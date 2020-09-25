Два новых детских сада за 1 млрд тенге каждый закрыли в Атырауской области

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Гость 25 Сентября 2020 в 12:21:54
Фото: 24.kz
Объекты ввели в эксплуатацию в 2018 году. Каждый ясли-сад был рассчитан на 290 мест, потратили на строительство каждого более 1 млрд тенге, сообщает "Хабар 24".
Оба дошкольных учреждения возвели при поддержке нефтяной компании. Однако теперь они простаивают.
По словам местных властей, произошло это потому, что на начальном этапе еще во время проектирования была допущена ошибка. В настоящее время начата комплексная проверка, которая должна установить виновника случившегося.
По результатам экспертизы станет ясно, кто понесет ответственность за некачественную работу и будет устранять нарушения.
Пока дети ходят в другие учреждения.
Как дополнила замакима Кульсары Арай Нурмаханова, ошибку допустили во время разработки ПСД. Теперь проект будут переделывать.
https://www.nur.kz/1876218-dva-novyh-detskih-sada-za-1-mlrd-tenge-kazdyj-zakryli-v-atyrauskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard
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