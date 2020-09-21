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Бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева подозревают в растрате 500 млн тенге
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danilov 21 Сентября 2020 в 13:02:25
Эти деньги были выделены на создание информационных систем.

Бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева подозревают в растрате 500 млн тенге. Об этом сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов.

"Ведётся следствие в отношении бывшего вице-министра Абишева, который подозревается в растрате более 500 млн тенге, выделенных для создания информационных систем. Он, зная, что работы не выполнены, подписал акт. На сегодняшний день та информационная система, которую он принимал, не работает. С санкции суда он взят под стражу. Следственные действия продолжаются", – сказал Жанат Элиманов.

2 августа Комитет по финансовому мониторингу Минфина подтвердил факт задержания вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева по подозрению в хищении бюджетных средств. Эту должность он занимал с июня 2018 года.

Олжас Абишев курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.

https://informburo.kz/novosti/byvshego-vice-ministra-zdravoohraneniya-olzhasa-abisheva-podozrevayut-v-rastrate-500-mln-tenge-111535.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 21.09.2020 в 14:19:20   # 763523
Да нет! Да Вы что! Да не может быть такого! Да еще и у нас! Нет, не может быть!
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  alpha_portal 21.09.2020 в 14:20:33   # 763525
Цитата: lado от 21.09.2020 08:19:20
Да нет! Да Вы что! Да не может быть такого! Да еще и у нас! Нет, не может быть!

Не поделился наверно
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  старик 21.09.2020 в 14:27:23   # 763529
За 500 лямов могут посадить, вот если бы увел пару -тройку миллиардов, то заплатил бы штраф и гулял с чистой совестью.
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