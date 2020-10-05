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"Не вашего ума дело": избивавший своих детей туркестанец считает это нормой
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danilov 05 Октября 2020 в 15:55:16
Житель Туркестанской области, видео с участием которого взбудоражило общественность, высказался по поводу своего метода "воспитания" детей. Его слова привела журналист Жазира Бегали на своей странице в Instagram.



"Меня так воспитывали родители. Я бью своих сыновей и воспитываю их палкой. Я сам знаю, как мне их воспитывать. Не вашего ума дело", - заявил мужчина.

Журналист Жазира Бегали также рассказала другие подробности из жизни семьи. Как ей стало известно, глава семейства выпивает, а потом начинает рукоприкладствовать.

Супруга мужчины сообщила представителю СМИ, что у нее и детей полицейские уже взяли показания по факту избиения. В качестве подтверждения своих слов женщина оставила стражам порядка телефон с видео, где запечатлено истязание.

"Я слышала, что отец не просил прощения у своих сыновей и жены, считая, что он вправе бить своих детей", - отметила Жазира Бегали.

Также ее поразило, что ни один ребенок не плачет, когда его бьет отец. Она пояснила, что им приходилось терпеть, так как они знали, что в противном случае им достанется еще больше.

Журналист ответила критикам супруги тирана, которые обвиняли ее в бездействии. Она пояснила, что семья жила в постоянном страхе. Женщина обратилась к родственникам. Но людям сложно понять ситуацию другого человека, когда у самих "не трещит голова от побоев и они не знают, насколько тяжело жить в таком аду и страданиях".

Еще, отметила Жазира Бегали, у нас стыдятся того, что дети могут остаться без отца. Она не понимает, почему такие "примирители" не думают о последствиях и причинах насилия.

Она добавила, что женщине пришлось на свой страх скрытно снять происходящее на камеру. В это время она кормила грудью плачущего младшего сына, которому отец разбил губу. Женщина пыталась успокоить своих детей, а сама в сердце плакала вместе с ними и страдала.

Журналист отметила, что акимат Казыгуртского района планирует создать специальную группу и оказать психологическую помощь детям.

"В нашей стране очень трудно добиться наказания для нарушителей прав ребенка и за пытки женщин. В частности, я знаю, что на таких женщин будет оказываться давление со стороны родственников и односельчан.

Это дело я взяла на контроль, пока оно не дойдет до суда и до окончания процесса. Надо, чтобы человек, который ударил ребенка, был наказан", - отметила работница СМИ.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором отец избивает своего маленького сына. Оказалось, что действия происходили в Туркестанской области.

Позже в полиции сообщили, что женщина неоднократно к ним обращалась, однако отказывалась писать заявление или прощала мужа. Теперь же домашнего тирана задержали и поместили под стражу.

https://www.instagram.com/p/CF8s_FclXd2/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 05.10.2020 в 16:12:54   # 764337
Конечно это норма для дикабраса
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  Маке0912 05.10.2020 в 16:29:02   # 764338
Вот урод. Изолировать таких надо.
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  Практичный 05.10.2020 в 16:52:51   # 764339
Он не просто их бьёт,он их избивает со всей силы,как ровесников. Походу его также били и все мозги выбили
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  Денис222 05.10.2020 в 18:30:52   # 764340
Ему голову лечить надо, а не детей воспитывать...а самое сука мрачное это то, что она ему ещё родит...
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  Пришелец 05.10.2020 в 21:21:34   # 764350
Дети имеют такую функцию как рост. Вот вырастет и даст этому папаше пизды.
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