"Не вашего ума дело": избивавший своих детей туркестанец считает это нормой

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danilov 05 Октября 2020 в 15:55:16
"Меня так воспитывали родители. Я бью своих сыновей и воспитываю их палкой. Я сам знаю, как мне их воспитывать. Не вашего ума дело", - заявил мужчина.
Журналист Жазира Бегали также рассказала другие подробности из жизни семьи. Как ей стало известно, глава семейства выпивает, а потом начинает рукоприкладствовать.
Супруга мужчины сообщила представителю СМИ, что у нее и детей полицейские уже взяли показания по факту избиения. В качестве подтверждения своих слов женщина оставила стражам порядка телефон с видео, где запечатлено истязание.
"Я слышала, что отец не просил прощения у своих сыновей и жены, считая, что он вправе бить своих детей", - отметила Жазира Бегали.
Также ее поразило, что ни один ребенок не плачет, когда его бьет отец. Она пояснила, что им приходилось терпеть, так как они знали, что в противном случае им достанется еще больше.
Журналист ответила критикам супруги тирана, которые обвиняли ее в бездействии. Она пояснила, что семья жила в постоянном страхе. Женщина обратилась к родственникам. Но людям сложно понять ситуацию другого человека, когда у самих "не трещит голова от побоев и они не знают, насколько тяжело жить в таком аду и страданиях".
Еще, отметила Жазира Бегали, у нас стыдятся того, что дети могут остаться без отца. Она не понимает, почему такие "примирители" не думают о последствиях и причинах насилия.
Она добавила, что женщине пришлось на свой страх скрытно снять происходящее на камеру. В это время она кормила грудью плачущего младшего сына, которому отец разбил губу. Женщина пыталась успокоить своих детей, а сама в сердце плакала вместе с ними и страдала.
Журналист отметила, что акимат Казыгуртского района планирует создать специальную группу и оказать психологическую помощь детям.
"В нашей стране очень трудно добиться наказания для нарушителей прав ребенка и за пытки женщин. В частности, я знаю, что на таких женщин будет оказываться давление со стороны родственников и односельчан.
Это дело я взяла на контроль, пока оно не дойдет до суда и до окончания процесса. Надо, чтобы человек, который ударил ребенка, был наказан", - отметила работница СМИ.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором отец избивает своего маленького сына. Оказалось, что действия происходили в Туркестанской области.
Позже в полиции сообщили, что женщина неоднократно к ним обращалась, однако отказывалась писать заявление или прощала мужа. Теперь же домашнего тирана задержали и поместили под стражу.
https://www.instagram.com/p/CF8s_FclXd2/
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Практичный 05.10.2020 в 16:52:51 # 764339