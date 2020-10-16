Хочу в Шымкент

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danilov 16 Октября 2020 в 15:32:57
24 сентября во время рейса FlyArystan КС 7175 по направлению «Алматы-Актау» гражданин А. проявлял агрессию по отношению к пассажирам и членам экипажа. Несмотря на предупреждения со стороны бортпроводников, выражался нецензурной бранью, толкал и угрожал пассажирам и экипажу. На требования надеть маску и сесть на место не реагировал. Невзирая на имевшийся билет по направлению «Алматы - Актау», начал утверждать, что ему надо в Шымкент, и предпринял попытку открыть дверь самолета. Бортпроводники, в соответствии с инструкцией по предотвращению и пресечению недисциплинированного поведения пассажиров, обездвижили дебошира с помощью ограничителей. Однако пассажир высвободился и начал душить бортпроводницу. Увидев это, сидевшие рядом спортсмены-любители пришли к ней на помощь. Совместно с членами экипажа они обездвижили авиадебошира и помогали следить за ним в течение полета. По прибытии в Актау буйного пассажира передали полиции.
В знак благодарности за помощь в обеспечении безопасности полета руководство авиакомпании вручило Боханову Нурлану и Турабекову Манасу модели самолетов и ваучеры на покупку билетов и услуг авиакомпании FlyArystan.
Согласно статистике Air Astana наииболее распространенными видами деструктивного поведения являются неприемлемое поведение из-за алкогольного опьянения, курение, применение физической силы и нецензурная брань. Ежегодно фиксируется около 400 случаев недисциплинированного поведения пассажиров на борту. Из них 20-25 случаев расцениваются как серьезные (с применением физической силы). Каждый пассажир, переданный в полицию, оплачивает штраф по соответствующей статье согласно законодательству страны пребывания.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 16.10.2020 в 19:06:11 # 764996
Цитата: Manitu от 16.10.2020 11:56:44
Надо было выпустить его в Шымкент.
Надо было выпустить его в Шымкент.
Не надо в нашем зоопарке мест нету.
KapitanNemo 16.10.2020 в 19:19:22 # 764997
Не надо в нашем зоопарке мест нету.Ну после "выпуска" из самолета он сгодился бы только на фарш для зверей.