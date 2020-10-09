Транспортная полиция: "бутылок Навального" в багаже не было, аэропорт "заминировали" из Германии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Hairless 09 Октября 2020 в 17:27:10
Мария Певчих не отвечает на вопросы следователя о том, как были вывезены предметы, якобы взятые из номера Навального в томской гостинице. Транспортная полиция восстановила маршрут Певчих и собрала все видео по нему, сообщает "Интерфакс". И тут начинаются сюрпризы, которые не стыкуются с версией о том, что Мария Певчих вывезла из Томска в Берлин бутылку, на которой позже якобы были обнаружены следы нервнопаралитического отравляющего вещества из группы "Новичок".
Во-первых, Мария Певчих вместе с Георгием Албуровым после госпитализации Навального проехала из Томска в Новосибирск на машине, а далее самолетом перебралась в Омск. Во-вторых, в новосибирском аэропорту Толмачево при прохождении предполетного досмотра в чемодане и рюкзаке Марии Певчих не было емкостей и бутылок объемом более 100 миллилитров. Но уже в стерильной зоне аэропорта Певчих приобрела пол-литровую бутылочку воды "Святой источник", с которой она прилетела в Омск.
Ранее Антон Тимофеев говорил, что после госпитализации Навального из его номера сопровождавшие его лица изъяли три бутылки воды, которые были отданы Георгию Албурову. Албуров вылетел из Новосибирска в Омск вместе с Певчих. Но и в его багаже никаких бутылочек не было. Момент приобретения Певчих "Святого источника", а также снимки с рентген-телевизионной установки в аэропорту это доказывают.
Кроме того, замначальника транспортного следственного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов заявил о том, что в день госпитализации Навального поступило анонимное сообщение о минировании омского аэропорта. Оно было отправлено через почтовый сервис бесплатной электронной почты, чьи сервера находятся в Германии. Россия и по этому вопросу обратилась к Германии, чтобы установить личность отправившего сообщение. Полиция считает, что сообщение о лже-минировании аэропорта поступило, чтобы не дать самолету с Навальным экстренно приземлиться Омске. Сам Алексей Навальный поблагодарил летчиков, которые посадили самолет в Омске, хотя аэропорт был "заминирован". И тут еще одна несостыковочка: информация о "минировании" омского аэропорта была закрытой и никому не разглашалась.
Полиция должна проверить, откуда у находящегося в берлинской клинике Charite в коме Алексея Навального появилась информация о "минировании" омского аэропорта. При этом Навальный потерял сознание еще на борту самолета 20 августа и находился без сознания до 7 сентября.
Из здания аэропорта были эвакуированы 180 посетителей и 58 сотрудников, за исключением служб, обеспечивающих безопасность полетов. В поступившем мейле на адрес электронной почты Ленинского райсуда Омска была информация о минировании зданий районного суда, железнодорожного вокзала, банков, отделения почты и аэропорта. После этого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса России ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").
Правительство Германии заявило, что Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". Якобы кроме лаборатории бундесвера в его анализах были обнаружены следы "Новичка" еще военными химиками Швеции и Франции. Берлин направил данные этих тестов в ОЗХО, но проигнорировал все российские обращения о сотрудничестве по расследованию инцидента с блогером. А 22 сентября Алексей Навальный после такого "отравления" "боевым ядом" был выписан из стационара. Он оценил свое лечение в берлинском госпитале в 70 тысяч евро. В Берлине он находится на правах специального гостя канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Москва тем временем пригласила экспертов ОЗХО ознакомиться с теми пробами, которые были взяты у Алексея Навального до вылета в Германию. Любопытно, что врачи берлинской клиники также не нашли у своего пациента в анализах следов отравляющих веществ.
https://www.vesti.ru/article/2469375
Комментарии, по рейтингу, по дате