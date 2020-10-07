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Подозреваемого в изнасиловании девочки нашли мертвым в СИЗО Караганды
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danilov 07 Октября 2020 в 12:49:14
Мужчина, обвинявшийся в похищении и изнасиловании девочки, найден мертвым в камере СИЗО в Караганде, передает Департамент УИС по Карагандинской области.

Ранее информация об этом появилась в паблике Патриот Караганды в Instagram.

"Его нашел дежурный в петле. Подозреваемому было 62 года. Никаких травм на теле нет. Предварительная причина - суицид. Информация достоверная, источники подтвердили факт", - говорится в сообщении.

В Департаменте УИС по Карагандинской области прокомментировали ситуацию.

"В СИЗО Караганды 6 октября обнаружено тело следственно-арестованного, подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть. Предварительная причина смерти - суицид. При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, прибыла следственно-оперативная группа УП Караганды. Департаментом УИС назначена служебная проверка", - сообщили в пресс-службе Департамента УИС по Карагандинской области.

Напомним, 23 июля в Сатпаеве произошло похищение ребенка. Родители пятилетней Айсезим обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери. Вскоре девочку обнаружили в квартире незнакомого мужчины в одной из многоэтажек.

Подозреваемого задержали, однако возмущенная общественность едва не устроила самосуд.

Дело о похищении девочки в Сатпаеве на личный контроль взял Президент.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/podozrevaemogo-iznasilovanii-devochki-nashli-mertvyim-sizo-416255/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 07.10.2020 в 13:07:30   # 764507
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Его нашел дежурный в петле.

дык тама же забирают все предметы чем можно совершить суицид, даже шнурки и ремень.
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  Маке0912 07.10.2020 в 15:26:52   # 764520
Цитата: гримм от 07.10.2020 07:07:30
Quote:
Его нашел дежурный в петле.

дык тама же забирают все предметы чем можно совершить суицид, даже шнурки и ремень.


Скрученной рубашкой, майкой. Даже трико.
Может надзиратели что то из тряпья подкинули что бы совесть не мучила.
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  vvka 07.10.2020 в 15:53:03   # 764522
Жаль, надо было просто кастрировать секатором и выколоть глаза и отпустить. Гораздо эффективней. А так ушел(или ушли) от ответствености
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  старик 07.10.2020 в 19:19:22   # 764552
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дык тама же забирают все предметы чем можно совершить суицид, даже шнурки и ремень.
Его нашел дежурный в петле.Петлю не забрали.
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