34:00   # 763377
Почему не на работе в тюрьму их
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  Zoggyla 18.09.2020 в 15:36:52   # 763378
Цитата: Даун от 18.09.2020 09:34:00
Почему не на работе в тюрьму их
А за чей счет харчевать? То-то и оно!Вестимо, от земли и разных мирских подаяний пусть кормятся, агнцы заблудшие.
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