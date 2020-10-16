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Закона.Нет
Хочу в Шымкент
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danilov 16 Октября 2020 в 15:32:57
Группа компаний Air Astana поблагодарила пассажиров за помощь в обездвиживании авиадебошира

24 сентября во время рейса FlyArystan КС 7175 по направлению «Алматы-Актау» гражданин А. проявлял агрессию по отношению к пассажирам и членам экипажа. Несмотря на предупреждения со стороны бортпроводников, выражался нецензурной бранью, толкал и угрожал пассажирам и экипажу. На требования надеть маску и сесть на место не реагировал. Невзирая на имевшийся билет по направлению «Алматы - Актау», начал утверждать, что ему надо в Шымкент, и предпринял попытку открыть дверь самолета. Бортпроводники, в соответствии с инструкцией по предотвращению и пресечению недисциплинированного поведения пассажиров, обездвижили дебошира с помощью ограничителей. Однако пассажир высвободился и начал душить бортпроводницу. Увидев это, сидевшие рядом спортсмены-любители пришли к ней на помощь. Совместно с членами экипажа они обездвижили авиадебошира и помогали следить за ним в течение полета. По прибытии в Актау буйного пассажира передали полиции.

В знак благодарности за помощь в обеспечении безопасности полета руководство авиакомпании вручило Боханову Нурлану и Турабекову Манасу модели самолетов и ваучеры на покупку билетов и услуг авиакомпании FlyArystan.

Согласно статистике Air Astana наииболее распространенными видами деструктивного поведения являются неприемлемое поведение из-за алкогольного опьянения, курение, применение физической силы и нецензурная брань. Ежегодно фиксируется около 400 случаев недисциплинированного поведения пассажиров на борту. Из них 20-25 случаев расцениваются как серьезные (с применением физической силы). Каждый пассажир, переданный в полицию, оплачивает штраф по соответствующей статье согласно законодательству страны пребывания.
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  Даун 16.10.2020 в 15:55:49   # 764982
Интересная трава
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  Aлекс 16.10.2020 в 16:03:11   # 764984
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  Manitu 16.10.2020 в 17:56:44   # 764991
Надо было выпустить его в Шымкент.
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  KapitanNemo 16.10.2020 в 19:06:11   # 764996
Цитата: Manitu от 16.10.2020 11:56:44
Надо было выпустить его в Шымкент.

Не надо в нашем зоопарке мест нету.
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  KapitanNemo 16.10.2020 в 19:19:22   # 764997
Строить там, где строить по закону нельзя
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  старик 16.10.2020 в 20:12:44   # 765009
Quote:
Не надо в нашем зоопарке мест нету.
Ну после "выпуска" из самолета он сгодился бы только на фарш для зверей.
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