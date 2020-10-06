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Жена тирана из Туркестанской области рассказала, как снимала шокирующее видео
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danilov 06 Октября 2020 в 12:05:33
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  Даун 06.10.2020 в 14:31:56   # 764419
Что бы его в тюрьме так же пиздили
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  Практичный 06.10.2020 в 15:15:43   # 764421
Бухает,не работает,бьёт...дармоед ещё и беспокойство доставляет. Абсолютно бесполезная дома скотина.
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  Денис222 06.10.2020 в 15:29:45   # 764422
Сука, стыдно мне за ровесника... кухонный боксёр...всю злость за свою ничтожную жизнь на детей своих обрушивает...это не мужчина!
Меня так отец воспитывал...пинал в лицо...я не понимал за что...просто пиздил. Когда я подрос я многое понял... понял, что он слабый...что не меня бил, а себя...хоть и я в синяках ходил...я его ненавидел, но все простил...простил потому что я вырос мужчиной...я не могу злиться на больного и слабого человека...он этого не стоил...и я не стал таким же...я стал отцом которого мне не хватало...мои дети если честно избалованные...ну и пусть...какую им жизнь предстоит прожить?
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