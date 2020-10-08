Самый склонный знак зодиака к преступлениям Рыбы

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danilov 09 Октября 2020 в 18:13:42
По словам начальника учреждения АК-159/17 Болата Мухатрова, в ходе исследования также были изучены преступления, за которые отбывают наказание те или иные знаки зодиака.
- За убийство больше всего отбывают наказание "Тельцы" и "Овны". "Раки" — за изнасилования, также к этой категории можно отнести "Львов" и "Козерогов". Последние еще и замечены в преступления связанных с мошенничеством и наркоторговлей. В кражах уличены "Овны", "Львы" и "Тельцы". Также к мошенничествам склонны "Рыбы" и "Львы", - рассказал полковник юстиции Болат Мухтаров.
Между тем за грабежи , в основном, в колониях Карагандинской области сидят "Овны" и "Козероги". Хулиганства и вандализм чаще наблюдается среди "Козерогов", "Овнов" и "Рыб". Фальшивомонетчеством предпочитают промышлять "Львы" и "Рыбы". Вымогателей больше всего среди представителей знака зодиака "Водолей".
ДУИС по Карагандинской области
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