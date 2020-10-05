Закон здесь больше не живёт?

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Гость 07 Октября 2020 в 17:30:38
Ранее мы уже рассказывали о том, как сотрудники управления госдоходов пытались прессовать карагандинское ТОО “ГлобалСпецТорг”. Не имея на руках каких-либо серьезных доказательств, кроме сомнений и подозрений, они пытались через суд признать недействительными сделки между этим предприятием и несколькими его контрагентами. Если бы так произошло, то “ГлобалСпецТоргу” доначислили бы налогов в размере 210 миллионов тенге. Первая судебная инстанция, к слову, заняла сторону госоргана. Однако апелляционная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда отменила решение, и судебный акт теперь уже в пользу бизнесменов вступил в законную силу (см. “Задушат в фискальных объятиях”, “Время” от 1.9.2020 г.).
Тем не менее фискалов это обстоятельство не остановило. Они проигнорировали постановление облсуда и выкатили предприятию новое уведомление №3020MP800004 от 25 июня этого года о доначислении налогов. Предприниматели, конечно, сильно изумились. И вновь отправились в храм Фемиды с требованием признать действия сотрудников управления госдоходов незаконными.
Судья специализированного межрайонного экономического суда Ардак ЖУМАШЕВ согласился с доводами истца о незаконности уведомления. Мол, действительно они нашли свое подтверждение, поскольку у налоговиков не имелось правовых оснований для его вынесения. Однако ответчики успели состряпать заключение, датированное 30 июля, о том, что результаты камерального контроля не подтвердились, в связи с чем злополучное уведомление было отменено. Поэтому рассматривавший дело в августе судья Жумашев счел, что предмет спора больше не имеет юридической силы и не влечет никаких обязательств для истца. По его мнению, из этого следовало, что спор между сторонами отсутствует. И в итоге отказал в удовлетворении исковых требований “ГлобалСпецТорга”.
Возможно, такое решение выглядело бы разумным, если бы одновременно с ним судья Жумашев не вынес частное постановление в адрес налоговиков. В нем он черным по белому написал: “…Незаконные действия со стороны УГД повлекли нарушение законных прав и интересов ТОО “ГлобалСпецТорг”, которое понесло расходы по оспариванию уведомления в судебном порядке и вправе требовать от УГД возмещения убытков, причиненных незаконными действиями государственного органа…”. Как тут не возникнуть вопросу, почему же тогда суд эти требования не удовлетворил?
Кроме того, в своем частнике Ардак Жумашев отметил, что незаконные действия УГД влекут увеличение нагрузки на суд и прокуратуру, вследствие чего происходит расходование бюджетных средств. И что вышесказанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении фискалами возложенных на них государством обязанностей, а также о незнании и несоблюдении требований законодательства. В заключение судья определил, что нужно донести сведения обо всех этих безобразиях до руководства налогового ведомства для проведения служебной проверки, принятия соответствующих мер и недопущения подобных нарушений впредь.
Такая интересная позиция судьи не пришлась по душе обеим сторонам. Предприниматели подали апелляционную жалобу, в которой упоминают, что процедура признания уведомления незаконным четко определена в статье 96 Налогового кодекса. В ней сказано, что налогоплательщик должен обжаловать действия госорганов в суде. Что “ГлобалСпецТорг” и сделал. При этом сторона истца обращает внимание на то, что Налоговый кодекс не предусматривает такой формы отмены уведомления, к которой прибегло управление госдоходов. Тем более что суду фискалы по этому поводу дали лишь устные пояснения, не подкрепив слова документальными доказательствами.
“…Указания суда на отсутствие обязательств для истца и отсутствие спора между сторонами является необоснованным, так как оспариваемое уведомление обязывает нас исключить из зачета по НДС и произвести корректировку КПН, которое до настоящего времени является неотмененным, правоотношения являются публично-правовыми, поэтому не имелось правовых оснований указывать на отсутствие спора. Кроме того, из-за незаконных действий налогового органа израсходованы средства компании для оплаты государственной пошлины и услуг представителя, в возмещении которых судом отказано. Более того, отказав в удовлетворении нашей жалобы, суд способствует беззаконию, безнаказанности, безответственности должностных лиц на местах, которые продолжают налоговый произвол в ущерб интересам налогоплательщика…” - сказано в апелляционной жалобе.
В свою очередь руководитель управления госдоходов Айдос КАБЫЛТАЕВ подал частную жалобу на частное определение экономсуда с просьбой его отменить. Дескать, отозвали же ошибочное уведомление, а значит, и спор с бизнесменами исчерпан. В документе Кабылтаев вдобавок указывает, что его ведомство действует не так, как расписал судья, а “в целях своевременной защиты прав и законных интересов государства, которому нанесен имущественный вред, а также во избежание потерь”. Особенно, когда закрывает глаза на вступившее в силу решение суда о порядочности ТОО “ГлобалСпецТорг” в сделках с контрагентами. И продолжает кошмарить предприятие странными придирками. Их корень лежит, похоже, в интересах вовсе не государства, а чьих-то других. Либо же в махровом непрофессионализме, о котором открыто твердил судья Жумашев.
Ирина МОСКОВКА, Караганда
https://time.kz/articles/zloba/2020/10/05/zakon-zdes-bolshe-ne-zhivyot
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