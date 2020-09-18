Более полутора тысяч хасидов застряли на белорусско-украинской границе

Люди с сознанием свободного человека. Для свободного человека границ нет. Мне нравится как они воспитывают своих детей и как живут. В Америке законы их не касаютсяЯ уверен на 80-90% что они добьются своего и пройдут границу.Нет бы на них ровняться, вы их хаите - прикольно