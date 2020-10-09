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Закона.Нет
Автомобиль Атамбаева был обстрелян
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danilov 09 Октября 2020 в 21:23:02
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 09.10.2020 в 21:31:56   # 764663
Это были рыбы
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  Zoggyla 09.10.2020 в 21:37:07   # 764664
Секта людорыб - совершенно безопасна.
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  shlenchak 09.10.2020 в 21:56:08   # 764665
бля хотели бы грохнули бы
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  M54 09.10.2020 в 22:20:45   # 764666
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  charg 09.10.2020 в 23:03:16   # 764667

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