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Транспортная полиция: "бутылок Навального" в багаже не было, аэропорт "заминировали" из Германии
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Hairless 09 Октября 2020 в 17:27:10
У Сибирской транспортной прокуратуры есть вопросы к сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Марии Певчих по делу о госпитализации Алексея Навального. Но она от дачи показаний уклонилась и улетела из Омска в Германию. Несмотря на повестки и общение с ее адвокатом, Певчих в органах предварительного следствия не появилась.
Мария Певчих не отвечает на вопросы следователя о том, как были вывезены предметы, якобы взятые из номера Навального в томской гостинице. Транспортная полиция восстановила маршрут Певчих и собрала все видео по нему, сообщает "Интерфакс". И тут начинаются сюрпризы, которые не стыкуются с версией о том, что Мария Певчих вывезла из Томска в Берлин бутылку, на которой позже якобы были обнаружены следы нервнопаралитического отравляющего вещества из группы "Новичок".
Во-первых, Мария Певчих вместе с Георгием Албуровым после госпитализации Навального проехала из Томска в Новосибирск на машине, а далее самолетом перебралась в Омск. Во-вторых, в новосибирском аэропорту Толмачево при прохождении предполетного досмотра в чемодане и рюкзаке Марии Певчих не было емкостей и бутылок объемом более 100 миллилитров. Но уже в стерильной зоне аэропорта Певчих приобрела пол-литровую бутылочку воды "Святой источник", с которой она прилетела в Омск.
Ранее Антон Тимофеев говорил, что после госпитализации Навального из его номера сопровождавшие его лица изъяли три бутылки воды, которые были отданы Георгию Албурову. Албуров вылетел из Новосибирска в Омск вместе с Певчих. Но и в его багаже никаких бутылочек не было. Момент приобретения Певчих "Святого источника", а также снимки с рентген-телевизионной установки в аэропорту это доказывают.
Кроме того, замначальника транспортного следственного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов заявил о том, что в день госпитализации Навального поступило анонимное сообщение о минировании омского аэропорта. Оно было отправлено через почтовый сервис бесплатной электронной почты, чьи сервера находятся в Германии. Россия и по этому вопросу обратилась к Германии, чтобы установить личность отправившего сообщение. Полиция считает, что сообщение о лже-минировании аэропорта поступило, чтобы не дать самолету с Навальным экстренно приземлиться Омске. Сам Алексей Навальный поблагодарил летчиков, которые посадили самолет в Омске, хотя аэропорт был "заминирован". И тут еще одна несостыковочка: информация о "минировании" омского аэропорта была закрытой и никому не разглашалась.
Полиция должна проверить, откуда у находящегося в берлинской клинике Charite в коме Алексея Навального появилась информация о "минировании" омского аэропорта. При этом Навальный потерял сознание еще на борту самолета 20 августа и находился без сознания до 7 сентября.
Из здания аэропорта были эвакуированы 180 посетителей и 58 сотрудников, за исключением служб, обеспечивающих безопасность полетов. В поступившем мейле на адрес электронной почты Ленинского райсуда Омска была информация о минировании зданий районного суда, железнодорожного вокзала, банков, отделения почты и аэропорта. После этого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса России ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").
Правительство Германии заявило, что Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". Якобы кроме лаборатории бундесвера в его анализах были обнаружены следы "Новичка" еще военными химиками Швеции и Франции. Берлин направил данные этих тестов в ОЗХО, но проигнорировал все российские обращения о сотрудничестве по расследованию инцидента с блогером. А 22 сентября Алексей Навальный после такого "отравления" "боевым ядом" был выписан из стационара. Он оценил свое лечение в берлинском госпитале в 70 тысяч евро. В Берлине он находится на правах специального гостя канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Москва тем временем пригласила экспертов ОЗХО ознакомиться с теми пробами, которые были взяты у Алексея Навального до вылета в Германию. Любопытно, что врачи берлинской клиники также не нашли у своего пациента в анализах следов отравляющих веществ.

https://www.vesti.ru/article/2469375
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 09.10.2020 в 19:27:22   # 764649
От этих людей со светлыми лицами, "патриотов "России и по совместительству агентов иностранных спецслужб, кроме говна ничего не дождешься. Но кто же поверит какой то там транспортной полиции, когда сама Меркель заявила что на бутылках обнаружили "новичок"? Хотя эта фрау врет как сивый мерин, не краснея. Привычка!
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