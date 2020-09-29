Участников беспорядков на юге Казахстана приговорили к тюремным срокам

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danilov 30 Сентября 2020 в 13:54:35
Сообщается, что пятерым обвиняемым вменялась статья уголовного кодекса "Участие в массовых беспорядках", еще двоим - "Кража в особо крупном размере". Судебное разбирательство длилось с 18 августа. Помимо тюремного заключения осужденные должны будут выплатить в фонд помощи пострадавшим в результате беспорядков 20 месячных расчетных показателей (МРП, один МРП равен 2 778 тенге или $6,5).
Дело рассматривал военный суд Алма-Атинского гарнизона, поскольку к нему относится Кордайский район, а один из подсудимых был военнослужащим.
Беспорядки начались в Кордайском районе в ночь на 8 февраля, их жертвами стали 11 человек. По данным Генпрокуратуры, тогда различные травмы получили 160 человек, среди которых 20 сотрудников полиции, были повреждены 164 жилых дома и объекта торговли, более 100 автомобилей. Потерпевшими признаны 342 человека. По словам президента страны Касым-Жомарта Токаева, который сразу взял ситуацию под свой контроль, причиной беспорядков стал конфликт между двумя криминальными группами из-за контроля над источниками незаконных доходов.
https://tass.ru/proisshestviya/9580629
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