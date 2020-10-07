Подозреваемого в изнасиловании девочки нашли мертвым в СИЗО Караганды
danilov 07 Октября 2020 в 12:49:14
Мужчина, обвинявшийся в похищении и изнасиловании девочки, найден мертвым в камере СИЗО в Караганде, передает Департамент УИС по Карагандинской области.
Ранее информация об этом появилась в паблике Патриот Караганды в Instagram.
"Его нашел дежурный в петле. Подозреваемому было 62 года. Никаких травм на теле нет. Предварительная причина - суицид. Информация достоверная, источники подтвердили факт", - говорится в сообщении.
В Департаменте УИС по Карагандинской области прокомментировали ситуацию.
"В СИЗО Караганды 6 октября обнаружено тело следственно-арестованного, подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть. Предварительная причина смерти - суицид. При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, прибыла следственно-оперативная группа УП Караганды. Департаментом УИС назначена служебная проверка", - сообщили в пресс-службе Департамента УИС по Карагандинской области.
Напомним, 23 июля в Сатпаеве произошло похищение ребенка. Родители пятилетней Айсезим обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери. Вскоре девочку обнаружили в квартире незнакомого мужчины в одной из многоэтажек.
Подозреваемого задержали, однако возмущенная общественность едва не устроила самосуд.
Дело о похищении девочки в Сатпаеве на личный контроль взял Президент.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/podozrevaemogo-iznasilovanii-devochki-nashli-mertvyim-sizo-416255/