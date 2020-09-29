Надизелили по полной

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Гость 29 Сентября 2020 в 07:33:55
Проведенная сверка доказала, что дизель из резервуаров исчез.
Газета “Время” регулярно рассказывает своим читателям об удивительных судебных решениях, когда Фемида либо не пытается разобраться во всех нюансах споров, либо демонстративно игнорирует доказательства одной из сторон. К огромному сожалению, очень часто так происходит в специализированном межрайонном экономическом суде Алматы, на который поступает запредельное количество жалоб. Очередной пример - в сегодняшнем материале.
Несколько лет назад алматинская компания Aramax, работающая на нефтяном рынке, начала сотрудничать с ТОО “Корпорация Нур Ойл” из Южного Казахстана. Стороны подписывали соглашения о поставке нефтепродуктов, а также Aramax арендовала у своего партнера емкости для хранения топлива на прекрасно охраняемой нефтебазе. Все отношения четко документировались, и ничто не предвещало конфликта.
Но вот незадача - в конце 2018 года неожиданно выяснилось, что с отлично охраняемой нефтебазы пропало имущество ТОО Aramax. Компания отгрузила в арендованные емкости свыше 122 тонн дизеля, часть из которого была продана. А вот остаток в размере 85 тонн стоимостью более 19 миллионов тенге исчез в неизвестном направлении. Пропажу топлива не стали отрицать и в “Корпорации Нур Ойл” - общими усилиями была проведена сверка, которая подтвердила, что горючая жидкость испарилась. Но 85 тонн - это не 85 литров, которые можно вывезти на легковушке. Тут нужна специализированная техника плюс разрешение на выезд от руководства базы - охрана ведь не пропустит бензовоз без сопроводительных документов!
В итоге алматинские бизнесмены приняли решение действовать строго в рамках законодательства и обратились в полицию, чтобы там разобрались, кто именно приложил руку к исчезновению дизельного топлива. Дело завели по двум статьям - “присвоение или растрата чужого вверенного имущества” и “мошенничество”. Более того, выяснилось, что в Ордабасинском РУВД департамента полиции Туркестанской области есть еще одно заявление - от другой компании, которая перечислила на счета ТОО “Корпорация Нур Ойл” свыше 88 миллионов тенге за поставку дизельного топлива, но не получила ни одного литра. А еще в деле оказалось обращение бизнесвумен Кулдан НУРПЕЙСОВОЙ - учредителя ТОО “Корпорация Нур Ойл”. Она тоже указала, что ее фирме нанесен серьезный ущерб, а подозревает она в этом директора Алиби КАЛИЕВА.
Одним словом, на стол к следователю легли сразу три заявления, после чего был назначен аудит, подтвердивший, что “Корпорация Нур Ойл” от одного партнера получила деньги, а от другого - топливо на хранение. И обоих, говоря простым языком, кинула. Состав преступления - налицо.
Но еще в ходе разбирательства на счета обоих партнеров были возвращены суммы, полностью совпадающие с ущербом - одной фирме 88,5 миллиона тенге, а ТОО Aramax - 19 миллионов с хвостиком. Что это, если не признание вины?
Однако, по мнению старшего следователя следственного управления департамента полиции Туркестанской области Ораза БАЙТУРСЫНА, собрать достаточно доказательств чьей-либо виновности не удалось, хотя полиция получила подтверждение, что топливо вывезли с разрешения директора ТОО. Сам Калиев не отрицал, что передал дизель для дальнейшей продажи, но сделал это по устному указанию финансового директора ТОО Нояна ТУЛЕГЕНОВА, сына учредителя Кулдан Нурпейсовой. Причем не имея на руках сопроводительных накладных, что является обязательным условием.
Как заявил директор ТОО “Корпорация Нур Ойл” Алиби Калиев, дизель с нефтебазы вывезли по указанию Нояна Тулегенова (на снимке).
Несмотря на это, в полиции пришли к выводу, что вопрос пропажи топлива с нефтебазы нужно решать… в гражданском порядке! Именно так следователь Байтурсын указал в постановлении о прекращении уголовного дела - вот прямая цитата:
“Вопрос, что исполнительный директор ТОО “Корпорация Нур Ойл” А. Калиев выставил ТОО должником перед несколькими товариществами, должно решаться в порядке гражданского иска. Также установлено, что 85,14 тонны дизельного топлива стоимостью 19 301 238 тенге, принадлежащего ТОО “Арамакс”, вывез сам Калиев А. 19.12.2019 года. В этой связи по данному ГСМ ТОО “Арамакс” необходимо разрешение спора в гражданском порядке”.
Железная логика, согласитесь. Представьте, что вы сдали на хранение какую-то вещь, например, оставили пальто в гардеробе театра, откуда его благополучно украл сам гардеробщик, и даже есть свидетели, подтверждающие этот факт. Но в полиции вам говорят - а подайте на него в суд, мы ничего поделать не можем. Или вы держали деньги на банковском депозите, но сотрудники отделения спокойно перечислили все ваши сбережения себе на карточки. Вы пишите заявление в полицию, а там отвечают, что это гражданско-правовые отношения, идите в суд. Согласитесь, звучит бредово. Но следователь из Туркестана Байтурсын так не считает. К слову, его постановление уже отменено прокуратурой и полицию все-таки заставили продолжить расследование.
Но к совету полицейского прислушались в “Корпорации Нур Ойл”. Юристы этой компании действительно обратились в специализированный межрайонный экономический суд Алматы, требуя… вернуть назад 19 301 238 тенге! Как выяснилось, во время следствия эти деньги бизнесмены перечислили своим алматинским партнерам якобы по договору 2017 года о поставке нефтепродуктов. Дескать, деньги заплатили, а взамен ничего не получили. Спор рассматривал судья Турсыналы ТОЛЕГЕНОВ, которому рассказали всю историю про пропавший ГСМ.
Служитель Фемиды внимательно выслушал обе стороны, даже вызвав в качестве свидетеля того самого Алиби Калиева, ранее заявившего, что он действительно отпустил 85 тонн дизеля на сторону по команде сына хозяйки. Теперь уже бывший директор ТОО “Корпорация Нур Ойл” заявил, что лично подписывал платежное поручение о перечислении денег на счет ТОО Aramax, где указано, что сумма переводится за купленный ГСМ, а не в счет погашения долга. Кстати, еще Калиев подтвердил, что перечислял деньги по указанию сына учредителя Тулегенова. Снова Тулегенов отдавал указания!
Кто же такой этот всесильный Ноян Тулегенов, по чьей команде, по словам Калиева, сначала вывезли топливо с нефтебазы, а потом перечислили за него деньги? Из открытых источников известно, что ранее он трудился на госслужбе, даже занимал должность начальника управления юстиции в одном из районов Шымкента. В 2016 году его имя появилось в списке кандидатов в маслихат города, только там он уже значился как преподаватель университета Дружбы народов. Ну а теперь выясняется, как показал тот же Калиев, что он еще и отдает сомнительные указания в фирме своей мамы, после чего возбуждают уголовные дела и начинаются разборки в судах.
В итоге судья алматинского СМЭС Толегенов поставил во главу угла договор, срок действия которого истек, и вынес решение, что ответчик обязан вернуть назад деньги, которые ему заплатили за украденное топливо. В решении суда отдельным абзацем указано, что ТОО Aramax имеет право отдельно обратиться в суд по взысканию долга. Тот факт, что 19 миллионов перечислили аккурат после того, как началась заварушка с кражей дизеля, суд не заинтересовал.
Одним словом, госорганы загнали потерпевшую сторону в замкнутый круг. У ТОО Aramax украли товар на 19 миллионов, но в туркестанской полиции считают, что состава преступления здесь нет, есть лишь гражданско-правовой конфликт, который надо решать в суде. Но в суде думают иначе - там отбрасывают в сторону сам факт пропажи топлива, дескать, это не касается разбирательства между двумя партнерами. Пострадавшая сторона пыталась привлечь для участия в судебном процессе прокуратуру, но в надзорном органе сочли, что интересы государства в споре двух юрлиц не затронуты, поэтому они должны разбираться самостоятельно. Не проявили интереса к проблеме и в департаменте госдоходов, хотя именно этот орган уполномочен контролировать реализацию ГСМ. Впрочем, и другие столичные чиновники на многочисленные обращения компании, ставшей жертвой хищения, никак не реагируют.
Сейчас юристы Aramax оспаривают в апелляции первое решение СМЭС Алматы, а также обратились с иском в Туркестанский суд по экономическим делам. Возможно, там этот спор рассмотрят менее формально и изучат все обстоятельства. Хотя на примере этой ситуации напрашивается неприятный вывод: в нашей стране быть потерпевшей стороной крайне невыгодно - ни один госорган помогать не хочет. Не случайно президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подчеркнул в своем сентябрьском послании, что правоохранительная система нуждается в реформировании, необходимо усиление роли прокуратуры. Неоднократно глава государства обращал внимание и на претензии к работе судебной системы. Увы, сейчас контроля даже за такими несложными делами явно не хватает…
https://time.kz/articles/strana/2020/09/25/nadizelili-po-polnoj
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тем не менее юрлица слишком очень часто обращаются в прокуратуру даже не пробуя решить вопрос в гражданском порядке. грань между гражданским и уголовным делом часто очень размыта, не стоит отдавать ее на откуп следователям.
в данном случае налицо присвоение, но первым делом надо было попробовать взыскать в судебном порядке. кстати суд в случае обнаружения признаков преступлениям откажет в рассмотрении дела